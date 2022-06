Nothingburger nghĩa là gì?

Nothingburger lần đầu được sử dụng vào thế kỷ 20 và dần phổ biến trong mọi lĩnh vực, kể cả chính trị.

Nothingburger /ˈnʌθɪŋbəːɡə/ (danh từ): Điều gì đó vô nghĩa, không giá trị

Định nghĩa:

Lexico Dictionary định nghĩa nothingburger là một điều gì đó vô nghĩa hoặc không có giá trị.

Theo Merriam-Webster Dictionary, nothingburger được cho là xuất hiện từ năm 1953, trong các bản tin ngắn của nhà văn Louella Parsons. Nữ nhà văn thường dùng nothingburger để chỉ những người nổi tiếng tầm trung, không được công chúng chú ý.

Theo thời gian, nothingburger xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông khi một ai hoặc điều gì đó bị hạ thấp hoặc được cho là tầm thường. Đôi khi, nothingburger có thể được hiểu là "ở đây không có gì hay ho để xem".

Nothingburger cũng khá phổ biến trong giới chính trị. Các nhà chính trị Mỹ như Ted W. Lieu, Rafael Edward "Ted" Cruz , phóng viên Van Jones của CNN cũng từng dùng từ này để đề cập đến các vấn đề chính trị.

Ứng dụng của từ nothingburger trong tiếng Anh:

- His story is just a nothingburger and nobody cares about it.

Dịch: Câu chuyện của anh ta thật vô nghĩa và không ai thèm quan tâm cả.

- The investigation into Russian interference in the 2016 election was "just a big nothingburger".

Dịch: Cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 "chỉ là một điều vô nghĩa".