NSƯT Hoàng Hải: 'Thu nhập từ nghề diễn chỉ đủ sống, không giàu được'

"Cuộc đời vẫn đẹp sao" đang đi đến hồi kết, NSƯT Hoàng Hải coi Lưu "nát" là vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Nghệ sĩ lần đầu trải lòng quanh những khúc mắc của khán giả về thời lượng phim, tranh cãi diễn xuất của lớp diễn viên trẻ...

Nếu chọn một diễn viên thể hiện ấn tượng trong Cuộc đời vẫn đẹp sao, ắt hẳn nhiều khán giả sẽ không cần nghĩ ngợi mà gọi tên Lưu “nát” do NSƯT Hoàng Hải đảm nhận. Gần 20 năm kể từ sau Đường đời, Hoàng Hải có tiếp tục nhận vai người lao động khắc khổ, mưu sinh ở xóm chợ nghèo có nhiều màu sắc và gần gũi đến như vậy.

NSƯT Hoàng Hải cho biết anh may mắn được nhận vai cửu vạn dù xác định sẽ bầm dập, đổ mồ nước mắt. Chặng cuối của Cuộc đời vẫn đẹp sao, nghệ sĩ chia sẻ với Tiền Phong về những điều bất ngờ sắp có của phim, những tranh cãi liên quan đến kịch bản, diễn xuất trong suốt thời gian phim lên sóng.

"Cuộc đời vẫn đẹp sao" có những bất ngờ mà khán giả không đoán được

- Ở tuổi trung niên, NSƯT Hoàng Hải đã trải nghiệm với nhiều dạng nhân vật, song vai gã cửu vạn trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao" lại tạo được hiệu rầm rộ hơn cả. Theo anh có điều gì ở Lưu khiến người xem yêu mến đến vậy?

- Xưa đến nay tôi luôn quan trọng vấn đề kịch bản. Đạo diễn và diễn viên là những người kể chuyện bằng hình ảnh, đạo diễn kể chuyện duyên, diễn viên thể hiện hay ắt sẽ có sản phẩm tốt. Ví dụ câu chuyện dở, đạo diễn có hiện đại, dựng phim hay đến mấy cũng khó có thể đem đến thành phẩm tuyệt vời.

Là người lâu năm trong nghề tôi cho rằng cốt truyện quan trọng lắm, kịch bản chất lượng khán giả sẽ thích thôi. Nếu rơi vào tay đạo diễn giỏi, diễn viên xuất sắc ắt hẳn còn hay hơn nữa.

Nghệ sĩ Hoàng Hải hé lộ nhiều điều bất ngờ chặng cuối Cuộc đời vẫn đẹp sao.

Ê-kíp Cuộc đời vẫn đẹp sao làm phim đã lột tả được sự khó khăn, gian truân của những người dân nghèo khổ. Mọi người thấy đấy, đôi khi số tiền vài chục triệu với người giàu không là gì nhưng với người kiếm được mấy trăm nghìn thì đấy là món tiền rất lớn.

2/3 chặng đường đã trôi qua, bộ phim đã đi đúng hướng và chạm đến khán giả với nhiều sự cảm thông, chia sẻ, có người thấy mình trong đó.

- Trên phim trường, anh có từng dùng chút hơi men để vai diễn thăng hoa hơn không?

- Trường quay tuyệt đối không bia rượu bởi một ngày chúng tôi phải quay rất nhiều đoạn, có thể đoạn say rồi tỉnh táo, cảnh này chồng lên cảnh nọ, không thể vì một cảnh quay mà uống rượu được.

Tất cả đoàn phim đều không có chuyện uống rượu bia, tùy theo diễn xuất của diễn viên, say cỡ nào, say nát hay say vừa, đấy là sự tính toán diễn xuất. Về những cảnh này, tôi phải tập trung cao độ để khán giả phải nghe rõ lời và cảm được nhân vật.

- Bộ phim kéo dài đến tập 45, dài hơn so với dự định 24 tập ban đầu, khán giả sợ rằng phim sẽ "đầu voi đuôi chuột" như nhiều phim truyền hình khác. Anh suy nghĩ thế nào về lo lắng của khán giả?

- Khán giả cứ nghĩ phim sẽ bôi nhiều tập nhưng không phải, kịch bản có đầu có kết, nhưng vấn đề kịch bản giấy và bản dựng có nhiều tình tiết phát sinh khi đi quay.

Kịch bản giấy và kịch bản lên phim khác nhau, chứ không dễ gì viết thêm được. Khán giả yên tâm, nội dung vẫn nguyên bản như vậy. Có những tình tiết nảy sinh khi quay, nếu thú vị chúng tôi giữ còn dư thừa đã bỏ lâu rồi.

NSƯT Hoàng Hải dành lời khen ngợi cho sự nỗ lực trong diễn xuất của dàn diễn viên trẻ.

- Khán giả nóng lòng khi "Cuộc đời vẫn đẹp sao" tăng kịch tính, đến chặng cuối vẫn chưa thấy đời đẹp? Anh có thể tiết lộ gì về diễn biến sắp tới của phim?

- Càng về cuối khán giả sẽ cảm nhận rõ nét những tình tiết như tên gọi Cuộc đời vẫn đẹp sao.

Tất cả tình huống khán giả đoán cũng thú vị bởi mỗi người sẽ suy nghĩ theo một cách riêng. Như việc Lưu phải trả nợ số tiền nặng lãi của con trai. Cũng có thể số tiền bà Lục nhặt được sẽ trả nợ cho bố con Lưu, cũng có thể chồng cũ đền bù tổn thất bằng vật chất cho Luyến, cô ấy cho vay và rất nhiều tình huống được người xem đặt ra.

Đây là bất ngờ ở chặng cuối phim, thậm chí khán giả không đoán được. Tôi đọc nhiều bình luận của khán giả và có thể thấy mọi sự suy đoán đều chưa đúng.

- Diễn viên Thanh Hương từng thừa nhận làm việc chung với NSƯT Hoàng Hải là điều không hề dễ dàng bởi sự mâu thuẫn trong tư duy cảnh quay, anh nhận xét về bạn diễn của mình như thế nào?

- Thanh Hương là diễn viên trẻ, thông minh nhưng cái gì cũng cần đòi hỏi kinh nghiệm. Sẽ hay và gây thích thú hơn nữa nếu diễn viên biết tiết chế.

Ở dàn diễn viên trẻ có cái gọi là thanh xuân, sự tự nhiên. Nếu diễn viên kỳ cựu dày dặn kinh nghiệm, biết cách tiết chế và định lượng lúc nào cần bung sức đạt hiệu quả tối ưu, thì diễn viên trẻ có sức trẻ dù kinh nghiệm chưa nhiều. Họ luôn trong tinh thần bung hết mình, nhưng nếu luôn trong tâm thế như vậy sẽ không hiệu quả về mặt hình ảnh.

Giai đoạn đầu là vậy nhưng càng về sau Thanh Hương diễn càng tốt. Tôi và bạn ấy tung hứng để tạo ra những cảnh quay đặc sắc.

- Anh nhắc về lứa diễn viên trẻ, trong phim dàn nhân vật phụ do Việt Hoàng, Hà Đan nhận nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất, là người có nhiều cảnh quay với các bạn, anh nhận xét thế nào?

- Cả Việt Hoàng, Hà Đan đều biết rút kinh nghiệm, đây là tín hiệu đáng mừng. Giai đoạn đầu các bạn còn chuệch choạc nhưng rõ ràng phân đoạn sau làm tốt hơn nhiều. Tôi đánh giá các bạn nhanh nhạy, nhiều người đôi khi phải qua vài ba phim mới rút được kinh nghiệm. Nhận những lời chê bai, các bạn ấy chịu khó nghiên cứu, tìm tòi và rõ ràng đã hiệu quả.

Ngoài ra vai Bát của Tuấn Anh bị khán giả phản ứng dữ dội, nhưng đấy là thành công của Tuấn Anh khi bạn hợp cả ngoại hình, diễn xuất khiến người xem ghét cay ghét đắng. Những thành phần như Bát, người xem muốn loại bỏ, cho thấy cái xấu luôn bị lên án mạnh mẽ, đấy là điều nhân văn.

Bình tĩnh đón nhận nếu khán giả quay lưng

- Anh từng bỏ nghề đóng phim, chạy xe đường dài trong mấy năm. Anh chia sẻ gì về quãng thời gian này?

- Đây là quãng thời gian mưu sinh. Thời bao cấp, nghệ sĩ quá khó khăn, tôi nghĩ không làm việc này thì làm việc khác rồi bắt đầu đi buôn chuyến, chạy xe tải đường dài… Nhưng thời gian này giúp cho tôi va vấp, biết nhiều về chất liệu cuộc sống, làm công việc nặng nhọc, gặp gỡ nhiều tính cách con người, tốt xấu đều có… Tất cả là bài học cho cuộc sống lẫn nghề nghiệp.

Có những thứ tôi thấy ngoài đời và bỗng gặp đúng hoàn cảnh như vậy trong bộ phim tôi tham gia. Ngay lập tức tôi có tư liệu đưa vào phim, mọi thứ trở nên thú vị bởi đã được trải nghiệm qua. Nghề diễn viên đòi hỏi sự quan sát tinh tế, càng quan sát giỏi sau làm nghề càng tốt, càng chi tiết càng bổ trợ cho nghề nghiệp của mình.

NSƯT Hoàng Hải.

- Anh có chuẩn bị tâm lý nếu chẳng may những vai diễn trở lại không đón nhận được nhiều sự quan tâm hay không còn hợp thị hiếu đám đông?

- Tôi vào nghề đã hơn 30 năm, có những phim bị khán giả quay lưng hay đón nhận tôi đều bình tĩnh đón nhận.

Một bộ phim thành công hay thất bại không nằm ở một cá nhân, làm phim là dây chuyền, từ kịch bản hay, từ đạo diễn giỏi, tất cả diễn viên từ chính đến phụ.

Diễn viên phụ làm tốt thì mới đẩy được diễn viên chính lên, không có cá nhân nào làm được phim hay tuyệt vời cả, nó đòi hỏi sự sáng tạo của cả một tập thể. Thậm chí người phục vụ nước trong đoàn phim, khi diễn viên căng thẳng, nóng nực được uống cốc nước chanh đúng thời điểm sẽ khiến tinh thần sảng khoái, diễn hay hơn.

Đoàn làm phim 50-70 người coi nhau như gia đình là vì thế, người này quan tâm, hỏi han giúp đỡ người kia để làm nên thành công.

- Quyết định gắn bó với nghiệp diễn, vậy thu nhập từ nghề đáp ứng cuộc sống của anh ra sao?

- Hồi xưa khó khăn còn bây giờ gọi là đủ, còn nói về giàu thì không có mơ ước ấy. Bây giờ xã hội phát triển, nghiệp diễn như chúng tôi gọi là đủ ăn cũng khá nhiều, không ở mức như ngày xưa.

- Để đạt được thành công như hiện tại, chắc hẳn anh phải có một hậu phương vững chắc?

- Vợ và các con tôi cũng quen rồi bởi tôi làm nghề đã mấy chục năm. Làm phim vất vả khủng khiếp nhưng mọi người thấy được đam mê, chia sẻ khó khăn.

Con trai cả khuyến khích tôi: “Cố lên ba ơi” còn vợ thường xuyên động viên: “Mình ơi cố vượt qua, cái gì rồi cũng qua”. Tôi có hậu phương thật tuyệt vời. Âu cũng do số mình may (cười).

Cảm ơn NSƯT Hoàng Hải đã dành thời gian chia sẻ!