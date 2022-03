Nữ ca sĩ chốt đơn 16.000 chiếc váy trên livestream

Jessica Simpson là ngôi sao nổi danh cùng thời Britney Spears trước khi chuyển hướng và gắn bó với sự nghiệp kinh doanh.

Ngày 5/3, Page Six đưa tin Jessica Simpson mang bộ sưu tập thời trang mùa xuân đến giới thiệu trong chương trình của mạng HSN. Nữ ca sĩ nói với người hâm mộ rằng cô bán được số lượng váy khổng lồ trên sóng livestream.

"Ơn Chúa. Dù chưa kết thúc ngày, chúng tôi bán được 16.000 chiếc váy. Vẫn còn nhiều điều sắp tới nữa", Jessica Simpson cho hay.

Trong bức ảnh đăng kèm, Simpson diện váy hoa lấy cảm hứng từ phong cách bohemian. Cô kết hợp cùng áo khoác và giày cao gót hồng nhạt.

Jessica Simpson thành công trong kinh doanh. Ảnh: @jessicasimpson.

Jessica Simpson hiện kinh doanh cùng mẹ. Năm 2021, nữ ca sĩ giành lại quyền sở hữu thương hiệu cùng tên sau khi công ty mẹ Sequential Brands Group Inc. nộp đơn phá sản vào tháng 8/2021.

“Điều đó có nghĩa là thế giới ủng hộ tôi hoàn toàn tiếp quản thương hiệu của riêng mình. Sau 16 năm kinh doanh, tôi thấy mình đã sẵn sàng thử nghiệm với những điều mới mẻ và hoàn toàn tập trung vào khách hàng", nữ ca sĩ nói với Footwear News.

Đầu tháng 1, Jessica Simpson nói với Bloomberg rằng sức khỏe của cô bị đe dọa nghiêm trọng khi mang thai con út Birdie. "Tôi hoàn toàn không thể thở được. Tôi bị viêm phế quản nặng và phải sử dụng máy thở", nữ ca sĩ nói.

Jessica Simpson và Eric Johnson kết hôn vào năm 2014. Nữ ca sĩ hiện có 3 người con. Thời điểm mang thai con gái út, giọng ca Take My Breath Away nặng đến 118 kg. Cô nỗ lực giảm 45 kg sau khi sinh con.

Jessica Simpson là biểu tượng nhạc pop nổi tiếng đầu những năm 2000. Ảnh: The New Yorker.

Jessica Simpson sinh năm 1980. Cô là nữ ca sĩ cùng thời với Britney Spears và được xem là một trong những biểu tượng tóc vàng hoe nổi tiếng nhất Hollywood thập niên 2000.

Năm 2004, nữ ca sĩ đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí Maxim bình chọn. I Wanna Love You Forever là bản hit nổi tiếng nhất của Simpson. Ca khúc từng đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ.