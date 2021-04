NovaWorld Friendship 2021 trao giải 11 tỷ cho cú ‘hole in one’

Trong ngày thi đấu đầu tiên của NovaWorld Friendship 2021 (17/4), giải đấu đã tìm ra chủ nhân của cú "hole in one" để trao giải thưởng giá trị.

Cụ thể, cú đánh diễn ra tại vị trí hố số 11 - Par 3, nơi vừa sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp, được giới hạn chiếu dài trong ngày thi đấu là 185 yards. Hố 11 là hố có green (vùng cỏ quanh lỗ golf) được đánh giá đẹp nhất PGA Ocean - sân golf PGA tại Dự án NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) vừa được khai trương cùng ngày. Đây là khu vực green thoáng đãng, nằm trên mép ghềnh của đụn cát cao có tầm nhìn xuống toàn cảnh biển Phan Thiết trong xanh tuyệt đẹp.

Hố 11 thiết lập trong ngày thi đấu hôm nay còn khó khăn hơn khi vị trí cờ được đặt phía bên phải, trên phần mô phía trước của green, gió hơi ngược và cắt ngang hướng tấn công cờ từ trái sang phải. Trong bối cảnh đó, golfer Nguyễn Hữu Thành đã có cú đánh xuất thần, vượt qua loạt “bẫy” khó nhằn mà ban tổ chức đã cài cắm.

Golfer Nguyễn Hữu Thành đã có cú đánh xuất thần vượt qua loạt “bẫy” cài cắm tại hố 11 để ghi cú hole in one đầu tiên của giải đấu.

Càng đặc biệt và ý nghĩa hơn, đây là cú hole in one đầu tiên tại sân golf PGA Ocean - một tiện ích quan trọng tại dự án NovaWorld Phan Thiet của Tập đoàn Novaland. Đây cũng là cụm sân golf đạt tiêu chuẩn và có bản quyền độc quyền từ PGA (Hiệp hội golf chuyên nghiệp Mỹ) để tổ chức các giải thi đấu trong hệ thống.

Golfer Nguyễn Hữu Thành chia sẻ anh đã đi cùng Novaland từ những ngày đầu với dự án Sunrise City. "Nhận giải thưởng ngày hôm nay, tôi rất hạnh phúc. Gia đình sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành với Novaland trong thời gian tới”, anh Thành hào hứng.

Tương xứng với “khoảnh khắc xuất thần” hole in one, golfer may mắn nhận được phần thưởng là một căn PGA Golf Villas trị giá gần 11 tỷ đồng - sản phẩm BĐS cao cấp với số lượng giới hạn, nằm giữa lòng cụm sân golf PGA 36 hố do chính tay golf huyền thoại “Cá mập trắng” Greg Norman thiết kế.

Đại diện ban lãnh đạo Novaland trao giải hole in one đầu tiên của giải đấu NovaWorld Friendship 2021.

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi European Tour Properties, bất động sản trong các khu nghỉ dưỡng chơi golf có giá trị trung bình cao hơn 19% so với các BĐS tương đương bên ngoài. Nghiên cứu của KPMG và các hiệp hội môi giới quốc gia và sân golf của Mỹ cũng cho biết các sân golf đã tăng giá trị của các BĐS gần đó lên đến 20%.

Giải Golf NovaWorld Friendship 2021 có 4 giải "hole in one". Theo thông lệ, nếu đã có người trúng giải trong ngày đầu thi đấu đầu tiên thì sẽ chỉ còn 3 giải. Tuy vậy, BTC giải quyết định bổ sung thêm 1 căn biệt thự PGA Golf Villa có giá trị tương đương để làm giải "hole in one" cho ngày thi đấu thứ hai (18/4).

Biệt thự PGA Golf Villas tọa lạc trong lòng cụm sân PGA tại NovaWorld Phan Thiet.

NovaWorld Friendship 2021 thu hút hàng trăm golfer đăng ký thi đấu trong hai ngày 17-18/4. Hoạt động thi đấu này dự kiến được tổ chức thường niên tại NovaWorld Phan Thiet.