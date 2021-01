Noo Phước Thịnh mang mini concert đến V Heartbeat Year End Party 2020

Cũng trong khuôn khổ đêm nhạc, giải thưởng VLive Awards 2020 công bố nghệ sĩ chiến thắng tại các hạng mục. Theo đó, “Best stage of V Heartbeat” gọi tên Nguyễn Trần Trung Quân; “V membership community” thuộc về fandom Forever Uni của Uni5; Cara nhận giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của mình ở hạng mục “Rising star of the year”; “Best Vpop comeback” xướng tên nữ ca sĩ Hiền Hồ. Ngoài ra, 2 giải thưởng đặc biệt tại đêm nhạc gồm “Best V-Star” và “V Iconic Star” lần lượt được trao đến K-ICM và Noo Phước Thịnh.