Nữ ca sĩ 19 tuổi gốc Philippines

Ylona Garcia là người Australia gốc Philippines. Đầu năm 2021, cô tham gia tập thể âm nhạc 88Rising của Mỹ. Năm 13 tuổi, nữ ca sĩ bắt đầu nhận được sự quan tâm lớn của khán giả Philippines khi tham gia chương trình Big Brother và giành ngôi vị á quân. Năm 2016, Ylona ra mắt album đầu tay mang tên My name is Ylona Garcia. Hiện tại, khi nghe lại sản phẩm đầu tiên, Ylona vẫn cảm thấy vui, hạnh phúc và thừa nhận cô đã thay đổi nhiều so với thời điểm cách đây 5 năm, theo Bandwagon.