NovaWorld Ho Tram vận hành giai đoạn I The Tropicana

Đại diện từ Tập đoàn Novaland và CBRE - đơn vị vận hành The Tropicana - cắt băng công bố sự kiện. Là phân kỳ đầu tiên của NovaWorld Ho Tram, The Tropicana nằm trên trục đường ven biển được mở rộng lên 42 m. Với quy mô hơn 140 ha, The Tropicana mang phong cách thiết kế miền nhiệt đới với đa dạng dòng second home cùng hệ sinh thái tiện ích hiện đại. Giai đoạn I của The Tropicana đã hoàn thành theo đúng tiến độ và chính thức đi vào vận hành.