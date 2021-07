Now kỷ niệm 5 năm tại Việt Nam với các sự kiện tri ân

Chuỗi sự kiện sinh nhật là lời tri ân của Now gửi đến đối tác tài xế, nhà hàng, quán ăn và người dùng đã đồng hành cùng ứng dụng trong 5 năm có mặt tại thị trường Việt Nam.

Now là ứng dụng đặt món và giao đồ ăn xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2016. Đến nay, ứng dụng chính thức có mặt tại 16 thành phố lớn trên cả nước như TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ… Không chỉ hoạt động trong dịch vụ giao đồ ăn và thức uống (NowFood), hiện tại ứng dụng còn cung cấp nhiều dịch vụ theo yêu cầu như đi chợ online (NowFresh) và đặt giao hàng hóa gói, kiện thiết yếu (NowShip).

Tròn 5 năm tuổi, Now trở thành ứng dụng đặt, giao nhận đồ ăn phổ biến tại Việt Nam với hàng triệu người dùng khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Ứng dụng cũng là đối tác của hàng nghìn nhà hàng, quán ăn và tài xế. Kỷ niệm 5 năm hoạt động tại Việt Nam, Now tổ chức loạt sự kiện tri ân quy mô lớn dành cho các đối tác và người dùng đã đồng hành trong chặng đường đã qua.

Tri ân đối tác tài xế, nhà hàng

Now đã trao tặng hàng trăm phần quà gồm áo khoác và phụ kiện mũ bảo hiểm cho các bác tài. Món quà là lời tri ân và sẻ chia của ứng dụng đến với các đối tác tài xế đồng hành cùng Now trên những chặng đường dài.

Các đối tác tài xế nhận áo khoác và phụ kiện mũ bảo hiểm trong sự kiện kỷ niệm sinh nhật Now.

Anh Trần Văn Hoàng, một tài xế Now, chia sẻ: “Mình nhận được món quà sinh nhật của Now lần này. Cộng tác với Now, mình có thể kiếm thêm thu nhập lo cho cuộc sống, đồng thời ứng dụng cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ, gắn kết cho các tài xế”.

Tài xế Trần Văn Hoàng vui vẻ nhận phần quà sinh nhật của Now.

Đối với các đối tác nhà hàng, quán ăn, Now tri ân bằng bộ quà gồm tạp dề và thiệp. Bên cạnh đó, Now còn cho ra mắt gói ưu đãi dành cho đối tác khi đăng ký hợp tác bán hàng cùng NowFresh để hỗ trợ thu nhập cho các đối tác và đảm bảo nguồn cung thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu trong dịch Covid-19. Cụ thể, từ 0h ngày 10/7 đến hết ngày 31/7, các đối tác khi đăng ký bán hàng trên NowFresh sẽ nhận những ưu đãi như: Miễn phí 1 triệu mở gian hàng, hoa hồng 0% đến 31/7, có quán siêu tốc trong 24h và hỗ trợ truyền thông với việc hiển thị liên tục trên giao diện ứng dụng.

Ưu đãi dành cho người dùng

Trong 5 năm có mặt tại Việt Nam, sự ủng hộ của người dùng là yếu tố quyết định cho sự thành công của Now. Để khách hàng an tâm ăn uống mà không lo đến giá trong thời điểm giãn cách, Now và các đối tác tung nhiều bộ sưu tập ưu đãi. Trong đó, ưu đãi “2 tuần khao món 0đ” diễn ra từ 12/7 đến 24/7, người dùng có thể sử dụng các món 0 đồng, đặc biệt ngày sinh nhật Now 24/7 sẽ có 55 deal 0 đồng; bộ sưu tập "7 siêu voucher 50% - Giảm tới 75K" giảm lên đến 75.000 đồng cho đơn từ 0 đồng là đại tiệc món ngon cho các tín đồ ẩm thực trên toàn quốc (trừ TP.HCM).

Không riêng NowFood, NowFresh cũng tri ân người dùng, đặc biệt là người dùng ở TP.HCM với bộ sưu tập "Sale tươi nửa giá" - giảm đến 50% loạt deal thực phẩm tươi. Ngoài ra, ở các thành phố như TP.HCM, Hà Nội... NowFresh miễn phí giao hàng 15.000 đồng cho đơn từ 59.000 đồng khi người dùng lựa chọn các mặt hàng nằm trong bộ sưu tập "Tiếp sức Việt Nam, Deal tươi luôn có freeship” để người dân yên tâm phòng chóng dịch không lo về giá.

Người dùng hào hứng khi nhận được phần quà bất ngờ từ Now.

Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra sự kiện sinh nhật 5 tuổi, với đơn hàng bất kỳ, người dùng tại 8 khu vực gồm Hà Nội, Cần Thơ, Biên Hòa, Hải Phòng, Huế, Bình Dương và Vũng Tàu có cơ hội nhận được một phần quà bất ngờ của Now gồm sticker và thiệp kẹo.