Nữ ca sĩ bị khán giả quay lưng vì liên tục nói dối

Ban đầu, Kwon Mina được khán giả Hàn Quốc ủng hộ, thông cảm với căn bệnh trầm cảm kéo dài 10 năm. Tuy nhiên, việc nữ ca sĩ liên tục nói dối khiến dư luận quay lưng và chỉ trích cô.

“Đúng một năm kể từ ngày cựu thành viên Kwon Mina đưa ra cáo buộc bắt nạt trong nội bộ nhóm, chúng tôi - thành viên của AOA DC Gallery (trang đại diện cộng đồng fan tại Hàn, có mối quan hệ chặt chẽ với công ty quản lý - PV) quyết định lên tiếng về sự việc", quản trị viên của AOA DC Gallery mở đầu bài viết minh oan cho AOA.

Trong bài viết, nhóm quản trị viên fandom đã giải thích nhiều điểm bất hợp lý trong lời khai về vụ bắt nạt của cựu thành viên Kwon Mina, đồng thời kêu gọi công ty quản lý FNC Entertainment có biện pháp bảo vệ các thành viên AOA khỏi tình trạng bạo lực mạng đã kéo dài suốt một năm.

Trước khi có tuyên bố của AOA DC Gallery, khán giả Hàn Quốc cũng đã lật lại vụ việc và đưa ra nghi ngờ về việc Kwon Mina có thực sự bị cựu trưởng nhóm Shin Jimin bắt nạt suốt 10 năm hay không.

Cộng đồng fan Hàn đăng bài thanh minh cho AOA, chỉ ra Kwon Mina nhiều lần nói dối và đổ oan cho nhóm.

Scandal trà xanh, giật bồ

Ngày 4/7, cựu thành viên AOA Kwon Mina thừa nhận cô đã giành bạn trai từ người khác, trở thành "tiểu tam" phá hoại mối quan hệ giữa Yoo Joon Young và cô gái tên Ye Seo.

"Rõ ràng khi đó hai người đã hết tình cảm và chuẩn bị kết thúc mối quan hệ, chỉ là họ chưa thừa nhận thôi. Do đó, tôi không hiểu vì sao khán giả tức giận khi tôi và anh Yoo hẹn hò. Đây là lý do tôi đăng bài viết phản bác một cách lạnh lùng lúc trước", Kwon Mina đưa ra lý do cho việc giành bạn trai của Ye Seo.

Khán giả tức giận trước lời tuyên bố về vấn đề tình cảm của Kwon Mina. Nữ ca sĩ bị chỉ trích vì cố tình chen vào tình cảm của người khác, và không xin lỗi bố của Ye Seo dù đã đổ oan cho ông.

Trước đó, người đẹp 28 tuổi từng khẳng định bố Ye Seo đã gửi tin nhắn trực tiếp tới số điện thoại của cô, xúc phạm, dọa giết và muốn tìm xã hội đen tấn công mình. Sau khi bị Ye Seo phản bác, Kwon Mina nhiều lần sửa bài viết tố cáo ban đầu, sau đó đẩy vấn đề sang phía bạn trai Yoo Joon Young, khẳng định tin nhắn cô đọc được là gửi cho Yoo.

Nữ ca sĩ sinh năm 1993 thừa nhận giành bạn trai của cô gái tên Ye Seo.

Lời nói bất nhất và liên tục thay đổi của Kwon Mina khiến khán giả Hàn Quốc chuyển từ bất ngờ sang phẫn nộ. Nhiều người bắt đầu tin Mina cũng nói dối và làm quá vấn đề trong vụ bắt nạt nội bộ AOA, như cách cô cư xử trong việc giành bạn trai từ người khác, nên đã yêu cầu lật lại vấn đề, theo Mydaily.

Người hâm mộ nhóm AOA nhận định scandal giật bạn trai và trà xanh, nói dối để đổ tội cho người khác của Kwon Mina như "giọt nước tràn ly", khiến khán giả đánh mất cảm tình vốn có dành cho cô. Thời điểm scandal bắt nạt nổ ra vào tháng 8/2020, nữ ca sĩ vốn được khán giả đại chúng tin tưởng và ủng hộ.

Những lần Kwon Mina đổ oan cho AOA

Vào lúc khán giả xứ kim chi đang nghi ngờ Kwon Mina không trung thực trong scandal bắt nạt, yêu cầu lật lại vụ việc, DC Gallery của AOA đã đăng tải bài đính chính các tin đồn thất thiệt, nhằm giải oan cho 5 thành viên AOA.

Theo bài viết của AOA DC Gallery, trừ Shin Jimin đã giải nghệ, 4 thành viên còn lại của AOA cũng phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng từ scandal bắt nạt, bị chỉ trích là "kẻ đứng nhìn" và phải dừng mọi hoạt động nghệ thuật trong 10 tháng qua. Nhiều người cho rằng cả nhóm đã bắt nạt Kwon Mina nên không dám lên tiếng bác bỏ cáo buộc.

Tuy nhiên, chính công ty quản lý đã cấm các thành viên AOA lên tiếng về vấn đề trên vì lo lắng cho sức khỏe của cựu thành viên Kwon Mina, sợ cô tiếp tục tự tử vì chịu áp lực. Chia sẻ trên được viết trong thông báo của công ty vào tháng 8/2020.

Công ty quản lý FNC Entertainment cấm các thành viên AOA lên tiếng về scandal vì lo ngại Kwon Mina tiếp tục tự tử.

DC Gallery tiếp tục đưa ra các bằng chứng được chụp từ phòng chat Kakaotalk (nơi Kwon Mina giao lưu với người hâm mộ) cũng như trích lời nói trong livestream, để chỉ ra các điểm bất thường trong lời buộc tội trước đó của cô.

DC Gallery bác bỏ thông tin cựu trưởng nhóm Shin Jimin cấm Kwon Mina đến gặp bố lần cuối khi ông qua đời. Trong livestream ngày 7/3, chính Mina đã thừa nhận cô được gặp mặt bố lần cuối khi ông còn ở bệnh viện. Chính cô cũng là người từ chối vào thăm bố những ngày trước đó dù quản lý đã đưa cô tới bệnh viện. Lý do cô đưa ra là sợ gặp bố xong sẽ khóc và ảnh hưởng tới khuôn mặt, ngày hôm sau không thể quay phim. Thay vào đó, Mina về nhà ngủ, nhà cô cách bệnh viện 5 phút đi xe.

"Ngoài ra, trong thời gian bố bị bệnh, công ty quản lý FNC nói chung và nội bộ nhóm AOA nói riêng đã đồng ý cho Kwon Mina vắng mặt trong 27/33 sự kiện đã được lên lịch từ trước", bài viết của AOA DC Gallery đưa ra thống kê lịch trình. Thông tin trên trái với lời buộc tội trước đó của Kwon Mina.

Ngoài ra, Kwon Mina từng đăng tải nhiều hình ảnh, chia sẻ kỷ niệm đi chơi thân thiết với AOA trong thời gian dài. Cô bắt đầu buộc tội các thành viên là "kẻ đứng nhìn" và "đồng phạm bắt nạt" sau bài đăng tố cáo bắt nạt đầu tiên, trước đó nhóm không có mâu thuẫn.

Bố Kwon Mina qua đời trong thời gian nhóm AOA quảng bá ca khúc Like A Cat (tháng 11/2014) và cô đã vắng mặt 27/33 lịch trình làm việc.

Cựu thành viên cũng nhắc đến Seol Hyun trong thư tuyệt mệnh của cô, gọi đồng nghiệp cũ là "rác rưởi", khẳng định Seol Hyun "đáng chết". Tuy nhiên, vấn đề duy nhất được chỉ ra trong chính là thư tuyệt mệnh trên là Kwon Mina không thích Seol Hyun nuôi chó trong ký túc xá chung, không phải việc bị bắt nạt.

Bên cạnh đó, người hâm mộ tại Hàn cũng bức xúc việc Kwon Mina từ chối hợp tác với cảnh sát để điều tra vụ bắt nạt.

Sở cảnh sát Gangnam từng liên lạc với Kwon Mina, đề nghị cô cung cấp bằng chứng bắt nạt - như lời khẳng định về các bằng chứng không thể chối cãi trước đó - để điều tra Shin Jimin nói riêng và AOA nói chung. Nhưng Kwon Mina đã từ chối, cô cho biết bản thân không có tiền để theo đuổi vụ kiện và không tin tưởng vào luật pháp Hàn Quốc.

Tuy nhiên, khi scandal giành bạn trai nổ ra vào cuối tháng 6, Kwon Mina tuyên bố khởi kiện những người bình luận về bạn trai Yoo Joon Young và mối quan hệ của hai người. Có ý kiến cho rằng thực tế, Kwon Mina không có bằng chứng về vụ bắt nạt, nên trước đó không dám khởi kiện Shin Jimin.

Kim bài miễn tử Shin Jimin

Trong hai thông báo liên tiếp sau khi scandal "tiểu tam" nổ ra, Kwon Mina liên tục nhắc tới cựu trưởng nhóm Shin Jimin. Cô vẫn khẳng định bản thân không nói dối, cựu trưởng nhóm đã bắt nạt cô đến mức phải tự tử. Kwon Mina cũng phản bác lại bài giải thích của AOA DC Gallery. "Tuyên bố ấy là một mớ hỗn độn", Kwon Mina nói. Mina vẫn khẳng định mọi vấn đề bệnh lý thần kinh và những vụ tự tử hụt của cô đều do Shin Jimin gây ra.

Việc liên tục nhắc đến Shin Jimin trong các bài đăng và livestream sau scandal "trà xanh" khiến khán giả tin rằng Kwon Mina đang cố đánh lạc hướng khán giả khỏi vấn đề giành bạn trai của người khác. Nhiều người thậm chí đùa rằng "Shin Jimin là kim bài miễn tử của Kwon Mina", sẽ được cô dùng để chống chế cho mọi rắc rối của bản thân.

Khán giả Hàn Quốc chỉ trích Kwon Mina vì tiết lộ đời sống tình dục cá nhân của Shin Jimin.

Không chỉ nhắc lại vụ bắt nạt nội bộ AOA, Kwon Mina còn tiết lộ trên sóng livestream rằng cựu trưởng nhóm Shin Jimin là người nghiện quan hệ tình dục, đồng thời buộc tội Seol Hyun phản bội tình bạn, trở nên thờ ơ với cô sau khi người đẹp sinh năm 1995 nổi tiếng.

Khán giả Hàn Quốc nhận định hành động trên của Kwon Mina là đang cố dẫn dắt dân mạng tấn công Shin Jimin và Seol Hyun. Theo các bình luận phía dưới livestream của Mina, việc cô tiết lộ đời sống cá nhân của Shin Jimin sẽ khiến cựu trưởng nhóm bị quấy rối tình dục trên mạng.

Ngoài ra, lời tố cáo Seol Hyun phản bội tình bạn cũng được chỉ ra là không hợp lý. Theo chia sẻ trên Weekly Idol và thông tin về hợp đồng làm việc, cát-xê trong các hoạt động và quảng cáo cá nhân của Seol Hyun vẫn được chia đều cho các thành viên trong nhóm gồm cả Kwon Mina. Dù bận rộn nhiều công việc sau khi nổi tiếng, Seol Hyun vẫn thường xuyên trò chuyện, đi chơi và để lại lời nhắn trên trang cá nhân của Mina.

Người hâm mộ cũng tìm lại các tin nhắn trên Kakaotalk nhiều năm trước, Mina thừa nhận cô không thích luyện thanh, thường trốn tập và chỉ tham gia 3 lớp học hát trong suốt quãng thời gian làm thực tập sinh. Người hâm mộ cũng từng yêu cầu Mina chăm chỉ rèn luyện tài năng hơn, thay vì chỉ chú ý vào việc làm đẹp.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ Kwon Mina từng khiến một kỳ comeback của AOA bị hủy, dù công tác thu âm đã hoàn tất. Nguyên nhân là vào ngày phải tập vũ đạo cho ca khúc mới, Mina đi phẫu thuật cấy chân tóc. Sau ca tiểu phẫu làm đẹp trên, cô không được chảy mồ hôi, vận động mạnh trong khoảng 10 ngày, dẫn đến việc tập vũ đạo nhóm phải hủy bỏ.

Khán giả cho rằng với tư cách trưởng nhóm, Shin Jimin đã nhiều lần trách mắng Kwon Mina để đốc thúc cô hoàn thành công việc chung của AOA, từ đó dẫn đến hiểu lầm bị bắt nạt. Hiện tại, sự việc bắt đầu xoay chiều, từ người được ủng hộ, Kwon Mina đã bị khán giả ghét bỏ vì nhiều lần lươn lẹo nhằm tìm kiếm lợi ích cho bản thân.