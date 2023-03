NTK Phan Đăng Hoàng: 'Sweater không chỉ để mặc nhà'

Không chỉ để mặc tại nhà hay đi tập thể dục, sweater còn phù hợp với môi trường công sở, đường phố và cả tiệc tối. Các nhà thiết kế, stylist cũng ứng dụng mẫu áo này hàng ngày.

Cố vấn tại tạp chí COLORED PENCIL.

Tham dự Tuần lễ thời trang AFRO.

Tham dự Tuần lễ thời trang Milan.

Hoodie, sweater hay quần jogger vốn được biết đến là những món đồ mặc ở nhà, đi dạo phố hoặc mua sắm. Tuy nhiên, các thương hiệu thời trang cao cấp đang xóa bỏ định kiến này.

Theo Fashionista, các nhà mốt như Theory, Wes Gordon, Proenza Schouler đã trình làng hàng loạt thiết kế hoodie trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York (Mỹ). Sweater cũng được đưa vào bộ sưu tập Thu/Đông 2023 của Prada.

Không chỉ tín đồ thời trang, các nhà thiết kế, stylist cũng lựa chọn trang phục này để diện hàng ngày vì tính ứng dụng cao. Theo tôi, sweater là món đồ phù hợp với nhiều phong cách, bao gồm sporty (thể thao) hay lịch sự, sang trọng.

Khi Gen Z trở thành khách hàng mục tiêu

Theo góc nhìn của tôi, hiện nay phần lớn khán giả tại sự kiện thời trang, khách hàng mục tiêu của các thương hiệu thuộc thế hệ Z. Để thu hút nhóm người dùng mới, các nhà mốt có xu hướng giới thiệu trang phục trẻ trung, năng động, bao gồm sweater, hoodie.

Ví dụ, thị trường thời trang New York (Mỹ) luôn tiên phong ủng hộ các nhà thiết kế độc lập, nhãn hàng trẻ - những đơn vị có tệp người tiêu dùng chính là Gen Z. Đó là lý do sweater thống trị tại các sàn diễn trong Tuần lễ thời trang New York 2023.

Làn sóng này cũng lan tỏa đến kinh đô thời trang Milan (Italy) - nơi hội tụ nhiều nhà mốt danh tiếng, lâu đời. Trong mùa mốt đầu năm nay, Gucci, Prada, Miu Miu đồng loạt trình làng bộ sưu tập ứng dụng. Các thiết kế sweater xuất hiện liên tục trên sàn runway, được trình diễn bởi siêu mẫu Gigi Hadid và Kendall Jenner.

Những thiết kế sweater phủ sóng sàn diễn của Prada tại Tuần lễ thời trang Milan 2023. Ảnh: WWD, Imaxtree.

Đối với tôi, sweater là món đồ “chuẩn IT” (sản phẩm thời trang có sức sống lâu dài, đem lại doanh thu lớn cho nhãn hàng).

Nhiều thần tượng của Gen Z trong lĩnh vực thời trang như Hailey Bieber và Bella Hadid cũng thường xuyên lăng xê món đồ này. Nhờ vậy, đây là chiếc áo phải có trong tủ đồ của người trẻ, bất kể giới tính, nghề nghiệp.

Đặc điểm của món đồ thời trang này là chất liệu mềm mại, kích thước rộng, phù hợp với nhiều dáng người, tỷ lệ cơ thể. Tôi cho rằng đây là thiết kế ủng hộ xu hướng body inclusivity (tạm dịch: “đa dạng hóa hình thể trong thời trang").

Hơn nữa, sự mềm mại cũng là một trong 12 lối sống được The New York Times dự đoán thịnh hành trong năm 2023. Thường được làm bằng vải nỉ, len, cotton, sweater trở thành item thời trang dẫn đầu xu hướng.

Kiểu dáng cũ, chi tiết mới

Theo tôi, hình dạng của sweater không thay đổi nhiều trong năm 2023. Kiểu dáng của mẫu áo này vẫn được các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang giữ nguyên.

Nỗ lực làm mới của các nhà tạo mẫu được thể hiện ở những đường cut-out, họa tiết thêu, in. Việc sử dụng sự linh hoạt của bảng màu tùy thuộc vào cá tính của nhà thiết kế, concept bộ sưu tập và định hướng thương hiệu.

Chi tiết cut-out, họa tiết, màu sắc của sweater được sáng tạo dựa trên phong cách nhà thiết kế, định hướng thương hiệu. Ảnh minh họa: @quynhanhshyn_, Chau Bui.

Cụ thể, với mong muốn mang đến bộ sưu tập ứng dụng thanh lịch, Prada sử dụng màu sắc trung tính, trầm như đen, xám cho các thiết kế sweater. Trong khi đó, nhà mốt Wes Gordon lại thể hiện sự phá cách qua chiếc váy hoodie tím với họa tiết hoa bản to.

Những người làm thời trang cũng cần điều chỉnh sự biến tấu, sáng tạo theo đặc điểm khách hàng mục tiêu.

Ví dụ, các tín đồ của Prada lựa chọn phong cách lịch sự, quyền lực, nên ưa chuộng gam màu tối. Khán giả xuất hiện trong các buổi trình diễn của Wes Gordon lại theo đuổi thời trang dạ hội quý phái, sang trọng, nên thích các thiết kế bồng xòe.

Mỗi nhà thiết kế có thể tự do phá cách, đem đến màu sắc mới cho sweater, song cần đảm bảo sự thoải mái, dễ di chuyển, cử động cho người mặc. Đối với tôi, đây là đặc trưng của mẫu trang phục này.

Không chỉ mặc ở nhà, đi tập thể dục

Sự tự do là điều mà tôi nghĩ đến khi nhắc tới sweater. Tôi phản đối định kiến rằng chiếc áo này chỉ là trang phục mặc ở nhà hay đi tập thể dục. Sweater cho phép các tín đồ thời trang tự do thể hiện phong cách cá nhân khi đi làm, dự tiệc, gặp gỡ bạn bè.

Tại môi trường công sở, bạn có thể kết hợp sweater với áo khoác da, áo choàng dài hoặc bomber.

Đối với một số văn phòng đề cao sự nghiêm túc, lịch sự, người mặc nên phối cùng quần kaki hoặc chân váy dài. Giày cao gót là một sự lựa chọn phù hợp trong hoàn cảnh này.

Đối với những môi trường làm việc năng động, thoải mái hơn, bạn có thể diện sweater cùng quần jean, chân đầm ngắn. Để khiến outfit thêm trẻ trung, các tín đồ thời trang nên sử dụng sneaker.

Tại các buổi tiệc, mẫu áo này trở nên sang trọng, thời thượng hơn khi được phối hợp với chân váy ánh bạc, thêu hoa. Đây cũng là công thức được thương hiệu Prada sử dụng khi trình làng bộ sưu tập Thu/Đông 2023.

Đối với tôi, sweater không phải trang phục kén phụ kiện. Khi xuất hiện tại sự kiện, bạn nên xách theo những chiếc clutch, mini bag (túi xách nhỏ). Những món trang sức bản to, ánh kim cũng có thể được ứng dụng, giúp người diện thu hút sự chú ý trong buổi tiệc tối.

Sweater có thể được diện đi làm, dự tiệc, gặp gỡ bạn bè, tùy thuộc vào cách phối đồ của người mặc. Ảnh: @tienng12, @quynhanhshyn_

Tại đường phố, chiếc áo này phù hợp với phong cách thể thao trẻ trung. Nếu muốn theo đuổi mốt giấu quần, các tín đồ thời trang nên lựa chọn quần, chân váy siêu ngắn.

Để đối phó với thời tiết lạnh giá, người mặc được khuyến khích diện thêm áo khoác môtô hoặc blazer dày dặn. Ngoài ra, những chiếc mũ lưỡi trai cũng đặc biệt phù hợp với phong cách khỏe khoắn, năng động này.