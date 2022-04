Nữ ca sĩ bán quần áo ở chợ để trả nợ

Shoo là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng một thời S.E.S. Hiện tại, nữ ca sĩ làm việc tại phòng tập thể dục và bán quần áo ở chợ để trang trải cuộc sống.

Tờ YTN Star đưa tin trong chương trình Star Documentary My Way của TV Chosun, Shoo (tên thật là Yoo Soo Young, cựu thành viên nhóm S.E.S) chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Nữ ca sĩ trải qua cuộc khủng hoảng vào năm 2018 do thói quen cờ bạc. Shoo bày tỏ sự hối hận về quá khứ: "Sau khi sự việc xảy ra, tôi rất khó thở. Tôi thậm chí không muốn nghe thấy tiếng thở. Bởi tôi quá ghét bản thân".

Theo YTN Star, giờ đây, nữ ca sĩ từ bỏ danh hiệu “Nation’s Fairies - Những nàng tiên của quốc gia” và đang có cuộc sống bận rộn khi phải lao vào làm việc trả nợ. Cuộc sống hàng ngày của cô hoàn toàn khác so với trước đây khi còn ở thời kỳ hoàng kim. Nữ ca sĩ làm việc tại phòng tập thể dục do chị gái điều hành hoặc bán quần áo ở chợ Dongdaemun.

Shoo rời bỏ ngành giải trí sau vụ kiện.

Shoo chia sẻ: “Tôi phải kiếm tiền vì không chỉ có một mình. Tôi sẽ nỗ lực làm bất cứ điều gì có thể".

Không chỉ cuộc sống hàng ngày, tình cảm cô dành cho gia đình sau khi họ cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn cũng thay đổi. Mẹ của Shoo thú nhận khi hay tin về cuộc tranh cãi của con gái, bà thấy rất xấu hổ. Đặc biệt, mẹ của Shoo bị bệnh tim nên vụ việc ảnh hưởng đến sức khỏe của bà.

Shoo tên thật Yoo Soo Young, sinh năm 1981, là một trong ba thành viên của nhóm nhạc nữ huyền thoại S.E.S thuộc SM Entertainment. Họ sở hữu nhiều bản nhạc hit như I'm Your Girl, Dream Comes True... và được công chúng yêu mến với danh hiệu “Những nàng tiên của quốc gia”.

Năm 2010, Shoo kết hôn với cầu thủ bóng rổ Im Hyo Sung. Tháng 8/2018, báo chí đưa Shoo bị điều tra về tội đánh bạc. Cựu thần tượng bị kiện vì không thể hoàn trả số tiền 600 triệu won do vay nợ để đánh bạc.