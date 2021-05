NovaWorld Ho Tram quy tụ nhiều thương hiệu lớn

Tiến độ xây dựng dự án NovaWorld Ho Tram theo kịp sự phát triển hạ tầng của Bà Rịa - Vũng Tàu, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn thuộc ngành thời trang, làm đẹp, ẩm thực…

Đại hội đồng cổ đông Novaland 2021 xác định NovaWorld Ho Tram (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) là một trong ba dự án trọng điểm sẽ đẩy nhanh tiến độ, nhằm đưa vào vận hành toàn phần trong năm 2023, bên cạnh NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) và Aqua City (Đồng Nai). Vì vậy, dự án chú trọng hoàn thành đúng tiến độ các phân kỳ, sớm tạo điểm đến mới cho thị trường du lịch khu vực.

Hoàn thiện tiện ích, bàn giao sản phẩm

Trong tháng 4, trục đường ven biển Hồ Tràm - đoạn đi qua dự án hoàn thành mở rộng từ 12 m lên 42 m. Trong tháng 6, 61 căn shophouse biển của phân kỳ The Tropicana sẽ được bàn giao cho chủ sở hữu; 5 căn villas khu biển cũng sẽ hoàn thiện nội thất trong thời gian này.

Hai tháng kế tiếp, khách hàng sẽ nhận bàn giao 41 căn villas biển và 64 shophouse khu đồi; 24 căn biệt thự khu Lagoon cũng sẽ kịp tiến độ hoàn thiện thô; 5 căn biệt thự khu đồi sẽ hoàn thiện thô vào tháng 10. Dự kiến đến quý IV, phân kỳ này hoàn thành và bàn giao 101 villa biển.

101 căn biệt thự khu biển thuộc phân kỳ The Tropicana sẽ bàn giao vào cuối năm nay.

Song hành tiến độ các sản phẩm second home, Novaland cũng dự kiến đưa vào vận hành nhiều tiện ích quan trọng tại phân kỳ The tropicana. tháng 9, dự án sẽ hoàn thành nông trại hữu cơ (organic farm), trung tâm dịch vụ khách hang (welcome center) và khu vui chơi giải trí cho trẻ em (kid club). Đến tháng 9, giai đoạn I của công viên giải trí Tropicana Park rộng 17 ha sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm.

Tháng 10, câu lạc bộ bãi biển và nhà hàng Cá Mập dự kiến hoàn thiện, có thể cho khách tham quan. Cuối năm nay, Hotel Ho Tram Mgallery do tập đoàn Accor quản lý vận hành sẽ cất nóc, song song việc thi công hoàn thành kênh Lagoon, hồ cảnh quan và giai đoạn II, III của Tropicana Park.

Nhiều hạng mục trò chơi tại công viên giải trí Tropicana Park đã được lắp đặt.

Quy tụ nhiều thương hiệu

Cung đường ven biển tại dự án dần trở nên sôi động với sự góp mặt của nhiều thương hiệu nổi tiếng thuộc ngành thời trang, làm đẹp, ẩm thực… Hiện tuyến phố thương mại đón sự hiện diện của cửa hàng thời trang Koski, Xuân Thu và cà phê Saigon Casa.

Các thương hiệu sẽ có mặt trong thời gian tới là trà sữa Xingfutang; chuỗi nhà hàng Thai Express, Hotpot Story; cửa hàng làm đẹp Citispa, mỹ phẩm Clio, The Faceshop; thời trang Juno, Ibasis, GAP, Puma, Mango, Labella; cửa hàng tiện lợi Family Express; nhà thuốc Pharmacity, dịch vụ NovaHealth…

Không chỉ The Tropicana, các phân kỳ khác trong NovaWorld Ho Tram cũng lên kế hoạch bàn giao và vận hành nhiều hạng mục từ nay đến cuối năm. Phân kỳ Habana Island sẽ hoàn thành khu vực cổng chào, công viên check-in, bến du thuyền, công viên nội khu, quảng trường biển...

Một cửa hàng tại tuyến phố thương mạiđã vận hành và đón khách từ tháng 9/2020.

Phân kỳ Morito đang hoàn thiện cổng chính, cảnh quan nhà mẫu, công viên trung tâm, clubhouse, cảnh quan khu đồi... Tại phân khu Happy Beach, khách hàng khi tham quan nhà mẫu sẽ nhìn rõ trục đường 42 m vừa được mở rộng, clubhouse biển… Phân kỳ Wonderland hiện hoàn thiện 17 căn shophouse mẫu, dự kiến vận hành 2 thương hiệu Fairy Garden Coffee và Frozen Ice Cream trong tháng 6.

Chị Thanh Phương (TP.HCM), khách hàng mua biệt thự tại dự án, chia sẻ: “Tôi bất ngờ trước tiến độ thi công và sự thay đổi của cảnh quan dự án. Đây là nơi thích hợp để vợ chồng tôi nghỉ dưỡng”.

Tiến độ song hành hạ tầng

Sắp tới, Novaland tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo của NovaWorld Ho Tram theo hướng "điểm đến cao cấp, sôi động, hấp dẫn và đầy đủ tiện ích". Khi Safari, công viên nước, công viên giải trí đi vào hoạt động, cùng sự xuất hiện của chuỗi khách sạn 4-5 sao gồm các thương hiệu Mgallery, Movenpick, Grand Mercure…, chuỗi nhà hàng ẩm thực và các sự kiện lễ hội, thời trang, NovaWorld Ho Tram sẽ đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí của nhiều nhóm khách hàng. Điều này góp phần đưa Hồ Tràm trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất phía nam.

Đại diện Novaland khẳng định, tiến độ xây dựng dự án sẽ song hành tiến độ thi công của nhiều hạng mục hạ tầng giao thông quan trọng, tăng tính kết nối cho khu vực. Hiện dự án sân bay Long Thành đảm bảo tiến độ thi công. Dự kiến cuối tháng 6, tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng. Dự án đang san nền, thoát nước, phấn đấu đến đầu năm 2022 sẽ khởi công xây dựng nhà ga hành khách.

Ngoài ra, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, Bến Lức - Long Thành lên kế hoạch khởi công trong quý III/2022 và hoàn thành năm 2025. Tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Xuyên Mộc cũng mở rộng từ 12 m lên 42 m.

17 căn shophouse mẫu thuộc phân khu Wonderland đã hoàn thiện.

Hạ tầng hoàn thiện tạo nên sức bật cho ngành du lịch của Bà Rịa - Vũng Tàu, vốn có nhiều tiềm năng tăng trưởng. Số liệu từ Sở Du lịch tỉnh cho thấy, số du khách trong năm 2020 đạt gần 11 triệu lượt. Đối chiếu số liệu từ Tổng cục Thống kê, tỉnh này đón trên 10 triệu lượt du khách mỗi năm trong 7 năm liên tiếp. Riêng năm 2019, Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận kỷ lục hơn 17,7 triệu lượt khách.

Huyện Xuyên Mộc góp phần quan trọng thu hút lượng khách đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với doanh thu thương mại - dịch vụ - du lịch đạt hơn 6.317 tỷ đồng vào năm 2020. Trong tháng 3 và tháng 4, theo Sở Du lịch tỉnh, lượng khách đến huyện Xuyên Mộc tăng hơn 68% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dọc bờ biển Hồ Tràm được mệnh danh là "thủ phủ resort" của Bà Rịa - Vũng Tàu với sự góp mặt của những chủ đầu tư và nhà phát triển bất động sản lớn. Báo cáo của DKRA Việt Nam cho thấy, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng chủ yếu tập trung ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận. Giao dịch trong quý chủ yếu diễn ra ở những dự án mới, được phát triển bởi những chủ đầu tư có thị phần lớn, đầy đủ hệ sinh thái và được vận hành bởi những thương hiệu quốc tế lớn.