Nữ ca sĩ bị bắt vì lái xe khi say xỉn

Lizzy tông vào một chiếc taxi khi đang di chuyển trên phố Cheongdam. Nồng độ cồn trong máu của nữ ca sĩ vượt ngưỡng cho phép.

Tờ Newsen đưa tin ngày 19/5, cựu thành viên After School Park Soo Young (Lizzy) bị bắt giam vì lái xe khi say rượu. Sở cảnh sát Seoul Gangnam cho biết Lizzy vi phạm quy định cấm lái xe trong tình trạng say xỉn của Luật Giao thông đường bộ.

Lizzy gây tai nạn vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

Theo Sở cảnh sát Seoul Gangnam, khi lái xe ở khu phố Cheongdam, quận Gangnam, Seoul lúc 22h ngày 18/5, Lizzi tông vào một chiếc taxi. Không ai bị thương sau vụ tai nạn. Nồng độ cồn trong máu của Lizzy tại thời điểm xảy ra tai nạn ở mức bị thu hồi bằng lái xe.

Celltrion Entertainment - công ty quản lý của Lizzy - gửi lời xin lỗi khán giả và cho biết nữ ca sĩ đang hối hận.

“Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm nặng nề khi gây ra những tranh cãi không đáng có bởi hành vi sai phạm của Lizzy”, công ty tiếp tục.

Lizzy (sinh năm 1992), ra mắt với tư cách thành viên nhóm After School vào năm 2010. Sau đó, cô quảng bá trong nhóm nhỏ Orange Caramel. Cô rời nhóm vào năm 2018.

Kể từ đó, cô tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Nữ ca sĩ góp mặt trong một số dự án phim như Oh My Baby, Flower Crew: Joseon Marriage Agency, Kim Seul Gi Genius,…