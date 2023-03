NTK Việt Nam làm gì để bán được hàng cho sao quốc tế

Adele, Rihanna, Rosé (BlackPink) là ba trong số nhiều minh tinh quốc tế từng khoác lên người trang phục của các nhà tạo mẫu Việt Nam.

Thực hiện váy áo cho người nổi tiếng nước ngoài được cho là con đường ngắn đưa tên tuổi nhà thiết kế (NTK) vươn tầm thế giới. Một số người chủ động tham dự, giới thiệu thiết kế của mình tại các tuần lễ thời trang, một số khác khẳng định ngôi sao nước ngoài tự liên hệ với mình đặt mua sản phẩm.

Trong buổi biểu diễn thứ 11 của chuỗi đêm nhạc “Weekends with Adele” vào ngày 5/2, họa mi nước Anh tỏa sáng trong chiếc váy đen, trễ vai đến từ NTK Công Trí.

Được biết, giọng ca Easy On Me chỉ diện duy nhất mẫu váy này trong suốt buổi trình diễn. Sau đó, cô còn nhắc đến thương hiệu Công Trí trên trang cá nhân thay lời cảm ơn.

Trước đó, Rosé (BlackPink) cũng diện bộ cánh đính lông vũ của NTK này trong MV Gone. Đây là một mẫu váy nằm trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2020 được giới thiệu tại Tuần lễ thời trang New York.

Gần đây, tại thảm đỏ lễ trao giải Grammy 2023, nữ diễn viên Miranda Lambert diện chiếc đầm dạ hội của NTK Lê Thanh Hòa. Một mẫu váy khác của anh cũng được Bella Thorne lựa chọn khi xuất hiện tại Liên hoan phim Sundance 2023.

Trong một buổi biểu diễn tháng 12/2022, nam ca sĩ Oliver Stanley Murs mặc một chiếc sơ mi đen với họa tiết hoa trắng nổi bật. Đây là mẫu áo được huấn luyện viên The Voice đặt mua từ NTK Trần Hùng.

Bộ vest màu đỏ của thương hiệu Trần Hùng cũng được nam diễn viên Tống Uy Long sử dụng khi chụp hình cho trang bìa tạp chí Leon (Trung Quốc) số đặc biệt chào năm mới 2023.

Như vậy, chỉ trong vài tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, hàng chục ngôi sao quốc tế thuộc các lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, điện ảnh, thời trang đã lựa chọn trang phục đến từ các NTK Việt để xuất hiện trong các sự kiện quan trọng.

Huấn luyện viên The Voice Anh Oliver Stanley Murs và Tống Uy Long lịch lãm trong trang phục của NTK Trần Hùng. Ảnh: Trần Hùng.

Theo Fibre2Fashion, 4 tuần lễ thời trang lớn trên thế giới (New York, Paris, Milan, London) là cầu nối giữa thương hiệu và khách hàng, bao gồm người nổi tiếng. Khán giả của các buổi trình diễn là biên tập viên thời trang và người tiêu dùng mục tiêu.

“Khi NTK được chú ý, trang phục anh ta thực hiện sẽ trở thành mốt”, Saranya, trợ lý giáo sư ngành Thời trang Công nghệ tại Học viện Công nghệ Bannari Amman (Ấn Độ) chia sẻ.

Trần Hùng là một trong những NTK Việt Nam ứng dụng phương pháp truyền thông này. Là thành viên của LFW (London Fashion Week), anh thường giới thiệu bộ sưu tập mới tại các tuần lễ thời trang quốc tế.

“Các ngôi sao quốc tế thường truy cập trang chủ LFW, chọn các mẫu váy áo tôi đã cập nhật trên website. Tôi hiếm khi thiết kế riêng cho người nổi tiếng nào”, NTK Trần Hùng cho biết.

Theo Trần Hùng, quản lý hoặc stylist của các ngôi sao quốc tế thường chủ động liên hệ để đặt hàng, mua, mượn các mẫu trang phục có sẵn. Đối với một số trường hợp đặc biệt, họ đề đạt yêu cầu thực hiện váy áo riêng.

Bên cạnh các chương trình thời trang quy mô toàn cầu, mạng xã hội cũng là một kênh truyền thông hiệu quả dành cho các NTK, thương hiệu Việt.

Tuy vậy, việc phát huy tối đa công dụng của phương tiện quảng bá này là một bài toán khó.

Cameron Silver, nhà sáng lập H Halston, từng chia sẻ với Forbes: “Khách hàng thời trang hiện nay muốn biết danh tính của người thực hiện sản phẩm. Mạng xã hội là nền tảng kết nối lý tưởng, gia tăng độ tin cậy cho các nhãn hàng”.

NTK Đỗ Long tận dụng trang cá nhân sở hữu “tích xanh” (chứng nhận của nền tảng mạng xã hội cho tài khoản nhiều lượt theo dõi) để khẳng định uy tín của thương hiệu cá nhân.

Anh sử dụng chiến thuật “người nổi tiếng thu hút người nổi tiếng”. Nhà tạo mẫu liên tục đăng tải hình ảnh các ngôi sao trong nước và quốc tế diện đồ mình thiết kế. Những hình ảnh này thu hút số lượng lớn bình luận, lượt nhắn tin của nghệ sĩ nước ngoài.

Theo Đỗ Long, sự chủ động giới thiệu của các khách hàng cũng là một phương pháp quảng bá hữu ích. Sau khi một minh tinh diện chiếc váy bắt mắt, những người nổi tiếng khác thường để ý, hỏi thông tin món đồ, NTK.

“Các ngôi sao quốc tế không chỉ sẵn sàng chi trả cho trang phục mà còn góp phần giới thiệu thiết kế của tôi đến những người dùng tiềm năng khác”, NTK Đỗ Long chia sẻ với Zing.

Theo Fibre2Fashion, người nổi tiếng có khả năng gia tăng độ nhận diện cho nhãn hàng. Không chỉ xuất hiện trong bộ hình quảng cáo, các diễn viên, ca sĩ, người mẫu còn tạo ra xu hướng nhờ những bài đăng trên trang cá nhân.

Chỉ cần ngôi sao diện trang phục của một nhà mốt tại lễ trao giải, thảm đỏ sự kiện, trong MV, người hâm mộ của họ sẽ lập tức tìm kiếm thông tin sản phẩm, NTK. Vì thế, mối quan hệ giữa người nổi tiếng và thương hiệu thời trang luôn gắn bó mật thiết.

Nhà mốt Versace đã sử dụng biểu tượng âm nhạc Madonna, ngôi sao Hollywood Demi Moore, Halle Berry trong các quảng cáo in từ năm 2005 đến 2006.

Tương tự, Julia Roberts xuất hiện trong quảng cáo của Gianfranco Ferre. Jennifer Lopez, Scarlett Johansson và Uma Thurman là gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch của Louis Vuitton.

Đối với các NTK, thương hiệu Việt Nam, những màn bắt tay với các ngôi sao quốc tế gây chú ý với giới mộ điệu thế giới.

Tuy nhiên, quá trình làm việc với người nổi tiếng nước ngoài cũng có nhiều khó khăn, thách thức. NTK Đỗ Long thừa nhận khoảng cách không gian và thời gian là thử thách lớn nhất.

Không thể gặp gỡ khách hàng, nhà tạo mẫu này chỉ nhận số đo 3 vòng qua tin nhắn, email. Do người mặc không có cơ hội fiting (thử đồ) trực tiếp, Đỗ Long cần nhận đủ thông tin nhằm đảm bảo váy áo vừa vặn với các ngôi sao.

“Nếu những thiết kế bó sát, cắt xẻ bị rộng hoặc chật, khách hàng buộc phải gửi lại sản phẩm để chỉnh sửa. Quá trình này đặc biệt tốn thời gian, công sức, nên tôi muốn hạn chế tất cả rủi ro”, nhà tạo mẫu này cho biết.

Tương tự, nhà tạo mẫu Trần Hùng cũng gặp khó khi hợp tác với ngôi sao nước ngoài do cách biệt địa lý.

Khi cung cấp trang phục cho một người nổi tiếng Trung Quốc vào giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành, anh phải đau đầu tìm cách giao đồ đến nơi đúng hạn.

Tuy nhiên, NTK Trần Hùng cũng khẳng định ekip của các ngôi sao Trung Quốc có thái độ làm việc tương đối chuyên nghiệp. Khi quyết định thay đổi một chi tiết trên trang phục hoặc chọn cách phối đồ mới, họ đều gửi email xin phép nhà tạo mẫu.

“Các ekip này sẵn sàng chịu chi phí phát sinh do vận chuyển trong thời kỳ dịch bệnh. Sau đó, họ cũng chụp hình và trả ảnh sản phẩm cho tôi. Đây là điều mà ít người nổi tiếng thực hiện được”, Trần Hùng nói với Zing.

