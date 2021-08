Nữ ca sĩ có vóc dáng được khen hoàn hảo

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Joy cũng tích cực hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Năm 2017, Joy lần đầu thử sức với vai nữ chính thông qua bộ phim The Liar and His Lover. Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất có phần lúng túng, non nớt của Joy trong bộ phim đã gây ra nhiều tranh cãi.