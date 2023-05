NTK gốc Việt thích giấu mặt và sứ mệnh hồi sinh thương hiệu Mỹ 40 năm

Trang Highsnobiety cho rằng không ai khác ngoài Peter Do có thể hồi sinh hào quang năm nào của Helmut Lang.

Theo thông báo chính thức trên trang của thương hiệu Helmut Lang, nhà thiết kế gốc Việt - Peter Do sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc sáng tạo mới của hãng từ ngày 15/5. Tiếp quản di sản gần 40 năm của cố nhà thiết kế Helmut Lang, Peter Do chịu trách nhiệm giám sát các bộ sưu tập dành cho nam lẫn nữ của thương hiệu, làm việc chủ yếu trong xưởng thiết kế đặt thành phố New York.

Kể từ lúc Helmut Lang nói lời chia tay với thời trang vào năm 2005, thương hiệu của ông đã trải qua một số thế hệ giám đốc sáng tạo, tiêu biểu là Shayne Oliver, Mark Howard Thomas, và Thomas Cawson.

Song, tất cả đều “chết yểu” chỉ trong 1 - 2 năm và thương hiệu Helmut Lang được duy trì bởi đội ngũ thiết kế ẩn danh trong nhiều năm. Từ đó, tạp chí Vogue nhận định sự xuất hiện của Peter Do đánh dấu cột mốc đáng nhớ nhất của thương hiệu này.

Ngôn ngữ thời trang đồng điệu

Hoạt động tại New York - một trong bốn kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, Peter Do không còn là tên tuổi quá xa lạ với giới mộ điệu. Theo trang Highsnobiety, suất tham dự các bộ sưu tập chàng trai gốc Biên Hòa là những tấm vé được săn đón nhiều nhất trong tuần lễ Thời trang New York, ngang hàng cùng các thương hiệu nổi tiếng như The Row, Thom Browne và March Jacobs.

Các thiết kế của Peter Do được nhiều ngôi sao như Zendaya, Billie Eilish ưa chuộng. Ảnh: Vogue & Getty.

Tín đồ thời trang gần xa dường như quen mắt với các thiết kế thấm nhuần tinh thần tối giản chủ đạo kết hợp tính ứng dụng và hơi thở phi giới tính trên sàn diễn của Peter Do. Những ngôi sao quốc tế như Zendaya, Billie Eilish, Karlie Kloss,... ưa chuộng sự tối giản của anh, nổi bật là trang phục của Johnny (NCT) tại Met Gala 2022.

Bởi lẽ, tối giản đã ăn sâu vào phong cách thiết kế của anh từ khi còn là học trò của “bà hoàng Céline” Phoebe Philo trong hai năm chập chững vào nghề trước khi đầu quân cho một nhà thiết kế “tối giản” khác tại New York - Derek Lam.

"Chúng tôi rất vui mừng khi Peter Do tham gia cùng Helmut Lang với tư cách là Giám đốc Sáng tạo. Cách tiếp cận trực diện và mới lạ trong ngôn ngữ thiết kế của anh phù hợp với đặc tính và di sản của thương hiệu. Kinh nghiệm của Peter với các hãng thời trang xa xỉ và nhãn hiệu cá nhân đã giúp anh trở thành lựa chọn hoàn hảo cho vai trò này” - Giám đốc điều hành Helmut Lang Dinesh Tandon, chia sẻ.

Theo Vogue, Peter Do với sở trường về giải cấu trúc và phi giới tính hóa các thiết kế, điều hoàn toàn phù hợp với định hướng sản phẩm của Helmut Lang. Theo chia sẻ của nhà thiết kế gốc Việt, Helmut Lang là một trong những nhà thiết kế truyền cảm hứng cho sự nghiệp của anh, bên cạnh cố nhà thiết kế Maison Margiela.

Do đó, xu hướng thiết kế tập trung vào may đo thủ công, chơi đùa cùng các đường cắt của Peter Do đồng điệu với tinh thần Helmut Lang một cách tự nhiên, không cưỡng ép.

Nhà thiết kế gốc Việt thường lựa chọn giấu mặt mỗi khi xuất hiện trước truyền thông. Ảnh: Daily Front Row, MEasia & MEAWW.

“Có quá nhiều ồn ào trong giới thời trang. Mọi người như đang cố gắng trở nên nổi bật theo kiểu ‘thùng rỗng kêu to’”, Peter Do của Helmut Lang chia sẻ với tạp chí Vogue Runway đầu năm nay.

Không lộ mặt trước truyền thông, lối sống của một nhà thiết kế “từ chối nổi tiếng” như Peter Do dường như gắn liền với hình ảnh “cha đẻ” Helmut Lang trước kia. Tạp chí Vogue một lần nữa khẳng định sự phù hợp khi Peter Do đảm nhận vị trí Giám đốc sáng tạo của thương hiệu.

Hồi sinh hào quang của Helmut Lang

Có thể thấy, với những gì Helmut Lang gây dựng cũng như lòng trung thành của đội ngũ thiết kế ẩn danh trong công cuộc duy trì di sản thời trang của thương hiệu, Peter Do là gương mặt phù hợp cho vị trí Giám đốc sáng tạo.

Vào những năm 90, Helmut Lang đã tạo nên cuộc cách mạng thời trang, định hình phong cách lúc bấy giờ khi tiên phong tiếp cận chủ nghĩa tối giản và truyền cảm hướng cho thế hệ sau, trong đó có Peter Do. Chia sẻ trên trang cá nhân, nam nhà thiết kế bày tỏ sự yêu mến dành cho Helmut Lang từ những ngày anh còn ngồi ở giảng đường Học viện FIT.

Trong các bộ sưu tập của Peter Do, điển hình như BST Ready-To-Wear mùa Thu 2022 hay mùa Xuân 2023, một số trang phục phảng phất phong cách thiết kế của Helmut Lang, theo trang Highsnobiety. Những phom dáng chặt chẽ, tinh thần tối giản đề cao nét đẹp tinh tế của Peter Do tuy khác biệt nhưng khiến người xem gợi nhớ đến các tác phẩm dưới bàn tay Helmut Lang.

Các thiết kế của Peter Do (cột phải) đồng điệu với phong cách thiết kế của Helmut Lang thời hoàng kim (cột trái). Ảnh: Vogue.

Nói về tôn vinh hay hồi sinh những di sản thời trang thời trước, Helmut Lang không phải lần đầu tiên của Peter Do.

Nhà thiết kế gốc Việt và thương hiệu cá nhân là người đã tiếp nối màu sắc thời trang của Phoebe Philo sau khi bà rời Céline không lâu, theo trang The Business of Fashion.