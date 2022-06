Nữ ca sĩ Bibi gặp sự cố trang phục ở lễ hội nước

Bibi bị tuột dây áo khi đang trình diễn ở Waterbomb Seoul 2022. Nhân viên đã chạy lên sân khấu để trợ giúp cô.

Insight đưa tin khi biểu diễn tại Waterbomb Seoul 2022 tại khu liên hợp thể thao Jamsil, quận Songpa, phía nam Seoul vào ngày 25/6, Bibi gặp sự cố trang phục. Ở tiết mục Cigarette and Condom, Bibi lột áo crop top để biểu diễn với nội y. Tuy nhiên, dây áo ngực của Bibi bị tuột và cô phải nhờ dancer, nhân viên trợ giúp ngay trên sân khấu.

Sau đó, tin tức liên quan đến Bibi đứng đầu top tìm kiếm trên các cổng thông tin Hàn Quốc. Trong sự kiện, nữ ca sĩ biểu diễn nhiều ca khúc như Cigarette and Condom, Bad Sad And Mad, The Weekend… với vũ đạo sexy. Cô được khán giả cổ vũ cuồng nhiệt.

Trong khi đó, Waterbomb Festival là lễ hội âm nhạc lớn được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc. Lễ hội bị hoãn hai năm vì sự bùng phát của dịch Covid-19 và được tổ chức trở lại vào tháng 6. Lễ hội năm nay có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Jay Park, Jessi, Sunmi, Hwasa, Kai và Chungha. Tại lễ hội, các ca sĩ đều mặc trang phục gợi cảm. Trước Bibi, HyunA cũng mặc nội y để biểu diễn ở sự kiện này.

Điểm đặc biệt của Waterbomb Festival là ca sĩ và khán giả trở thành hai đội. Họ chiến đấu bằng cách phun nước vào nhau. Năm nay, lễ hội bị giám sát chặt chẽ vì Hàn Quốc đang phải vật lộn với tình trạng hạn hán.

Theo News1, việc lễ hội nước tiếp tục được tổ chức giữa bối cảnh hạn hán khiến khán giả tranh cãi. Nhiều người cho rằng lễ hội lãng phí nước trong khi ngành nông nghiệp bị hạn hán. Trước đó, PSY cũng bị chỉ trích vì lãng phí 300 khối nước trong concert. Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực.

Theo họ, ban tổ chức Waterbomb Festival tự mua nước với mức giá cao nên việc chỉ trích là không hợp lý.