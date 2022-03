NSX thua lỗ khi sản xuất game show trong mùa dịch

Đại diện của chương trình The Cover Show cho biết với mỗi tập phát sóng, họ bị lỗ gần tỷ đồng. Điều này xuất phát từ nguồn quảng cáo sụt giảm vì đại dịch.

Đầu tháng 3, một loạt chương trình mới được các nhà sản xuất công bố khởi động hoặc chuẩn bị phát sóng trên truyền hình như Đấu trường ngôi sao, Love house - Ngôi nhà chung...

Quay show trong mùa dịch

Theo đại diện của các đơn vị sản xuất, việc quay game show trong giai đoạn này không gặp nhiều khó khăn như thời điểm năm 2021.

"Quá trình ghi hình diễn ra bình thường bởi hầu hết nhân sự được tiêm 2-3 mũi vaccine. Phim trường được phun khử khuẩn cũng như thực hiện 5K. Điều quan trọng là mỗi người đều ý thúc phòng dịch", đại diện nhà sản xuất Hát cho ngày mai chia sẻ.

Phượng Vũ và Huyền Cadie giành giải quán quân The Cover Show.

Đại diện của chương trình The Only ví dụ các nhạc sĩ tham gia chương trình đều tỏ ra cẩn thận, bảo vệ sức khỏe khi đi quay. Cụ thể, nhạc sĩ Hoài An luôn mang theo chai cồn xịt khuẩn, nước xúc họng tới phim trường.

Tuy nhiên, quay game show trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở TP.HCM, nhà sản xuất cho biết họ luôn chuẩn bị phương án khi các thành viên trong ê-kíp dương tính với SARS-CoV-2.

Đại diện của nhà sản xuất The Cover show cho hay họ đang quay những tập đầu mùa hai và xảy ra trường hợp thí sinh bị Covid-19. "Lúc đó, chúng tôi buộc phải đảo thứ tự thí sinh ghi hình. Những người tiếp xúc với thí sinh F0 phải đeo khẩu trang liên tục suốt quá trình làm việc cũng như giữ khoảng cách an toàn", anh nói.

Riêng với ê-kíp sản xuất, anh cho biết nếu một thành viên bị bệnh, người khác trong đội sẽ hỗ trợ, thay thế được bởi tất cả đều là những người giàu kinh nghiệm.

Doanh thu quảng cáo sụt giảm

Theo các nhà sản xuất, thực hiện được chương trình trong thời điểm dịch bệnh đòi hỏi sự nỗ lực của ê-kíp. Tuy nhiên, khi game show được lên sóng, họ phải đối diện với nỗi lo khác - quảng cáo giảm. Quảng cáo xuất hiện trong mỗi tập phát sóng chính là nguồn thu chính của nhà sản xuất chương trình.

Nhạc sĩ Minh Nhiên trong buổi công bố show The Only.

Ông Hoài Nhân, đại diện nhà sản xuất của The Cover Show cho biết chương trình được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV3. Nếu các năm trước, thời lượng dành cho quảng cáo thường từ 10 phút trở lên. Nhưng năm nay, chương trình chỉ có khoảng 3-5 phút quảng cáo mỗi tập.

Theo bảng giá quảng cáo của VTV3 trong khung 20h30, 30 giây có giá 100 triệu đồng. Như vậy, mỗi tập phát sóng, chương trình thu được thấp nhất 600 triệu đồng.

"Con số này chỉ bằng 1/3 so với chi phí sản xuất. Mỗi tập, chúng tôi đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng . Doanh số quảng cáo trong năm nay giảm nhiều do ngân sách của các thương hiệu dành cho quảng cáo hạn chế bởi ảnh hưởng của dịch bệnh", ông Hoài Nhân nói.

Một số thí sinh của chương trình The Only.

Dù thua lỗ, nhà sản xuất vẫn tiếp tục đầu tư và thực hiện các chương trình bởi đơn vị đã có thỏa thuận với nhà đài.

Mặt khác, nhà sản xuất The Cover Show có dự định đăng các bản phối lên các trên các trang nhạc số và sản xuất đĩa Hi-end.

"Chúng tôi đã xác định từ ban đầu là làm thuần về âm nhạc, không sử dụng drama. Chúng tôi cũng chỉ khai thác con đường âm nhạc, định hướng công việc của thí sinh chứ không khai thác yếu tố về gia đình, hoàn cảnh. Chúng tôi yêu cầu các bạn giữ hình ảnh lành mạnh trên mạng xã hội mới đủ điều kiện tham gia chương trình", đại diện show cho hay.