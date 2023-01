Nữ ca sĩ Choa được khen vóc dáng

Mới đây, Choa công bố kết quả sau 100 ngày thử thách để giảm 5% mỡ cơ thể. Số đo cân nặng của nữ thần tượng hiện là 44,4 kg và tỷ lệ mỡ trong cơ thể là 19,9%.

Trước khi bắt đầu thử thách, cô có cân nặng 48,5 kg và tỷ lệ mỡ trong cơ thể là 25%. Từ vòng eo kém thon gọn, hiện cựu thành viên nhóm AOA sở hữu cơ thể khỏe mạnh và săn chắc. Nữ ca sĩ khoe cơ bụng thon gọn trong loạt hình mới.

Choa sau đó chụp ảnh cho hồ sơ cơ thể. Hồ sơ cơ thể là một xu hướng mới ở Hàn Quốc, nơi mọi người chụp những bức ảnh chất lượng tại studio và tập trung vào vóc dáng sau khi đạt được mục tiêu tập thể dục cá nhân. Cư dân mạng dành cho Choa nhiều lời khen ngợi về diện mạo mới của cô.

Choa (tên đầy đủ Park Choa, sinh năm 1990) ra mắt với nhóm nhạc thần tượng AOA vào năm 2012. Choa nhanh chóng trở thành một trong những thần tượng nổi tiếng nhất Kpop nhờ gương mặt, vóc dáng đẹp, giọng hát tốt.

Tuy nhiên, cô đột ngột rời nhóm AOA và rút khỏi khỏi ngành giải trí vào năm 2017. Gần đây, Choa ký hợp đồng với công ty quản lý mới và hoạt động trở lại trong lĩnh vực giải trí. Nữ ca sĩ hoạt động tích cực trên mạng xã hội và tham gia nhiều chương trình truyền hình.

