NTK Hoàng Minh Hà: 'Mặc đồ denim không bao giờ lỗi mốt'

Tại Tuần lễ thời trang New York, Milan 2023, denim được nhiều nhà mốt ưa chuộng. Who Decides War và Diesel là 2 thương hiệu tiên phong trình làng bộ sưu tập sử dụng chất liệu này.

Các ngôi sao quốc tế như Julia Fox, Teyana Taylor cũng nhiệt tình hưởng ứng chất liệu với loạt bộ đồ denim-on-denim thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng.

Theo tôi, denim là loại vải không lỗi mốt, luôn được ứng dụng trong thời trang. Khi sử dụng trang phục jean hàng ngày, người mặc có thể phối hợp đồ nhiều phong cách, đặc biệt là xu hướng Y2K.

Đối với tôi, denim không phải chất liệu hào nhoáng, chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn mà luôn tồn tại xuyên suốt dòng chảy thời trang. Gần đây, loại vải này trở lại mạnh mẽ do tính ứng dụng cao.

Khi khoác lên người trang phục denim, các tín đồ thời trang luôn dễ dàng vận động, xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh như dạo phố, gặp gỡ bạn bè, dự tiệc tối...

Hơn nữa, đây là loại vải thô, bền, được dệt bằng 100% sợi cotton. Chất liệu này đặc biệt phù hợp với xu hướng thời trang bền vững.

Khác với chất liệu plastic hay lông thú luôn gây tranh cãi, denim thể hiện thông điệp bảo vệ môi trường từ nhà thiết kế. Đối với người mặc, quần áo jean có thể được diện lại nhiều lần do không lỗi mốt.

Diễn viên Diễm My, Hoa hậu Tiểu Vy diện thiết kế denim tham gia sự kiện. Ảnh: @diemmyvu, @trantieuvy.

Nhà thiết kế Daniel Roseberry của thương hiệu Schiaparelli cũng thường xuyên xuất hiện trước công chúng với bộ đồ denim-on-denim. Chỉ với một chiếc sơ mi jean và quần bò, nhà tạo mẫu này bước đi trên sàn diễn lớn, thảm đỏ nhiều sự kiện danh giá.

Tại Việt Nam, nhiều người nổi tiếng như diễn viên Diễm My, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Thảo Nhi Lê đang tích cực lăng xê trào lưu này. Các ngôi sao diện váy, áo denim xuất hiện tại đường phố, trong lễ trao giải.

Tôi cho rằng chất liệu denim trở lại cùng trào lưu thời trang thập niên 90, Y2K. Giới mộ điệu đang chứng kiến sự thịnh hành của quần ống rộng/loe, quần lưng cao/cạp trễ, mini skirt. Vải denim được ứng dụng vào tất cả mẫu áo, quần này.

Tuy nhiên, các nhà thiết kế không chỉ mang kiểu dáng trang phục cũ quay lại mà còn tạo ra nhiều loại váy áo mới như đầm bodycon denim, corset jean... Sự đột phá cũng được thể hiện qua việc kết hợp chất liệu.

Trong khi Who Decides War thêm thắt chi tiết lụa vào những chiếc quần jean rách cá tính, thì Diesel phối hợp ren, lưới vào thiết kế denim.

Diesel và Who Decides War cùng trình làng bộ sưu tập denim tại Tuần lễ thời trang Milan 2023, Tuần lễ thời trang New York 2023. Ảnh: AP Photo, @whodecideswar.

Theo tôi, các nhà tạo mẫu cần quan tâm đến khâu xử lý chất liệu trong quá trình thiết kế. Khi giặt, nhuộm vải, người làm thời trang cần đảm bảo denim giữ được sự thô, sần tự nhiên, tạo nét bụi bặm cho trang phục.

Khi thực hiện waxing (mài) vải denim, nhà thiết kế phải duy trì sắc tự nhiên, tránh gây bạc màu. Đây là phương pháp đảm bảo tính bền vững của chất liệu này.

Dựa trên quan điểm của tôi, chất liệu denim có thể ứng dụng trong nhiều bối cảnh, phong cách. Tuy nhiên, khi nhắc đến loại vải này, tôi thường nghĩ đến 2 từ khóa quan trọng là “street style” và “Y2K”.

Đối với thời trang đường phố, người mặc có quyền tự do phối đồ denim. Bạn hoàn toàn có thể kết hợp một chiếc sơ mi denim, áo khoác jean cá tính với chân váy cashmere, đầm lụa mềm mại.

Áo phông, blazer, áo khoác da cũng phù hợp để phối hợp với váy bò ngắn/dài. Những chiếc micro-mini skirt (chân váy siêu ngắn) cũng là xu hướng được ưa chuộng từ đầu năm 2023 tới nay.

Món đồ denim dễ ứng dụng, phù hợp với nhiều hoàn cảnh nhất chính là chiếc quần ống rộng/ống loe. Khi diện mẫu quần này, bạn có thể chọn nhiều loại áo từ đơn giản đến cầu kỳ, kiểu cách. Theo tôi, ai cũng nên sở hữu một chiếc quần như vậy trong tủ đồ.

Khi trào lưu Y2K trở nên thịnh hành, đồ denim là trang phục được sử dụng nhiều nhất. Theo đuổi xu hướng này, các tín đồ thời trang có thể kết hợp phụ kiện như túi xách da sờn, thắt lưng bản to, trang sức kim loại ánh bạc.

Kiểu trang điểm cũng là vấn đề đáng chú ý khi lựa chọn phong cách này. Mặc đồ jean phóng khoáng, đeo phụ kiện cá tính, bạn có thể ứng dụng layout makeup thập niên 90.

Màu mắt xanh dương sáng, eyeliner nổi bật, son nude chính là sự lựa chọn lý tưởng. Nhìn chung, đôi mắt nên là điểm nhấn của khuôn mặt.

Ngoài ra, cách phối đồ denim-on-denim cũng phù hợp trong nhiều tình huống. Thay vì lựa chọn một chất liệu khác và lo lắng về độ phù hợp, bạn có thể diện một chiếc jacket jean cùng quần bò.

Phong cách all-denim còn có thể phát triển hơn khi các tín đồ thời trang sử dụng thêm boots, găng tay dài được làm từ chất liệu này. Dù layer (xếp chồng) nhiều lớp vải bò, bạn vẫn không trở nên phản cảm. Đây cũng là một trong những ưu điểm đáng chú ý của denim.

