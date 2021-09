Nữ bị can bị bắt sau 12 năm trốn truy nã

Sau 12 năm lẩn trốn tại Trung Quốc, Tâm trở về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại khu vực phường Hợp Giang, TP Cao Bằng.

Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt giữ Hoàng Thị Tâm (32 tuổi, ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), nghi phạm đang bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã.

Hoàng Thị Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Theo cơ quan công an, năm 2009, Tâm bị Công an tỉnh Lạng Sơn tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội Mua bán người.

Do Tâm bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 30/6/2009, cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với người phụ nữ này.

Sau hơn 12 năm lẩn trốn tại Trung Quốc, Tâm trở về Việt Nam và sống tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng.

Ngày 7/9, sau khi xác minh thông tin, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ Tâm và bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục xử lý theo quy định.