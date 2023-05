NTK Võ Công Khanh: 'Quiet luxury là loại bỏ logo mà vẫn sang'

Trào lưu diện đồ đơn giản, cổ điển nhưng đắt giá ngày càng phổ biến. Để theo đuổi xu hướng “sang trọng thầm lặng”, người mặc cần lưu ý kỹ lưỡng khi lựa chọn và phối đồ.

Được lăng xê trong bộ phim Succession, quiet luxury (tạm dịch: “sang trọng thầm lặng”) trở thành một trong những xu hướng thời trang lớn nhất năm 2023. Trước khi tác phẩm điện ảnh công chiếu, các nhà mốt cũng liên tục trình làng váy áo theo phong cách này tại 4 tuần lễ thời trang (New York, Paris, Milan, London).

Thời trang là tấm gương phản chiếu cuộc sống. Theo tôi, đây là trào lưu phù hợp với bối cảnh đời sống kinh tế - xã hội trong giai đoạn này.

Không chỉ loại bỏ logo, giảm bớt chi tiết rườm rà, khoa trương, xu hướng quiet luxury còn thể hiện một thái độ tiêu dùng và sử dụng trang phục mới. Để ứng dụng mốt này, người mặc cần trang bị kiến thức và thể hiện sự tinh tế trong việc lựa chọn, phối đồ.

Phim Succession lăng xê xu hướng quiet luxury qua trang phục đơn giản nhưng sang trọng, thanh lịch của dàn diễn viên. Ảnh: WARNER BROS.

Phản ánh bức tranh kinh tế

Theo định nghĩa của tôi, quiet luxury là các sản phẩm thời trang chất lượng cao nhưng không khoa trương. Cụ thể, váy áo theo phong cách này thường không có logo, monogram (nếu có, các chi tiết này thường được giấu kín hoặc in chìm).

Các loại vải cao cấp như cashmere, lụa, da được sử dụng khi thiết kế trang phục. Nét cắt, đường kim mũi chỉ phải đảm bảo sự chỉn chu, giúp áo quần vừa vặn với cơ thể. Theo tôi, quiet luxury có thể được ví với thời trang cao cấp may đo riêng.

Ngoài ra, trang phục thường có màu sắc trung tính như đen, trắng, nâu, be, tạo cảm giác sang trọng, thanh lịch. Việc kết hợp các tông màu này cũng trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian phối đồ của người mặc.

Quiet luxury là xu hướng thời trang phản ánh bức tranh kinh tế. Ảnh minh họa: @noconcept.vn.

Quiet luxury từng đặc biệt thịnh hành vào năm 2008, giữa cuộc đại suy thoái kinh tế toàn cầu. Sự trở lại của xu hướng này trong năm 2023 cũng phản ánh một phần bức tranh đời sống hiện nay.

Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, tín đồ thời trang trở lại đường phố và các bữa tiệc. Những trào lưu nổi loạn như váy áo siêu ngắn, cut-out, logo bản to, họa tiết bắt mắt lập tức được lăng xê.

Tuy nhiên, 2023 đến kéo theo nhiều sự thay đổi về nền kinh tế. Khi nguồn thu nhập không còn dồi dào, người mặc cần đưa ra lựa chọn khôn ngoan trong quá trình mua sắm, chuyển đổi thói quen tiêu dùng.

“Bền vững” là từ khóa phù hợp với bối cảnh hiện tại. Như vậy, quiet luxury cho thấy sự thích ứng nhanh chóng của ngành hàng may mặc với thời đại. Cái đẹp, tính thẩm mỹ vẫn được duy trì trong sự yên lặng, kín đáo.

Hơn nữa, trào lưu này cũng cho thấy thái độ tử tế trong lĩnh vực thời trang. Quiet luxury giảm thiểu sự phân biệt giàu - nghèo, hạn chế việc đánh giá thông qua vẻ bề ngoài.

Hiểu đúng để chọn đúng

Trong mùa mốt đầu năm 2023, các thương hiệu danh tiếng như Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Dior đều trình làng thiết kế cổ điển, tối giản và có tính ứng dụng cao. Không còn phô trương và khoe khoang, áo quần trở về đúng với trạng thái nguyên bản, là một lớp vỏ bọc bảo vệ cơ thể.

Giữa thời đại của thông tin, chúng ta phải tiếp nhận số lượng lớn luồng tin tức, suy ngẫm và lo toan về nhiều vấn đề mỗi ngày. Vì vậy, quy tắc bỏ bớt, giảm thiểu đặc biệt cần thiết, giảm gánh nặng cho người tiêu dùng thời trang.

Để ứng dụng xu hướng này, người mặc cần quan tâm đến 5 yếu tố chính, bao gồm chất liệu, đường may, màu sắc, kiểu dáng và độ bền. Những yếu tố này giúp bạn phân biệt giữa trang phục theo phong cách quiet luxury và áo quần khác.

Về chất liệu, yếu tố tiên quyết làm nên một món đồ quiet luxury là loại vải tốt, cao cấp. Vải thường được các nhà thiết kế, nhãn hàng lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng sản phẩm thời trang.

Ngoài ra, một số chất liệu quý cũng được sử dụng nhằm nâng tầm bộ đồ. Lông cừu hay da cá sấu là những mẫu vải thuộc danh sách hiếm, có giá thành tương đối cao.

Chất liệu cao cấp và đường may chỉn chu là tinh thần của phong cách quiet luxury. Ảnh minh họa: @sirtailorvn.

Về đường may, khâu dựng form, cắt vải, may vá tốn nhiều giờ đồng hồ. Các nhà tạo mẫu, thợ may chuyên nghiệp cần chú ý đến từng đường kim mũi chỉ. Đây là cách duy nhất giúp trang phục trở nên vừa vặn với người mặc.

Được coi là trang phục đặt may riêng, váy áo theo xu hướng này cần thể hiện sự chỉn chu đến từng cm. Nhà thiết kế nên lấy số đo chi tiết từ phía khách hàng, tránh trường hợp váy áo rộng hoặc chật.

Về màu sắc, màu trung tính hoặc tông trầm làm nổi bật tinh thần tối giản của quiet luxury. Đây cũng là item dễ phối đồ, có khả năng kết hợp với nhiều loại giày dép, phụ kiện.

Không chỉ tiết chế logo, họa tiết, váy áo theo phong cách này cũng cần hạn chế màu sắc. Những tông nổi bật, gây chói mắt là điều tối kỵ khi theo đuổi trào lưu này.

Về kiểu dáng, áo len dệt kim, sơ mi trơn, cardigan hay áo khoác là những món đồ cơ bản, không thể thiếu. Trang phục có tính ứng dụng cao là ưu tiên hàng đầu đối với người mặc theo đuổi quiet luxury.

Không chỉ dành riêng cho một sự kiện, dịp đặc biệt, váy áo cơ bản có thể diện trong mọi hoàn cảnh như đi làm, xuống phố, gặp gỡ bạn bè, đi mua sắm và dự tiệc. Phát triển các dòng sản phẩm này cũng là hướng đi của nhiều nhà mốt trên thế giới nhằm gia tăng doanh thu trong bối cảnh suy thoái kinh tế.

Về độ bền, với chất liệu tốt và kiểu dáng tối giản, trang phục theo xu hướng này có thể tái sử dụng nhiều lần, đảm bảo tính bền vững sau nhiều lần giặt. Váy áo quiet luxury hiếm khi nhăn, phai màu, giãn sợi sau khi giặt, sấy.

5 biểu tượng của quiet luxury

Khi nhắc đến quiet luxury, tôi nghĩ ngay tới 5 món đồ tối giản, cổ điển, bao gồm đồng hồ, áo khoác đơn giản, túi xách không logo, áo dệt kim và giày da.

Đây là những sản phẩm may mặc có sức sống vượt thời gian, ít khi lỗi mốt. Người mặc có thể diện cả cây đồ này hoặc kết hợp từng món với trang phục, phụ kiện khác.

Đồng hồ, đặc biệt là dòng đồng hồ cổ điển đến từ các thương hiệu Thụy Sỹ, luôn chứng minh được sức hút qua nhiều thế hệ người dùng. Món phụ kiện “nhỏ nhưng có võ này” thể hiện gu thời trang, phong cách cá nhân và tính cách của bạn.

Áo khoác đơn giản với đường cắt may tinh tế, chỉn chu là biểu tượng của quiet luxury. Các kiểu dáng cơ bản như áo dạ dáng dài, blazer, vest phù hợp với mọi hoàn cảnh, không lỗi thời.

Áo khoác, sơ mi và áo len dệt kim là những biểu tượng của phong cách “sang trọng thầm lặng”. Ảnh minh họa: @brunellocucinelli_brand, @maxmara.

Túi xách và phụ kiện không logo cũng được các tín đồ thời trang hưởng ứng. Những món đồ này hoàn toàn có thể kết hợp cùng nhiều kiểu váy áo, thích hợp để tái sử dụng nhiều lần, không tạo ra cảm giác nhàm chán.

Áo dệt kim là một sự lựa chọn an toàn. Kiểu dáng cardigan hoặc chui đầu đều dễ ứng dụng. Màu sắc trung tính được ưu tiên khi lựa chọn item này.

Giày Tây chất liệu da là sản phẩm phải có trong tủ đồ của nam giới, đặc biệt là những tín đồ thời trang nam theo đuổi quiet luxury. Kiểu dáng cổ điển và vải da cao cấp giúp món đồ này phù hợp với phong cách “sang trọng thầm lặng”.