Now khẳng định tài xế được từ chối nhận đơn ghép

Đại diện Now khẳng định hiện nay tài xế có thể chủ động trong việc có nhận đơn ghép hay không, với trường hợp không nhận đơn ngay từ đầu, hiệu suất giao hàng sẽ không bị ảnh hưởng.

Thời gian gần đây nhiều tài xế Now tỏ ra bức xúc kêu gọi tẩy chay vì chính sách ghép đơn làm ảnh hưởng đến tài xế và khách hàng của ứng dụng.

Trả lời Zing về vấn đề này, bà ường Vân, đại diện Now cho biết gần đây, Now đã nhận được các phản hồi của tài xế, khách hàng và quán ăn liên quan đến tính năng ghép đơn trên ứng dụng.

Theo bà Vân, tính năng ghép đơn được áp dụng khi các đơn hàng có tuyến đường giao nhận gần hoặc trùng nhau. "Thực tế việc phân bổ đơn hàng có thể chịu sự tác động của nhiều yếu tố: Thời tiết, lượng đơn hàng, vị trí quán ăn, số lượng tài xế, nhu cầu của người đặt…", bà nói.

Nhiều tài xế của Now đang tỏ ra bức xúc với những cách xử lý ghép đơn của ứng dụng này. Ảnh: Chí Hùng.

"Hiện nay, tài xế có thể hoàn toàn chủ động trong việc có nhận đơn ghép hay không, với trường hợp không nhận đơn ngay từ đầu, hiệu suất giao hàng sẽ không bị ảnh hưởng", đại diện Now khẳng định

Về phản ứng của tài xế khi hiển thị về tiền thưởng bị ảnh hưởng, người đại diện này xác nhận rằng vào lúc 18h04 ngày 16/4, đã xảy ra lỗi hệ thống dẫn đến hiệu suất dịch vụ của tài xế hiển thị trên ứng dụng NowDriver chưa chính xác.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, Now đã nhanh chóng kiểm tra, khắc phục lỗi và ngay sau đó gửi thông báo tới tài xế để xin lỗi về sự cố này. Hiệu suất dịch vụ và tiền thưởng của tài xế đã được Now điều chỉnh vào ngày 17/4. Do đó, không có bất kỳ khoản tiền thưởng nào của tài xế bị sai sót do sự cố này.

Bà Vân cho biết tất cả cập nhật về chính sách sẽ luôn được thông báo đến tài xế trước khi áp dụng. "Chúng tôi luôn lắng nghe và xin ghi nhận, đánh giá cao tất cả ý kiến phản hồi từ tài xế, khách hàng và quán ăn, với mong muốn tạo ra giá trị gắn bó lâu dài với các đối tác và cộng đồng. Điều này giúp Now có thể cải tiến và vận hành tốt hơn nữa hệ thống hiện tại của mình", bà khẳng định.

Trước đó, theo phản ánh của nhiều tài xế Now, gần đây quy định mới cũng như cách xử lý các đơn ghép của ứng dụng này có nhiều bất cập gây ảnh hưởng đến thu nhập của tài xế như ép tài xế nhận đơn ghép, thu chiết khấu cao đối với đơn ghép, khoảng cách giữa các đơn rất xa, hệ thống đo quãng đường giao hàng của tài xế thường là đường bộ,...