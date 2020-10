Novaland lãi hơn 2.500 tỷ từ thoái vốn khỏi công ty con

Sau 9 tháng, Novaland hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2020.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III mới công bố của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va (NVL) ghi nhận doanh thu thuần trong quý của doanh nghiệp đạt 2.140 tỷ đồng , tăng 42%. Nguồn thu phần lớn đến từ chuyển nhượng bất động sản.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính tiếp tục mang lại nguồn thu hơn 2.391 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ chỉ đạt gần 360 tỷ. Các chi phí trong kỳ tăng mạnh nhưng xét về giá trị tuyệt đối không đáng kể.

Lợi nhuận sau thuế của Novaland trong quý vừa qua đạt 2.150 tỷ đồng , cao hơn 7 lần so với cùng kỳ. Novaland cho biết lợi nhuận trong quý tăng mạnh chủ yếu nhờ lãi đánh giá lại các khoản đầu tư khi hợp nhất kinh doanh từng giai đoạn tăng.

Theo báo cáo tài chính, ngày 18/9, Novaland đã hoàn tất chuyển nhượng 51% vốn tại CTCP Thương mại Đầu tư Bất động sản Phú Trí với giá trị 928 tỷ đồng , lãi gần 58 tỷ đồng .

Lợi nhuận sau thuế quý III của Novaland trong 5 năm qua

Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 Lợi nhuận sau thuế spline Tỷ đồng 21.8 502.8 667.2 286.6 2121

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Novaland đạt hơn 3.803 tỷ đồng doanh thu và 3.344 tỷ đồng LNST, giảm 60% về doanh thu nhưng cao gấp gần 3 lần về lợi nhuận so với cùng kỳ 2019. Riêng hoạt động thoái vốn ở công ty con mang về khoản lãi 2.561 tỷ đồng .

Tính đến hết quí III, tổng tài sản của Novaland xấp xỉ 129.389 tỷ đồng , tăng 44% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn cao hơn gấp 2 lần đầu năm, ghi nhận 12.259 tỷ đồng .

Ngoài ra, các khoản phải thu dài hạn khác của công ty cũng tăng từ 371 tỷ đồng lên hơn 13.000 tỷ. Đây là khoản tiền công ty chi hợp tác đầu tư phát triển dự án với các đối tác.

Novaland cho biết, khoản tiền này sẽ được ghi nhận lại vào cuối dự án và công ty sẽ được phân chia lợi nhuận vào cuối kỳ theo tỷ lệ thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng.

Trong cơ cấu tài sản của Novaland hiện nay, hàng tồn kho chiếm hơn 61%, tương đương 79.380 tỷ đồng và tăng 39% so với đầu năm. Trong số hàng tồn kho này chủ yếu là giá trị bất động sản đang xây dựng.

Các khoản đầu tư tại công ty liên doanh và liên kết của Novaland giảm mạnh từ 5.700 tỷ đồng về còn 1.659 tỷ, do công ty đã thoái vốn tại 4 đơn vị là CTCP Cảng Phú Định, CTCP Nova Security, Phú Trí và CTCP Du lịch Thanh niên Việt Nam.

Đầu tháng 8, Novaland góp gần 20 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Phát do Novaland sở hữu 99,99% vốn, sau đó góp hơn 1.600 tỷ đồng để An Phát tăng vốn lên 1.633 tỷ đồng .

Cũng trong quý III vừa qua, Novaland liên tục chi hàng nghìn tỷ đồng để thành lập, góp thêm vốn và nhận chuyển nhượng vốn góp tại các doanh nghiệp như Công ty TNHH Bất động sản Thế Kỷ Hoàng Kim, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Huy, CTCP Địa ốc Ngân Hiệp, CTCP Đầu tư Liberty, CTCP Big Ben Holiday,…