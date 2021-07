Nữ ca sĩ đi hát nhiều năm không có lương

Uji ra mắt cùng nhóm nhạc BESTie vào năm 2013. Đến khi nhóm tan rã năm 2017, Uji không được trả lương.

Trong chương trình Recent Olympics lên sóng ngày 13/7, Uji chia sẻ cô không có lương trong nhiều năm hoạt động cùng nhóm nhạc BESTie. “Trong toàn bộ thời gian hoạt động cùng nhóm, tôi thậm chí không nhận được 10 won (khoảng 0,01 USD ). Với các nhóm nhạc nữ, trừ khi bạn cực kỳ thành công, nếu không rất khó để có thu nhập”.

“Tôi không thể đi sâu vào chi tiết, nhưng có rất nhiều vấn đề nội bộ tại công ty. Lòng tự trọng của tôi lúc đó rất thấp. Tôi thường tự vấn bản thân rằng 'mình không phải người đáng để yêu sao?'. Tôi nghĩ về điều đó rất nhiều”, nữ ca sĩ tiếp tục.

Uji khi hoạt động cùng BESTie.

Uji chia sẻ cô cảm thấy có lỗi vì không thể giúp BESTie nổi tiếng. Theo nữ ca sĩ, nếu một thành viên làm tốt và nhận được sự chú ý, nhóm của họ cũng nổi tiếng theo. Uji đã được công ty trao nhiều cơ hội, nhưng cô thừa nhận bản thân không làm tốt công việc của mình.

“Tôi cảm thấy mình không có ích cho nhóm. Tôi thấy có lỗi với các thành viên, giám đốc điều hành công ty và nhân viên. Quãng thời gian đó thực sự khó khăn đối với tôi”, cô nói thêm.

BESTie gồm 4 thành viên ra mắt vào năm 2013 dưới sự quản lý của YNB Entertainment. Trước đó, 3 thành viên Hyeyeon, Haeryung và Uji ra mắt cùng EXID.

Các cô gái đã ra mắt một số MV như Pitapat, Thank U Very Many, Excuse Me nhưng không được công chúng biết tới. Năm 2017, hai thành viên rời nhóm dẫn đến việc BESTie tan rã. Uji (sinh năm 1991) chuyển hướng làm diễn viên nhạc kịch sau khi rời BESTie.