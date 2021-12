Novavax công bố hiệu quả vaccine trước biến chủng Omicron

Novavax cho biết hai mũi vaccine ngừa Covid-19 của hãng này chứng minh “phản ứng miễn dịch mạnh mẽ” chống lại biến chủng Omicron.

Hãng dược Mỹ Novavax khẳng định theo dữ liệu ban đầu, vaccine ngừa Covid-19 do hãng sản xuất vẫn có khả năng bảo vệ, chống lại Omicron cũng như các biến chủng khác của virus corona, Wall Street Journal đưa tin ngày 22/12.

Tuy nhiên, công ty cho biết kháng thể trung hòa chống lại biến chủng Omicron “thấp hơn 4 lần” so với chủng virus ban đầu. Điều này cho thấy lợi ích của việc tiêm mũi nhắc lại hoặc sản xuất vaccine đặc hiệu chống Omicron.

Cùng ngày, Novavax cũng thông báo việc tiêm mũi thứ ba, sau 6 tháng tiêm hai mũi đầu, giúp gia tăng kháng thể bảo vệ như đã thấy trong các thử nghiệm lâm sàng lớn trước đó. Trong những thử nghiệm này, vaccine đã chứng minh hiệu quả khoảng 90%.

Novavax cho biết hai mũi vaccine ngừa Covid-19 của hãng chứng minh “phản ứng miễn dịch mạnh mẽ” chống lại biến chủng Omicron. Ảnh: Bloomberg.

Công ty cho biết họ có thể bắt đầu sản xuất vaccine đặc hiệu chống biến chủng Omicron vào đầu tháng một và thử nghiệm lâm sàng vào quý I/2022.

“Với sự tiến hóa liên tục của virus corona, việc phát triển vaccine chống Omicron có thể là điều cần thiết. Novavax đã nhân bản, phát triển đặc điểm vaccine chống biến chủng Omicron với protein gai tăng đột biến, và sẽ sớm đi vào giai đoạn thực hành sản xuất tốt”, Gregory Glenn, chủ tịch nghiên cứu và phát triển của Novavax cho biết.

Đầu tuần này, vaccine của Novavax đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) cấp phép sử dụng, đánh dấu sự chứng thực đầu tiên của các cơ quan quản lý lớn với mũi tiêm sử dụng công nghệ truyền thống.

Vaccine của Novavax có tên là Nuvaxovid sử dụng các phân tử protein virus tái tổ hợp (dùng kỹ thuật di truyền tạo bản sao của một số phần protein gai của virus) kết hợp với chất bổ trợ (tá dược), giúp kích thích hệ thống miễn dịch.

Được phát triển bằng công nghệ protein - phương pháp có tuổi đời lâu hơn so với các loại vaccine WHO từng phê duyệt trước đó, Nuvaxovid được cho là sẽ giúp xua tan tâm lý e ngại của những người còn do dự tiêm chủng.

Đồ họa: Nature.

Quyết định phê duyệt sử dụng khẩn cấp của WHO sẽ mở đường cho các nước trên thế giới nhanh chóng phê duyệt và nhập khẩu Nuvaxovid. Động thái này cũng có nghĩa Nuvaxovid có thể tham gia vào cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX.

Novavax sẽ bắt đầu vận chuyển vaccine của mình đến 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) vào tháng tới. Vào tháng 8, Ủy ban châu Âu đã ký một thỏa thuận với nhà sản xuất mua 200 triệu liều.

Novavax cũng có kế hoạch nộp đơn để được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt vào cuối năm nay.