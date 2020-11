Công Trí hé lộ bộ sưu tập mở màn Aquafina VIFW 2020

Nhà thiết kế Công Trí sẽ kết hợp cùng nhãn hàng Aquafina ra mắt bộ sưu tập với họa tiết màu sắc theo kiểu Op-art.

Chiều 12/11, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Aquafina Vietnam International Fashion Week) tổ chức họp báo chia sẻ về chủ đề năm nay với tên gọi "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại) với lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế của mình.

Là sự kiện được chờ đón trong năm, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam diễn ra từ ngày 3-6/12. Những nhà thiết kế cùng thương hiệu sẽ trình làng bộ sưu tập mới trên sàn diễn.

Nhà thiết kế Công Trí trong buổi họp báo.

Nguyễn Công Trí - "người anh cả" của làng mốt Việt - sẽ giữ vai trò nhà thiết kế (NTK) mở màn. Sự kiện năm nay cũng quy tụ nhiều nhà mốt khác như Adrian Anh Tuấn, Minh Châu, Bảo Bảo, Đỗ Long, Thảo Nguyễn, Hoàng Minh Hà, Lý Giám Tiền, Nguyễn Tiến Truyển, Ivan Trần và thương hiệu thời trang quốc tế Salvatore Ferragamo cùng show diễn từ những chiếc khăn lụa họa tiết.

Trong buổi họp báo, các nhà mốt đều hé lộ mẫu thiết kế độc đáo trên sàn diễn gợi sự tò mò cho người xem. Nguyễn Công Trí vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng với mẫu váy ngắn đính kết thắt nơ bản nhỏ nhiều màu sắc.

Không chỉ thế, bộ sưu tập lần này của Công Trí kết hợp với nhãn hàng Aquafina mang đến làn gió mới cho làng mốt Việt. Những họa tiết được sáng tạo cùng gam màu chủ đạo xanh, trắng và đỏ giống hình ảnh trên thân chai nước suối của Aquafina theo kiểu Op-art ấn tượng.

Chia sẻ trước truyền thông, Công Trí cho biết: "Tôi cảm thấy vinh dự nhưng vẫn áp lực và hồi hộp khi chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới. Chủ đề 'The Future is Now' giúp chúng ta có thể nhìn lại những thứ mình làm để suy nghĩ về việc thay đổi khi dịch Covid-19 đi qua. Điều này sẽ ảnh hưởng đến Công Trí trong tuần lễ thời trang năm nay".

"Với lời mời hợp tác cùng nhãn hàng Aquafina để làm bộ sưu tập đến gần với giới trẻ giống như cơ hội tôi tự đặt ra và xem đây như thử thách của chính mình. Khán giả có thể tự cảm nhận về bộ sưu tập, đưa ra đánh giá lần hợp tác này với Aquafina có làm mất đi sự sáng tạo vốn có của Công Trí mà mọi người yêu mến trước đây hay không", anh nói thêm.

Đại diện phía nhãn hàng Aquafina cũng bày tỏ: "Chúng tôi luôn tin rằng Aquafina chưa bao giờ là nhãn hàng nước uống đóng chai mà Aquafina là thương hiệu về Lifestyle, tượng trưng cho phong cách sống cùng nguồn cảm hứng lớn từ thời trang. Chính lý tưởng như thế, chúng tôi tin rằng Aquafina Vietnam International Fashion Week sẽ là sân chơi mà ở nơi đó chúng tôi tạo được hiệu ứng, cũng như đóng góp vào ngành thời trang".

"Ý tưởng về bộ sưu tập của Công Trí với Aquafina không nằm ngoài tinh thần thương hiệu và còn mang đến lối sống thời thượng, hơi thở mới trong thời trang. Chúng tôi sử dụng sắc thái trang nhã từ màu xanh của nước và những gam màu khác để tạo nên sự sống động cho người xem", đại diện nhãn hàng chia sẻ.

Việc chia sẻ hình ảnh một thiết kế mở màn cho Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam của NTK Nguyễn Công Trí đã giúp không khí buổi họp báo trở nên sôi động hơn. Giới mộ điệu cũng tò mò về lần này của "anh cả" làng mốt Việt và thương hiệu Aquafina sẽ đem đến điều gì đặc biệt.

Cùng đón chờ Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam với chủ đề "Future is Nơ", diễn ra từ ngày 3/12 đến ngày 6/12 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM.