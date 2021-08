Nữ ca sĩ bị biên tập ác ý trên game show của Mnet

Nhà đài hiện vấp phải chỉ trích khi lợi dụng nỗi đau của thành viên CLC Choi Yoo Jin để lôi kéo sự chú ý.

Tối 6/8, show Girls Planet 999 phát sóng tập đầu tiên. Ngay ngày đầu ra mắt, chương trình vấp phải sự chỉ trích của khán giả với những cảnh quay xoay quanh thí sinh Choi Yoo Jin (thành viên nhóm nhạc CLC).

Cụ thể, ở phần cuối tập 1, Mnet "nhá hàng" tập tiếp theo bằng hình ảnh nữ ca sĩ bật khóc ở hậu trường sau khi kết thúc phần trình diễn. Trước khi bắt đầu phần thi cá nhân, Yoo Jin cũng xuất hiện với bàn chân bầm tím trong ống kính của nhà đài.

Choi Yoo Jin trên chương trình Girls Planet 999.

Trước đó, trong teaser chương trình, Mnet phát sóng đoạn video Yoo Jin bị thực tập sinh người Trung Quốc Phù Nhã Ngưng công kích. Khi được yêu cầu nói một câu với Yoo Jin, Phù Nhã Ngưng cố ý dùng lời bài hát Helicopter của CLC để chế giễu cô. Thay vì lyrics chính xác là "We go up, helicopter" của bài hát, Phù Nhã Ngưng đã sửa thành "We go up, but you don't" (Chúng tôi lớn mạnh lên, còn bạn thì không).

Cư dân mạng cho rằng Yoo Jin có khả năng là mục tiêu của "evil editing" – phương pháp chỉnh sửa nội dung được Mnet áp dụng trong các show sống còn nhằm đưa hình ảnh tiêu cực của thí sinh tới khán giả, đồng thời lôi kéo lượt xem cho chương trình.

Kaeun (thành viên After School) trong Produce mùa đầu tiên hay Miyawaki Sakura (cựu thành viên IZ*ONE) trong Produce 48 cũng từng là nạn nhân của biên tập ác ý.

Hiện, nhiều khán giả bày tỏ bất bình về cách biên tập của Mnet đối với thành viên nhóm nhạc CLC. "Mnet giỏi nhất việc khiến người khác phẫn nộ", "Đừng nhào nặn thí sinh theo cách mình muốn để tăng sự chú ý", cư dân mạng bình luận.

Yoo Jin (CLC), Jiwon (Cherry Bullet) và Ye Seo (Busters) là những thí sinh đang chiếm ưu thế trong Girls Planet 999 khi sở hữu cả kinh nghiệm lẫn lượng fan có sẵn.

Girls Planet 999 – chương trình thực tế sống còn được coi là phiên bản mở rộng của series nổi tiếng Produce 101, nhằm tìm kiếm và thành lập nhóm nhạc nữ 9 thành viên đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo Naver, chỉ 99 trong tổng số 13.000 thí sinh được lựa chọn vào vòng ghi hình trực tiếp.

Girls Planet 999 có sự góp mặt của Tiffany Young và Sunmi trong vai trò cố vấn. Nam diễn viên Yeo Jin Goo là MC dẫn dắt chương trình.