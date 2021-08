Nữ ca sĩ có kỹ năng hất tóc lúc biểu diễn

Chae Yeon được khen ngợi là một trong những thần tượng nhảy tốt nhất Kpop hiện nay, cùng với Momo (TWICE), Lisa (BlackPink) hay YooA (Oh My Girl). Không ít ý kiến nhận định cô có thể sánh ngang trình độ với các vũ công chuyên nghiệp.