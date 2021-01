Novaland lãi lớn nhờ bán vốn tại một loạt công ty

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm mạnh nhưng lợi nhuận ròng năm 2020 của Novaland vẫn tăng trưởng nhờ hoạt động chuyển nhượng cổ phần ở nhiều công ty dự án.

Tập đoàn Novaland công bố doanh thu thuần quý IV/2020 đạt 1.223 tỷ đồng , giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Novaland hạch toán khoản lãi gần 800 tỷ vào doanh thu hoạt động tài chính từ việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần vốn góp tại nhóm công ty Nova Nippon và Sun City.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của đại gia địa ốc phía Nam trong quý cuối năm lên tới 862 tỷ đồng trong khi chỉ tiêu này cùng kỳ 2019 âm 138 tỷ đồng .

Tuy nhiên, trong quý IV/2019, Novaland ghi nhận khoản lãi đột biến giao dịch mua rẻ từ chênh lệch đánh giá lại giữa phần sở hữu của tập đoàn trong giá trị hợp lý của tài sản thuần lớn hơn giá phí khoản đầu tư mua các công ty con mới trong kỳ. Các khoản thu nhập khác đột biến này không xuất hiện trong quý IV/2020.

Do đó, lợi nhuận ròng của Novaland trong 3 tháng cuối năm 2020 chỉ đạt 586 tỷ đồng , sụt giảm tới 75% so với mức lãi sau thuế 2.302 tỷ cùng kỳ 2019. Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần của Novaland đạt 5.026 tỷ, sụt giảm tới 54% so với 2019. Điểm sáng trong hoạt động của doanh nghiệp bất động sản này là biên lợi nhuận gộp tăng thêm 7% lên 36%.

Trong bối cảnh nguồn thu từ chuyển nhượng bất động sản giảm nghiêm trọng, Novaland lại có nguồn thu 6.210 tỷ đồng từ hoạt động tài chính năm 2020.

Trong năm qua, Novaland bán toàn bộ vốn góp tại các công ty Bất động sản Phong Điền, Nova Nippon, Sun City, một phần vốn tại Cảng Phú Định, Phú Trí với tổng giá trị giao dịch lên tới 10.860 tỷ đồng và lãi 3.358 tỷ đồng . Ngoài ra, đại gia địa ốc này còn ghi nhận 2.384 tỷ đồng tiền lãi từ việc đánh giá lại khoản đầu tư ở các công ty con sau khi hoàn tất sáp nhập vào tập đoàn trong kỳ.

Trong một năm khó khăn chung, doanh nghiệp cũng tiết giảm chi phí hoạt động bằng việc giảm đáng kể chi phí lãi vay và bán hàng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Novaland do đó cao gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ, đạt 5.026 tỷ.

Nhưng cũng vì không còn các khoản lợi nhuận khác đột biến tương tự năm trước nên lãi ròng của doanh nghiệp bất động sản này chỉ tăng 15% so với 2019, đạt 3.884 tỷ đồng .

Doanh thu giảm mạnh nhưng lợi nhuận Novaland vẫn tăng Kết quả kinh doanh của Novaland trong quý IV và cả năm 2020 so với cùng kỳ Nhãn Quý IV/2019 Quý IV/2020 2019 2020 Doanh thu thuần column tỷ đồng 1380 1223 10931 5026 Lợi nhuận sau thuế column

2302 586 3387 3883

Đến hết năm 2020, tổng tài sản của Novaland hơn 144.500 tỷ đồng , tăng 61% so với cuối năm 2019. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận 86.847 tỷ đồng , tăng 52%.

Lý do khiến hàng tồn kho tăng nhanh chủ yếu đến từ hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) để gia tăng quỹ đất và chi phí đầu tư phát triển các dự án The Grand Manhattan, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne và NovaBeach Cam Ranh.

93% tổng hàng tồn kho của Novaland là giá trị quỹ đất và chi phí dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại ngân hàng hơn 12.100 tỷ đồng .

Tại ngày 31/12/2020, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của Novaland gần 48.900 tỷ đồng . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 30% tổng dư nợ vay, tương đương 14.512 tỷ đồng .