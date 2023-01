Nữ ca sĩ cao 1,73 m bị chỉ trích bất tài

Đây không phải lần đầu tiên IVE hát nhép. Tuy nhiên, những lần trước đó, họ vừa biểu diễn vừa thực hiện vũ đạo nên được công chúng cảm thông. Với lần này, hai nữ ca sĩ chỉ ngồi yên mà không thực hiện vũ đạo. Do đó, việc họ hát nhép khiến khán giả không hài lòng. Thậm chí, hai người bị cáo buộc sử dụng bản thu trong video cover được đăng trước đó. Sự lười biếng của họ khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: @ for_everyoung10.

Leeseo là em út trong nhóm IVE và gặp chỉ trích tương tự. Ngoài ngoại hình đẹp, Leeseo chưa được công nhận về tài năng. Không chỉ là hai thành viên hát nhảy kém nhất nhóm, Leeseo và Jang Won Young được nhận định quá yếu thế về kỹ năng so với các nhóm nhạc cùng trang lứa. Ảnh: SBS.

IVE nhanh chóng nổi tiếng sau khi ra mắt, thậm chí giành giải Daesang (giải thưởng lớn nhất) trong nhiều lễ trao giải Hàn Quốc. Họ có liên tiếp 3 bài hát là Evelen, Love Dive và After Like đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc nước này. Lee Seo sinh năm 2007. Ảnh: SBS.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.