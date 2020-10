NSND Lý Huỳnh đã về nơi an nghỉ

Khoảng 12h ngày 24/10, đoàn đưa tang NSND Lý Huỳnh có mặt tại nghĩa trang Phúc An Viên (quận 9, TP.HCM). Trước đó, theo mong muốn của người nhà, xe tang chạy qua nhà của cố đạo diễn tại quận Tân Bình. Đông đảo người dân đứng đợi tại nghĩa trang Phúc An Viên để theo dõi lễ an táng. Cô Lê Thị Hoài Nam (43 tuổi) mang theo tấm ảnh của đạo diễn Tây Sơn hào kiệt lúc trẻ và tâm sự: "Tôi hâm mộ chú lắm. Khi tôi 20 tuổi, chú là thần tượng. Khi biết tin NSND Lý Huỳnh ra đi, tôi vô cùng thương tiếc. Mong chú an nghỉ".