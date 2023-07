NTK Phan Đăng Hoàng: 'Nam giới khoe hình thể như BTS‘

Không chỉ nữ giới, các tín đồ thời trang nam cũng có nhu cầu khoe vẻ đẹp hình thể bao gồm cơ ngực, múi bụng, bắp tay thông qua vest không cài khuy, áo lưới, quần short.

Xu hướng kiệm vải ngày càng phát triển trong lĩnh vực thời trang nam. Cánh mày râu thể hiện sự tự tin, tình yêu cơ thể thông qua trang phục để lộ cơ ngực, múi bụng, xương quai xanh.

Timothée Chalamet, Harry Styles, Jay-Z và các thành viên BTS là những ngôi sao nam thường xuyên xuất hiện trước công chúng với vest không áo bên trong, trang phục chất liệu lưới, voan trong suốt.

Trong Tuần lễ thời trang nam 2024, các nhà mốt như Jacquemus, Saint Laurent, Valentino đồng loạt giới thiệu áo lưới, áo cánh hở ngực, short siêu ngắn cho nam giới, khẳng định quyền tự do ăn mặc của cánh mày râu.

Theo tôi, sự thịnh hành của xu hướng kiệm vải trong thời trang nam không chỉ dành riêng cho nghệ sĩ hay xuất hiện duy nhất trên sàn catwalk. Trào lưu này được hưởng ứng bởi các tín đồ thời trang ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp.

Jungkook (BTS) và Harry Styles là những ngôi sao nhiệt tình lăng xê mốt bán khỏa thân. Ảnh: @jungkook_bighitentertainment, @harrystyles.

Kỷ nguyên của sự tự tin về giới tính, hình thể

Theo nhà tạo mẫu Avon Dorsey, xu hướng loại bỏ sơ mi, áo lót bên trong khi diện suit xuất hiện từ những năm 1970. Ở thời điểm đó, nam giới thể hiện sự phá cách trong thời trang khi táo bạo diện áo hở ngực, mặc quần bó sát và đi boots cao cổ.

Đến thập niên 80, các nhà thiết kế nổi tiếng Jean Paul Gaultier và Vivienne Westwood đồng loạt lăng xê trào lưu này, để dàn mẫu nam xuất hiện trên sàn diễn với trang phục kiệm vải, để lộ ngực trần quyến rũ.

Đối với tôi, sự thịnh hành của trào lưu này ở thời điểm hiện tại phù hợp với dòng chảy thời trang. Xu hướng giảm thiểu vải vóc cho thấy sự tự tin về giới tính, vẻ đẹp hình thể của người mặc.

Không chỉ nữ giới, các tín đồ thời trang nam cũng có nhu cầu khoe các đường nét gợi cảm trên cơ thể như cơ ngực, múi bụng săn chắc, xương quai xanh. Thay vì cho rằng “người đẹp vì lụa”, trang phục nên được xem như công cụ giúp người mặc thể hiện cá tính, tuyên ngôn, thông điệp của bản thân.

Các tín đồ thời trang thể hiện sự tự tin về hình thể qua trang phục khoe cơ, múi. Ảnh: @tutran1609, @alexfox_alexfox.

Những ngôi sao đi đầu trào lưu này trên thế giới là Timothée Chalamet, Harry Styles, Troye Sivan và Manu Rios. Tại liên hoan phim Cannes 2023, dàn diễn viên nam của phim Strange Way Of Life xuất hiện với loạt áo cánh, để lộ cơ bắp, ngực trần trên thảm đỏ.

Manu Rios gây chú ý khi diện một chiếc sơ mi voan trắng, không cài khuy, khoe toàn bộ phần ngực quyến rũ và vòng cổ đính kim cương của thương hiệu Cartier. Ngay sau đó, ngôi sao điện ảnh tiếp tục tham dự show thời trang của thương hiệu Ami với sơ mi tháo cúc và quần short siêu ngắn.

Tương tự, Harry Styles cho thấy sự yêu thích đặc biệt với naked fashion (thời trang khỏa thân). Tham dự lễ trao giải Grammy 2023, anh diện một set jumpsuit lấp lánh nhiều màu, khoe hình xăm và cơ ngực săn chắc.

Mặc jumpsuit, crop blazer, vest không áo trong trở thành một trong những đặc điểm gắn liền với phong cách thời trang của giọng As It Was.

Sau khi được số lượng lớn ngôi sao nam lăng xê, trào lưu kiệm vải dần trở nên phổ biến, ảnh hưởng sâu, rộng đến lối ăn mặc của các tín đồ thời trang trên toàn thế giới. Từ sàn runway, sân khấu ca nhạc, xu hướng này dần lan tỏa đến đường phố.

Đa dạng cách thể hiện

Theo tôi, xu hướng kiệm vải về bản chất là giảm thiểu số lượng layer (tạm dịch: “lớp trang phục”), vải vóc trên cơ thể người mặc. Vì vậy, phong cách này có nhiều hình thức thể hiện khác nhau.

Thứ nhất, mặc vest, crop blazer, loại bỏ sơ mi, áo thun bên trong là một hình thức được ứng dụng rộng rãi. Khi lăng xê mốt này, các sao nam thường khoác áo không cài khuy hoặc cài một chiếc khuy duy nhất, để lộ cơ ngực săn chắc, gợi cảm.

Những outfit này vừa thể hiện sự tự do, phóng khoáng, vẻ đẹp hình thể của người mặc, vừa đảm bảo sự thanh lịch, trang nhã khi tham gia các sự kiện lớn.

Ví dụ, tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra vào tháng 5, diễn viên Orlando Bloom diện bộ suit màu trắng ngà, không sử dụng sơ mi lót bên trong.

Trong bộ hình quảng bá cho thương hiệu nội y Calvin Klein, Jungkook (BTS) cũng diện áo khoác denim, quần jean, loại bỏ hoàn toàn áo trong, để lộ ngực trần quyến rũ.

Trang phục được làm bằng chất liệu xuyên thấu đặc biệt phù hợp khi theo đuổi mốt kiệm vải. Ảnh: @quiah.code, @alexfox_alexfox.

Thứ hai, diện áo cánh, sơ mi được làm từ vải voan mỏng, lưới xuyên thấu cũng là một cách thức hưởng ứng xu hướng kiệm vải ở nam giới. Các thiết kế này thường để lộ cơ bắp săn chắc lấp ló dưới lớp vải.

Chất liệu voan xuất hiện dày đặc trên sàn diễn bộ sưu tập thời trang nam Xuân 2024 của thương hiệu Saint Laurent. Các mẫu áo bất đối xứng, cổ yếm, trễ vai được làm bằng vải mỏng trở thành tâm điểm chú ý của show thời trang này.

Thứ ba, quần short dành cho nam giới là món đồ thời trang thịnh hành trong mùa mốt nửa đầu năm 2023. Item này xuất hiện từ thảm đỏ, sàn diễn đến đường phố.

Tại Met Gala 2023, Pedro Pascal xuất hiện với cây trang phụ của nhà mốt Valentino. Diễn viên diện sơ mi và áo khoác đồng màu, tạo điểm nhấn bằng chiếc caravat đen chỉn chu, lịch sự.

Đáng chú ý, Pedro không diện quần tây mà mặc short đen. Anh không ngại để lộ toàn bộ chân trên thảm đỏ sự kiện thời trang danh giá.

Gần đây, tại buổi trình diễn của nhà mốt Prada, Troye Sivan kết hợp áo không tay màu nâu với short ngắn, khéo léo khoe đôi chân dài. Anh sử dụng thêm thắt lưng đen bản to, tạo điểm nhấn cho outfit.

Tùy thuộc vào đường nét muốn phô diễn

Đối với tôi, không có công thức phối đồ “chuẩn” khi theo đuổi mốt kiệm vải ở nam giới. Việc mặc trang phục để lộ bộ phận nào trên cơ thể phụ thuộc vào sở thích, mong muốn cá nhân của các tín đồ thời trang.

Khi xác định đường nét muốn phô diễn, người mặc dễ dàng lựa chọn kiểu áo quần và cách phối đồ hợp lý. Khoảng hở có thể nằm trước ngực, bên mạn sườn, bắp tay và chân.

Nếu muốn khoe cơ ngực, múi bụng, các tín đồ thời trang có thể mặc suit, áo khoác không sơ mi, áo lót bên trong. Ngoài ra, những mẫu áo mỏng, xuyên thấu cũng nên sử dụng trong trường hợp này.

Trong bộ sưu tập thời trang nam Xuân 2024, nhà mốt Jacquemus giới thiệu hàng loạt mẫu áo lưới, để lộ cơ, múi săn chắc lấp ló. Người mặc cũng nên học theo phương pháp phối áo trong suốt với quần ống rộng của thương hiệu này.

Nếu muốn khoe xương quai xanh quyến rũ, áo cánh, sơ mi cổ yếm là sự lựa chọn tối ưu cho bạn. Trang phục hở vai vốn chỉ dành cho nữ giới đang được nhiều tín đồ thời trang nam ưa chuộng, khẳng định quyền tự do ăn mặc.

Troye Sivan liên tục xuất hiện với sơ mi trắng, đen cổ yếm của nhà mốt Valentino khi quảng bá cho phim The Idol. Trong khi đó, Timothée Chalamet lại diện một chiếc áo yếm đỏ, để lộ toàn bộ xương quai xanh và lưng trần tại Liên hoan phim Venice 2022.

Khi xác định khoảng hở mong muốn, các tín đồ thời trang nam có thể lựa chọn trang phục, cách phối đồ phù hợp. Ảnh: @tutran1609, @bts_v.

Nếu muốn khoe cơ bắp tay, bạn cũng có thể cân nhắc những chiếc tank top, áo không tay. Đây là item dễ dàng kết hợp với quần ngắn/dài, chân váy và nhiều loại phụ kiện khác nhau.

Khi diện áo không tay, V (BTS) hướng sự chú ý vào cơ bắp khỏe khoắn. Nam ca sĩ thường kết hợp thiết kế này với một chiếc áo cổ lọ xuyên thấu phía bên trong.

Nếu muốn khoe chân, người mặc nên lựa chọn chân váy hoặc short siêu ngắn. Valentino là thương hiệu nhiệt tình lăng xê, hưởng ứng các thiết kế này.

Trên sàn diễn của nhà mốt này trong 1-2 mùa thời trang gần đây, short màu xanh, hồng, đen, nâu được phối với sơ mi, blazer hoặc áo choàng dài. Khi diện quần ngắn, dàn mẫu nam của nhãn hàng thường sử dụng thêm tất cao cổ.