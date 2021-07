Novaland mua rẻ 1.670 tỷ đồng nhóm công ty Nova Final Solution

Tập đoàn Novaland vừa công bố doanh thu hợp nhất bán niên đạt gần 7.097 tỷ đồng, tăng gần 282% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó doanh thu từ bán hàng đạt 6.344 tỷ đồng , tăng mạnh 541% so với cùng kỳ năm trước, nhờ ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như Saigon Royal, Aqua City, NovaHills Mui Ne, Victoria Village, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ cũng mang về gần 753 tỷ đồng .

Hoạt động tài chính kém khả quan hơn khi doanh thu nửa đầu năm giảm 25% xuống còn 1.906 tỷ đồng , trong khi chi phí tài chính lại gấp 3 lần cùng kỳ đạt 2.283 tỷ. Ngoài ra chi phí bán hàng cũng cao đột biến 322 tỷ đồng , gấp 12,5 lần cùng kỳ. Chi phí tăng cao khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm đến 32%, chỉ còn 1.262 tỷ đồng .

Tuy nhiên tập đoàn còn phát sinh khoản thu nhập khác gần 1.500 tỷ đồng , cải thiện đáng kể so với khoản lỗ khác 368 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Khoản thu nhập này chủ yếu đến từ lãi giao dịch mua rẻ 1.670 tỷ đồng trong việc đầu tư nhóm công ty Nova Final Solution, Bất động sản Đăng Khánh và Đầu tư Tổng hợp Mũi Né.

Diễn biến này lại giúp lợi nhuận trước thuế đạt 2.758 tỷ đồng , tăng hơn 85% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 71% lên 2.014 tỷ đồng . Thu nhập trên mỗi cổ phần tương ứng đạt 1.752 đồng.

Theo kế hoạch năm 2021, tập đoàn dự kiến đưa ra thị trường khoảng 10.000 sản phẩm bất động sản để thu về gần 27.500 tỷ đồng doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 4.100 tỷ đồng . Với kết quả trên, tập đoàn hoàn thành 49% kế hoạch lợi nhuận.

Novaland ghi nhận lãi mua rẻ 1.670 tỷ đồng từ nhóm công ty Nova Final Solution. Ảnh: Lê Quân.

Tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt hơn 171.500 tỷ đồng , tăng 18% so với cuối năm 2020. Trong đó giá trị hàng tồn kho chiếm phần lớn với giá trị 103.240 tỷ đồng , chủ yếu đến từ việc tăng chi phí đầu tư phát triển tại các dự án như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram.

Ngoài ra số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt 12.132 tỷ đồng , tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và tương đương với gần 9% tài sản ngắn hạn.

Tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của tập đoàn ghi nhận hơn 51.300 tỷ đồng , tăng gần 5% so với cuối năm ngoái, chủ yếu do tăng vay nợ ngắn hạn. Trong khi đó vay nợ dài hạn giảm gần 4% do thanh toán các khoản nợ vay, mua lại trái phiếu và từ việc trái chủ thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế sang cổ phiếu.

Về hoạt động huy động vốn, Novaland đã nhận giải ngân tổng cộng gần 16.794 tỷ đồng trong quý vừa qua cho các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án.