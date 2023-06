NTK Lê Ngọc Lâm: 'Mặc đồ dễ thương như BlackPink'

Trang phục màu sắc sặc sỡ, in hình thù ngộ nghĩnh ngày càng được ưa chuộng. Việc diện váy áo theo "văn hóa dễ thương" phản ánh phong cách cá nhân của người mặc.

Á quân Triumph Inspiration Award tại Berlin (Đức) và Aquafina Pure Fashion 2015.

Gắn bó với Fashion Voyage.

Sáng lập thương hiệu thời trang LE NGOC LAM.

Những món phụ kiện dễ thương, váy áo in hình thù đáng yêu, thể hiện tinh thần lạc quan, tích cực được nhiều tín đồ thời trang lăng xê trong mùa mốt nửa đầu năm 2023.

Dua Lipa, Hailey Bieber và Olivia Rodrigo là những ngôi sao nhiệt tình hưởng ứng trào lưu này. Tại châu Á, 4 thành viên của nhóm nhạc thần tượng BlackPink cũng cho thấy sự yêu thích đặc biệt với những món đồ thời trang đáng yêu.

Trong khi Jennie liên tục đeo túi hình nhân vật hoạt hình, mặc váy in ảnh chú mèo, cosplay Sailor Moon, Rosé lại dùng phụ kiện hoa nhí, dây cột tóc nhiều màu.

Các thành viên của nhóm nhạc BlackPink đặc biệt yêu thích, thường xuyên lăng xê các món đồ thời trang đáng yêu. Ảnh: @jennierubyjane, @roses_are_rosie.

Tiểu văn hóa dễ thương

“Văn hóa dễ thương” là một hình thức subculture (tạm dịch: “tiểu văn hóa”), bắt nguồn từ văn hóa Harajuku (Nhật Bản).

Theo Elle, từ những năm 1970, giới trẻ ở Harajuku thuộc quận Shibuya, Tokyo bắt đầu diện quần áo in hình lớn, màu sắc sặc sỡ, sử dụng phụ kiện lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình. Xung quanh khu vực nhà ga Harajuku, trang phục, giày dép, kiểu tóc, lối makeup đáng yêu xuất hiện liên tục.

Bắt nguồn từ phố phường Nhật Bản, tiểu văn hóa dễ thương tác động mạnh mẽ đến street style (tạm dịch: “thời trang đường phố”). Trào lưu này vượt ra khỏi biên giới của xứ sở mặt trời mọc, lan tỏa đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Trào lưu diện trang phục, sử dụng phụ kiện dễ thương bắt nguồn từ Nhật Bản. Ảnh minh họa: @minminmin0712, @thach_trangg.

Moschino là một trong những thương hiệu thời trang cao cấp đầu tiên hưởng ứng xu hướng này khi ra mắt thiết kế hình hamburger, đèn chùm, cái ghế. Katy Perry và Miley Cyrus là 2 ngôi sao đặc biệt yêu thích các sáng tạo thời trang mang tính đột phá này.

Trong buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân 2022, Moschino giới thiệu đến các tín đồ thời trang loạt thiết kế in hình gấu bông, gắn hươu cao cổ, đính hình đầu chú voi con. Tất cả mẫu váy áo này đều có màu sắc sặc sỡ như tím, vàng, hồng, cam.

Tại Met Gala 2023, lối trang điểm vẽ mặt mèo (được lăng xê bởi Doja Cat, Jared Leto) cũng góp phần lan tỏa trào lưu này.

Trong sự kiện thời trang danh giá tôn vinh nhà thiết kế Karl Lagerfeld, Jared Leto cũng “chơi trội” khi cosplay chú mèo trắng của huyền thoại thời trang.

Khéo chọn vải in, kiểu dáng trang phục

Theo tôi, váy áo in hình thù đáng yêu, sặc sỡ là hình thức hưởng ứng “văn hóa dễ thương” phổ biến nhất. Đây cũng là kiểu trang phục được nhiều nhà thiết kế, thương hiệu thực hiện, sản xuất quanh năm nhờ tính ứng dụng cao.

Khi thực hiện trang phục in hình, các nhà tạo mẫu cần quan tâm đến 2 yếu tố, bao gồm kiểu dáng váy áo và chất liệu món đồ.

Về kiểu dáng, áo phông, hoodie, sweater là những item dễ dàng in ấn hình ảnh lên nhất. Mặt trước và sau rộng rãi tạo khoảng trống cho các hình thù lớn.

Hơn nữa, những mẫu áo đơn giản này có thể dễ dàng kết hợp cùng nhiều kiểu quần, chân váy, giày dép, phụ kiện khác nhau.

Khi trào lưu Y2K ngày càng thịnh hành, crop top, áo cổ yếm, tube, áo dây, baby tee nằm trong tủ đồ của nhiều tín đồ thời trang. Đối với các kiểu áo ngắn, mỏng này, nhà thiết kế có thể cân nhắc phác họa hình ảnh nhỏ hơn, vừa vặn với kích thước trang phục.

Áo phông, baby tee là những món đồ thích hợp để in ấn hình ảnh dễ thương. Ảnh minh họa: @minminmin0712, @may__lily.

Về chất liệu, vải dù, 100% cotton, 70% cotton (30% polyester) là các loại vải được sử dụng thường xuyên đối với kiểu trang phục cần in ấn hình ảnh. Các chất liệu này phù hợp với quá trình in cách nhiệt, giúp màu sắc lên chuẩn, nét vẽ rõ ràng.

Khi sử dụng những mẫu vải này, các nhà thiết kế có thể yên tâm về khả năng giữ hình in sau nhiều lần giặt. Ngoài ra, trang phục được làm từ chất liệu này đặc biệt thoải mái, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, có thể sử dụng hàng ngày.

Tay chơi màu sắc

Phần lớn trang phục, phụ kiện theo xu hướng này đều sở hữu những gam màu sặc sỡ, tươi sáng.

Nếu không biết cách “chơi” màu, người mặc dễ dàng khiến outfit trở nên lòe loẹt. Đặc biệt, trong thời tiết nắng nóng, những set trang phục chói mắt có thể tạo cảm giác khó chịu.

Theo tôi, để phối màu hợp lý, các tín đồ thời trang cần am hiểu wheel of colors (tạm dịch: “vòng tròn màu sắc”).

Khi phối đồ cùng tông, người mặc có thể lựa chọn 2-3 gam màu trong một khối.

Phương pháp này được Jennie (BlackPink) ứng dụng thành công. Cụ thể, trên sân khấu chuyến lưu diễn Born Pink, giọng ca You & Me mặc baby tee màu ghi, phối với chân váy da in hình chú mèo đáng yêu.

Cô cũng sử dụng thêm túi xách lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình màu xanh pastel và tất ống chân xám để hoàn thiện set trang phục biểu diễn. Những gam màu cùng tông này khiến tổng thể bộ đồ không bị lố.

Phối đồ cùng tông hoặc khác khối màu là 2 phương pháp có thể ứng dụng khi theo mốt dễ thương. Ảnh minh họa: @klinhnd, @chaubui_.

Khi phối đồ khác khối màu, người mặc cần khéo léo trong khâu lựa chọn hơn. Đối với tôi, cách thức kết hợp màu sắc này là “con dao hai lưỡi”.

Những cặp màu tương phản giúp các tín đồ thời trang trở nên nổi bật, dễ dàng thể hiện cá tính, nhưng cũng khó phối đồ hơn.

Đặc biệt, các cặp màu nổi cũng tương đối kén da. Khi chọn màu sắc không phù hợp với sắc tố da, bạn có thể trở nên nhợt nhạt, kém sắc. Lúc này, những bộ trang phục tươi vui, đáng yêu cũng không thể giúp người mặc nổi bật hơn.