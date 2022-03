Nữ ca sĩ dừng hoạt động vì mất khả năng nghe

Manaka của nhóm nhạc Little Glee Monster liên tục bị ù tai. Khi đi khám, cô được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng điếc đột ngột.

Ngày 18/3, tờ Natalie đưa tin nữ ca sĩ Manaka của nhóm nhạc Little Glee Monster tạm dừng hoạt động vì vấn đề thính giác. Theo thông báo của công ty quản lý Watanabe Entertainment, Manaka được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng điếc đột ngột do thể trạng không tốt khi đi khám. Trước đó, nữ ca sĩ liên tục bị ù tai và không thể hoàn thành phần trình diễn. Nữ ca sĩ tạm dừng các hoạt động và tập trung vào việc điều trị.

Vì thế, chuyến lưu diễn vòng quanh Nhật Bản mang tên Little Glee Monster Live Tour 2022 Journey bắt đầu ngày 28/4 chỉ có 3 thành viên là Karen, MAYU và Asahi tham gia. Nhóm cũng chuẩn bị phát hành album Little Glee.

Manaka cho biết cô tin tưởng các thành viên còn lại của nhóm sẽ lấp đầy chỗ trống trong thời gian cô nghỉ ngơi. Manaka bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tham gia tour diễn mà cô và các thành viên chuẩn bị suốt thời gian qua. Tuy nhiên, sau quá trình thảo luận với công ty, Manaka quyết định ưu tiên sức khỏe để nhanh chóng phục hồi.

Manaka dừng mọi hoạt động để hồi phục sức khỏe.

“Tôi bị ốm và quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây lo lắng cho mọi người. Tôi rất xin lỗi những người hâm mộ đã mong chờ nhưng tôi không thể tham gia Little Glee Monster Live Tour 2022 Journey. Tôi tin rằng Karen, MAYU và Asahi sẽ thay tôi mang đến những phần trình diễn tốt nhất”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Manaka (tên đầy đủ là Fukumoto Manaka), sinh năm 2000, hoạt động trong nhóm nhạc Little Glee Monster. Little Glee Monster là nhóm nhạc nổi tiếng Nhật Bản, ra mắt từ năm 2004 thông qua đĩa đơn Hokago High Five. Nhiều bài hát của nhóm được sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo hoặc sự kiện thể thao lớn tại Nhật Bản. Họ dự kiến phát hành đĩa đơn Your Name vào tháng 3 và album Journey vào tháng 4.

Ngoài hoạt động nhóm, Manaka bắt đầu sự nghiệp solo vào 15/11/2021 với sản phẩm mang tên Cat March.