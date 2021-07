Nữ ca sĩ bị đàn em chế giễu vì đi hát 6 năm không nổi tiếng

Thực tập sinh Trung Quốc Phù Nhã Ngưng công kích thành viên CLC Choi Yoo Jin vì nhóm nhạc của cô không thể nổi tiếng dù đã hoạt động 6 năm.

Chương trình Girls Planet 999 là show tuyển chọn nhóm nhạc mới của đài Mnet, nối tiếp thành công của series Produce 101. Trong teaser mới nhất của chương trình, thực tập sinh người Trung Quốc Phù Nhã Ngưng đã trực tiếp công kích Choi Yoo Jin khiến thí sinh và giám khảo ở trường quay bất ngờ.

Cụ thể, khi được yêu cầu nói một câu với Choi Yoo Jin - thí sinh nước chủ nhà Hàn Quốc, Phù Nhã Ngưng ở trên sân khấu và cố ý dùng lời bài hát Helicopter của CLC để chế giễu cô. Thay vì lyrics chính xác là "We go up, helicopter" của bài hát, Phù Nhã Ngưng đã sửa thành "We go up, but you don't" (Chúng tôi lớn mạnh lên, còn bạn thì không).

Phù Nhã Ngưng (trái) chế giễu Choi Yoo Jin (phải) vì đi hát 6 năm nhưng không thể nổi tiếng.

Choi Yoo Jin bất ngờ và lặng người khá lâu trước lời nói của đàn em đến từ Trung Quốc. Ê-kíp sản xuất thậm chí chèn hiệu ứng đỏ mặt tức giận cho cô.

Dàn thí sinh ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đều bất ngờ trước sự thẳng thắn của Phù Nhã Ngưng. Trong khi đó, hai giám khảo Tiffany Young (SNSD) và Sunmi thể hiện khuôn mặt nghiêm trọng trong tình huống trên.

Choi Yoo Jin là thành viên nhóm CLC, ra mắt khán giả từ năm 2015. Nhóm thuộc quyền quản lý của Cube Entertainment, và thường bị xem là thất bại duy nhất của công ty vì "hát mãi không nổi".

Gần đây, thành viên Elkie quyết định khởi kiện chấm dứt hợp đồng và rời nhóm, 6 thành viên còn lại của CLC vẫn hoạt động riêng lẻ và chưa có kế hoạch tái xuất đường đua âm nhạc. Do thời gian kết thúc hợp đồng 7 năm đang đến gần, nhiều khán giả nhận định công ty quản lý có khả năng đóng băng hoạt động của cả CLC để chờ ngày tan rã.

Phù Nhã Ngưng sinh năm 1997, từng thực tập tại công ty WKS ENE của Hàn Quốc. Sau khi về Trung Quốc, cô ký hợp đồng với Gramarie Ent và tham gia Thanh xuân có bạn 2 (2020) - chương trình có Lisa và Thái Từ Khôn làm huấn luyện viên. Hiện tại, Phù Nhã Ngưng cùng nhiều thí sinh khác từ show Thanh xuân có bạn 2 đã sang Hàn Quốc để tranh tài tại cuộc thi Girls Planet 999, giành suất ra mắt trong nhóm nhạc quy mô quốc tế của đài Mnet.