Nữ ca sĩ bác bỏ thông tin đánh IU

Seo In Young cho biết cô chưa từng đánh IU, cũng không có mối quan hệ bất hòa với nữ rapper Jessi. Cựu thành viên Jewelry đã bác bỏ tin đồn nhiều lần nhưng khán giả không tin.

Trong chương trình My Sister shoot phát sóng tối 2/11, nữ ca sĩ kỳ cựu Seo In Young đã phủ nhận tin đồn cô từng đánh IU.

Theo bài trích dẫn của JoongAng Ilbo, showbiz Hàn tồn tại một lời đồn rằng khi IU mới ra mắt khán giả (2008), giọng ca sinh năm 1993 đã chào hỏi Seo In Young không đúng cách, chưa chuẩn mực. Sau đó, cựu thành viên Jewelry đã kéo đàn em vào nhà vệ sinh để đánh mắng.

Nhắc lại tin đồn trên, Seo In Young đáp: "Thật vô lý. Tôi chưa bao giờ kéo IU vào nhà vệ sinh, càng không nói là làm gì cô ấy. Nếu muốn đánh, tôi có thể đánh cô ấy ngay trong phòng chờ ở hậu trường mà, sao phải ra tận nhà vệ sinh?".

Seo In Young bác bỏ tin đồn từng đánh IU trong nhà vệ sinh đài truyền hình.

Seo In Young cũng kể về việc chính IU đã bác bỏ tin đồn trên nhiều lần. Bản thân ca sĩ 37 tuổi cũng từng giải thích vấn đề này trong một chương trình vào năm 2013 nhưng khán giả không tin.

Ngoài ra, Seo In Young còn giải thích thêm về tin đồn bất hòa với nữ rapper Jessi.

"Tôi gặp Jessi lần đầu tiên vào năm cô ấy 17 tuổi. Tính cách chúng tôi rất hợp nhau, vì vậy hai người nhanh chóng trở thành bạn thân. Chúng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ hay đùa với người xung quanh là 'cả hai sắp đánh nhau rồi'. Từ đó, tin đồn bắt đầu vây quanh tôi và Jessi", Seo In Young giải thích.

Seo In Young sinh năm 1984, là thành viên của nhóm Jewerly - nhóm nhạc hàng đầu Kpop một thời với siêu hit Baby One More Time. Ngoài hoạt động cùng nhóm, Seo In Young còn có sự nghiệp solo nổi bật, từng gây chú ý khi tham gia show We Got Married.

Giọng ca 37 tuổi theo đuổi hình ảnh mạnh mẽ, cá tính. Cô thường được gọi là "chị đại" do có nhiều phát ngôn thẳng thắn trên truyền hình. Cựu thành viên Jewelry cũng từng vướng vào scandal mắng nhiếc nhân viên ê-kíp quay show và có thái độ ngôi sao khiến đạo diễn phải ngừng ghi hình.