Nữ ca sĩ được khen có giọng hát trời phú ở châu Á

Milet có màn biểu diễn xuất sắc tại lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020. Nữ ca sĩ được khen ngợi có giọng hát thiên phú, độc đáo.

Olympic Tokyo 2020 là thế vận hội đặc biệt nhất trong lịch sử khi không có khán giả do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy vậy, những màn biểu diễn của các nghệ sĩ vẫn được chờ đợi. Trong đó, sự xuất hiện của ca sĩ Milet với ca khúc Hymne à l'amour ở lễ bế mạc đã chạm tới trái tim người xem.

Milet đã hát bằng tiếng Nhật và Pháp ca khúc được coi là "thánh ca tình yêu" - Hymne à l'amour của nữ danh ca nổi tiếng người Pháp, Édith Gassion.

Vậy Milet là ai mà có vinh dự được biểu diễn ở lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020?

Milet tại lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Washington Post.

Milet sinh ra tại Nhật Bản, nhưng có khoảng thời gian dài sống tại Canada. Sau đó, cô quyết định trở về quê nhà để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Cô chính thức debut vào ngày 6/3/2019 với bài hát Inside You. Bài hát đã giành giải thưởng ca khúc chủ đề hay nhất tại Tokyo Drama Festival 2019. Từ đây, tên tuổi Milet nổi tiếng khắp Nhật Bản.

Album đầu tiên của Milet - Eyes - phát hành ngày 3/6/2020 gồm 18 bài hát cũng ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng Oricon Weekly CD Album và Oricon Weekly Digital Album.

Ngoài ra, album Eyes cũng nằm vị trí số một trên bảng xếp hạng Hot Albums của Billboard Japan trong hai tuần liên tiếp, lọt vào Top 10 trong 8 tuần.

Milet được đánh giá có giọng ca đẹp và đầy nội lực.

Giới chuyên môn đánh giá Milet có giọng ca thiên phú độc đáo, khàn, khỏe, đầy nội lực, hiếm có ở ca sĩ châu Á. Ngoài ra, nhờ khoảng thời gian sống ở nước ngoài, Milet có khả năng phát âm tiếng Anh rất chuẩn. Do đó, những đoạn tiếng Anh trong các bài hát được cô chuyển khá mượt. Với những ưu thế đó, Milet để lại ấn tượng với khán giả sau thời gian ngắn ra mắt.

Bên cạnh đó, Milet cũng nổi tiếng với khả năng sáng tác. Cô tự nhận mình là người có tính cách thất thường, thay đổi cảm xúc liên tục. Vì vậy, Milet không tự giới hạn ở bất kỳ dòng nhạc nào. Mỗi bài hát của Milet đều mang màu sắc khác nhau, lúc tươi sáng, lúc u buồn, khắc họa tâm tư, suy nghĩ bên trong cô đối với thế giới.

Điều thú vị là Milet đam mê nghe nhạc cổ điển và nhạc rock. Phong cách của cô được ảnh hưởng rất nhiều từ nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven.

Những ca khúc nổi tiếng của Milet như Tell me và Prover, Drown, Us, Who I Am, Wonderland...