NTK Thái Công và tiêu chí cho một ngôi nhà đẹp

“Sự hài hoà giữa tổng thể và các chi tiết là yếu tố tạo nên cái đẹp trong thiết kế không gian nội thất”, Quách Thái Công chia sẻ.

Từng đạt giải thưởng Infinity Award của Hội đồng ICP ở New York, Mỹ và giải Đồng do Hội đồng ADC ở Đức vinh danh, Quách Thái Công được biết đến là nhà thiết kế nội thất cho các biệt thự, căn hộ cá nhân và nhà hàng, khách sạn, bất động sản sang trọng.

Áp dụng những tiêu chuẩn riêng trong việc lựa chọn nội thất cho khách hàng lẫn không gian sống của mình, Thái Công xem trọng sự hài hoà giữa tổng thể không gian với từng chi tiết trong đó.

Tại sự kiện Samsung - Tuyệt tác công nghệ 2021, Thái Công dành sự quan tâm đặc biệt cho chiếc TV mới của hãng. “Chiếc TV Neo QLED có một sự tối giản cần thiết để phù hợp hầu hết mọi không gian, nhưng cũng đủ tinh tế để phối với các trang bị nội thất đắt tiền. Về hình ảnh, Thái Công chỉ có thể nói là quá đẹp, quá rực rỡ, màu sắc và chi tiết đâu ra đó, tuyệt hảo”, nhà thiết kế cho biết.

NTK Thái Công dành sự quan tâm cho TV Neo QLED tại sự kiện.

Không chỉ TV, máy giặt Samsung AI cũng là sản phẩm gây ấn tượng cho Thái Công. Ông chia sẻ: “Điều làm tôi bất ngờ là thiết kế tinh giản và sang trọng của sản phẩm. Phần bảng điều khiển với dày đặc chế độ ở máy giặt thế hệ cũ nay chỉ còn một nút vặn và màn hình hiển thị thông tin trực quan. Một sự tối giản phù hợp với không gian sống hiện đại”. Chiếc máy giặt không chỉ đáp ứng tiêu chí “đơn giản” mà Thái Công luôn áp dụng cho các thiết kế công trình của mình mà còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo khiến việc giặt giũ thông minh và tiết kiệm thời gian hơn.

Máy giặt Samsung AI lần đầu được ra mắt tại Việt Nam.

Đây là một trong những “điểm sáng” của bữa tiệc công nghệ mà Samsung mang đến cho thị trường Việt Nam. Sản phẩm khiến khách mời tại sự kiện thích thú vì khả năng tối ưu quy trình giặt. Theo đó, máy giặt sẽ đo độ bẩn và chất liệu trang phục để đề xuất chế độ giặt, lượng nước, xà phòng phù hợp với tình trạng của áo quần.

Gia đình Ngọc Diệp – Victor Vũ và Tú Vi – Văn Anh tại khu vực trải nghiệm chiếc máy giặt Samsung AI.

Diễn viên Diễm My 9x cũng chia sẻ sau khi tham dự sự kiện: “Lần đầu tiên My được biết đến chiếc máy giặt có thể cảm biến độ bẩn áo quần để đề xuất chế độ giặt phù hợp. My chỉ cần chọn chế độ giặt vài lần là máy có thể tự học hỏi và ghi nhớ hết, đến những lần sau chỉ cần bỏ quần áo vào lồng giặt, ấn bắt đầu là xong. Rất thông minh và tiện lợi với những người bận rộn”.

Diễm My 9x ấn tượng với khả năng cảm biến của máy giặt Samsung AI.

Cùng mục tiêu tối ưu thời gian và không gian sống, gã khổng lồ công nghệ cũng giới thiệu loạt TV thuộc dòng Lifestyle (gồm The Frame, Sero, Serif), TV Micro LED và hệ sinh thái smart home trong sự kiện ra mắt.

Theo đó, hệ sinh thái smart home giúp người dùng có nhiều trải nghiệm mới ngay tại nhà với việc xem đề xuất nấu ăn từ tủ lạnh Samsung Family Hub, để Samsung AirDresser chăm sóc quần áo hay bật máy lạnh từ xa bằng ứng dụng SmartThings. Tại sự kiện, khách mời cũng được trải nghiệm sự kết hợp giữa công nghệ và không gian sống phong cách với các thiết kế nội thất của nanoHome.

Không gian sống thông minh được Samsung mô phỏng trên sân khấu của Samsung - Tuyệt tác công nghệ 2021.

Là sự kiện công nghệ lớn nhất của Samsung từ đầu năm đến nay, Samsung - Tuyệt tác công nghệ 2021 mang đến những sản phẩm thể hiện sự thấu hiểu của hãng công nghệ Hàn Quốc với nhu cầu tối ưu cuộc sống của người dùng.

Từ việc thêm khả năng làm đẹp cho ngôi nhà với loạt TV, bổ sung trí tuệ nhân tạo vào máy giặt giúp tiết kiệm thời gian, đến việc khiến người dùng điều khiển cả ngôi nhà với chiếc điện thoại thông minh, Samsung cho thấy điều mà công nghệ có thể làm để cuộc sống của người dùng thú vị và thông minh hơn.