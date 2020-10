Noo Phước Thịnh vượt Wowy, đạt top 1 #zingchart sau 1 ngày

Ca khúc mới của Noo Phước Thịnh soán ngôi vương #zingchart từ “Thiên đàng” (Wowy, JoliPoli) chỉ sau một ngày ra mắt.

Sau khi gây chú ý trong năm với Em đã thương người ta hơn anh, Noo Phước Thịnh nhanh chóng trở lại bằng sản phẩm tiếp theo mang tên Yêu một người sao buồn đến thế. Ca khúc phát hành trên Zing MP3 vào tối 27/10. Chỉ sau một ngày trình làng, bài hát lập tức vượt qua bản rap love Thiên đàng (Wowy, JoliPoli) để thống trị top 1 #zingchart real-time.

Trước đây, Noo Phước Thịnh từng có 3 tác phẩm chiếm lĩnh vị trí đầu bảng #zingchart tuần là Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Như phút ban đầu, Thương mấy cũng là người dưng. Nam ca sĩ cũng gây sốt với các ca khúc khác lọt top 10 BXH, như Gạt đi nước mắt, Em đi tìm anh, Cause I love you, I don’t believe in you, Really love you.

Ca khúc mới của Noo Phước Thịnh đạt top 1 #zingchart sau một ngày.

Giới chuyên môn đánh giá Noo Phước Thịnh sở hữu màu giọng riêng và thích ứng với nhiều thể loại âm nhạc. Nhìn vào số liệu thành tích trên #zingchart, có thể thấy chất giọng đầy tự sự của anh dễ chinh phục khán giả đại chúng qua những bản ballad da diết.

Tác giả của Yêu một người sao buồn đến thế là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Anh từng chấp bút cho nhiều bản hit đạt hàng chục triệu lượt nghe, như Hoa nở không màu (Hoài Lâm), Có điều gì sao không nói cùng anh, Thèm (Trung Quân Idol), Cám ơn vì đã nói câu từ chối (Hakoota Dũng Hà & Ái Phương)…

Giai đoạn 2018-2020, Noo Phước Thịnh tung ra nhiều bản ballad như Những kẻ mộng mơ, Thương em là điều anh không thể ngờ, Em đã thương người ta hơn anh. Những bài hát này sở hữu cấu trúc phức tạp, hòa trộn nhiều quãng cao và trầm, đòi hỏi người hát cần vững kỹ thuật thanh nhạc để xử lý. Nhiều ý kiến đánh giá các tác phẩm này giúp Noo Phước Thịnh khoe được chất giọng nhiều biến hóa, nhưng bài hát sẽ gặp thử thách lớn khi tiếp cận với người nghe đại chúng.

Bản thân giọng ca 1988 nhận thức được điều này và chia sẻ trên trang cá nhân: “Mình hứa là với bài hát mới (Yêu một người sao buồn đến thế), mọi người sẽ hát karaoke một cách dễ dàng. Giai điệu nhẹ nhàng dễ thuộc, không gồng đứt gân cổ, không cao thấu tận mây xanh”.

Yêu một người sao buồn đến thế nhanh chóng đạt top 1 #zingchart nhờ giai điệu dễ nghe, dễ hát.

Dễ nghe, dễ thuộc, dễ hát được xem là các yếu tố giúp Yêu một người sao buồn đến thế tạo sự đồng cảm với số đông thính giả và nhanh chóng leo lên top 1 #zingchart. Một số bình luận nhận xét Noo Phước Thịnh hát nhập tâm trong bản thu. Ở một số đoạn, giọng hát của anh bộc lộ sự nức nở.

Bên cạnh đó, vài phản hồi đánh giá bản phối chưa mới mẻ. Thời lượng ca khúc khá dài (gần 5 phút), nên tinh gọn lại để nổi bật hơn những phân đoạn chủ chốt trong tác phẩm.

Top 3 #zingchart đang chứng kiến màn giao đấu giữa 3 trường phái âm nhạc. Em đã thương người ta hơn anh (Noo Phước Thịnh) thuộc màu sắc pop ballad trữ tình. Thiên đàng (Wowy, JoliPoli) bám sát ở hạng 2, đại diện cho giới rap Việt. Hoa hải đường (Jack) mang âm hưởng dân gian, kết hợp với thanh âm điện tử future bass.