Trần Ly Ly được bổ nhiệm giữ vai trò mới từ tháng 2. Trước đó, bà là Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký quyết định bổ nhiệm lãnh đạo mới của Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Người được giao trọng trách này là NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ tháng 2/2022.

Như vậy, bà Trần Ly Ly là nữ cục trưởng đầu tiên của cơ quan này. Hiện, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn là ông Trần Hướng Dương và Lê Minh Tuấn.

NSƯT Trần Ly Ly được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

NSƯT Trần Ly Ly sinh năm 1978 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ của bà là nghệ sĩ múa ballet. Trần Ly Ly tốt nghiệp Đại học công nghệ Queensland (Australia) và làm việc tại Pháp một thời gian. Trở về Việt Nam, bà trở thành biên đạo múa và giảng viên trường Cao đẳng Múa TP.HCM.

Trần Ly Ly từng tham dự nhiều festival múa đương đại quốc tế ở Hong Kong, Hàn Quốc, Australia, Pháp, Đức, Ba Lan… Bên cạnh đó, bà còn được biết đến là đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật nhiều chương trình lớn nhỏ. Bà ngồi ghế giám khảo các cuộc thi nhảy múa, trong đó có So you think you can dance.

Từ năm 2018, NSƯT Trần Ly Ly về làm việc tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của bà, nhà hát đã công diễn nhiều vở thành công, tạo được hiệu ứng vang dội như Người tạc tượng, Hồ Thiên Nga, Những người khốn khổ.