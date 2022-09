Nóng kỷ lục bóc trần khoảng cách giàu nghèo ở New York

Những người nghèo, có thu nhập thấp ở thành phố New York không đủ khả năng mua máy điều hòa nhiệt độ hoặc thanh toán hóa đơn tiền điện khi thời tiết trở nên cực đoan.

Một cuộc đánh giá mức nhiệt trên đường phố New York (Mỹ) để tìm ra sự khác biệt giữa các khu dân cư cho thấy phía nam Bronx nóng hơn 4,5 độ C so với Upper West Side và Upper East Side, nơi ở của những người giàu có nhất.

“Sự thay đổi nhiệt độ rất rõ rệt. Dữ liệu được phân tích bởi mức độ thích ứng với khí hậu và là một phần của sáng kiến ​​lập bản đồ nhiệt toàn quốc của Noaa. Môi trường xây dựng thực sự quan trọng đối với cách nhiệt biểu hiện và cảm nhận của con người”, điều tra viên chính Liv Yoon cho hay.

Kết quả phản ánh những gì mà người dân và các nhà nghiên cứu đã chú ý nhiều năm qua: ở thành phố New York, nhiệt được phân bổ không đồng đều, người da màu và cư dân có thu nhập thấp phải chịu gánh nặng sức nóng cao hơn nhóm còn lại, theo The Guardian.

Cái nóng khắc nghiệt nhất mà New York ghi nhận trong thời gian dài. Ảnh: Shutterstock.

Cuộc chiến nắng nóng

Chất lượng không khí kém, không đủ khả năng làm mát và máy điều hòa càng làm trầm trọng thêm khả năng bị cảm nắng và nguy kịch do tiếp xúc với nhiệt.

Trung bình mỗi năm có khoảng 370 ca tử vong liên quan đến nắng nóng ở "quả táo lớn", trong đó Bronx đặc biệt dễ bị tổn thương.

Thời tiết oi bức đặc biệt ảnh hưởng đến những người có bệnh nền và làm gia tăng các vấn đề về sức khỏe tinh thần thần, giấc ngủ.

Một số cư dân sống gần đường nhựa ngột ngạt, xa công viên, cây xanh có thể không ngạc nhiên với điều này.

Tuy nhiên, với dữ liệu từ nhóm nghiên cứu, những nhà ủng hộ môi trường sẽ giúp đưa ra các phương pháp nhằm khắc phục tình trạng trên, giúp họ tiếp cận với không gian tươi mát nhiều hơn.

“Chúng tôi luôn phải gánh chịu gánh hậu quả nặng nề của ô nhiễm thành phố”, Melissa Barber, nhà nghiên cứu và đồng sáng lập của nhóm công lý môi trường South Bronx Unite, nói.

Các hồ bơi sang trọng ở New York (Mỹ) thành địa điểm tiệc tùng hỗn loạn vào mùa hè này. Ảnh: New York Post.

Sự khác biệt về nhiệt độ giữa nam Bronx và vùng Upper West Side phản ánh vô số các vấn đề bất bình đẳng khác về môi trường.

Việc 5 đường cao tốc chính chạy qua Bronx đã góp phần gây ra tiếng ồn và ô nhiễm không khí cho khu vực xung quanh.

Trong khi đó, Upper West Side nằm giữa công viên trung tâm và Riverside, nhìn ra sông Hudson.

“Những không gian này không chỉ chịu tác động vì sức nóng mà cơ sở hạ tầng cũng bị hỏng về lâu dài”, Satpal Kaur, một kiến ​​trúc sư tình nguyện tham gia cuộc khảo sát lập bản đồ nhiệt, nói.

Nhiệt độ cao hơn bên trong - ngoài ngôi nhà là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm cả kho nhà cũ, thiếu cây xanh ở phía nam Bronx, Harlem và "lớp vỏ bị rò rỉ" cho phép không khí ngoài trời xâm nhập.

“Bởi vì chúng không phải là những tòa nhà siêu kín, khi nhiệt độ tăng lên, cư dân sẽ cảm thấy ngột ngạt và ẩm ướt hơn”, Kaur nói thêm.

Máy điều hòa là thứ xa xỉ

Một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề này là trang bị thêm các cấu trúc hiện có để tiết kiệm năng lượng và lắp đặt máy điều hòa không khí tách rời - được gắn trên tường với thiết kế để làm mát không gian lớn hơn.

Thế nhưng, tài chính là vấn đề nan giải với những người có thu nhập thấp. Họ không có đủ khả năng mua máy điều hòa, đặc biệt là khi nhu cầu ngày càng tăng do sức nóng mạnh hơn.

“Ở Bronx, hầu hết mọi người không đủ kinh tế để sắm thiết bị này. Nếu có thể mua được, họ cũng không có khả năng thanh toán hóa đơn tiền điện hàng tháng”, Barber bày tỏ.

Mở cửa thư viện, trường học và không gian cộng đồng với điều hòa không khí là một phần của chiến lược quản lý nhiệt ở nhiều thành phố.

Nhưng trong đợt nắng nóng kéo dài một tuần xảy ra tại New York vào tháng 7, một nửa số trung tâm làm mát đã đóng cửa - bất chấp tình trạng khẩn cấp về nhiệt kéo dài đến cuối tuần.

Octavia Jones, điều phối viên chương trình tại một bộ địa phương, cho biết: “Tôi muốn xem chúng ta có thể làm gì với cái nóng bất lợi này ở Bronx”.

Jones sống ngay gần đường cao tốc Cross Bronx cùng 2 con. Nơi cư ngụ của 3 mẹ con là ở Mott Haven, một khu dân cư và công nghiệp hỗn hợp gần bờ sông ở phía nam Bronx.

Tỷ lệ nghèo ở đây là gần 40% vào năm 2019, so với 16% trên toàn thành phố và 26% tại Bronx nói chung.

Với những người có thu nhập thấp, không có điều kiện mua máy điều hòa, họ chỉ có thể đổ ra các vòi nước công cộng để giải nhiệt. Ảnh: ABC News.

"Sống giữa dòng xe cộ đông đúc, chúng tôi phải cố gắng tránh ra đường vào những ngày quá nóng. Khi mùa hè đến, hóa đơn tiền điện tăng trung bình 150 USD ", Jones bày tỏ.

Cư dân ở vùng này không được tiếp cận với nguồn nước do sự phát triển thương mại, nhà kho và các tòa nhà công nghiệp khác tập trung dọc theo bờ sông.

Việc không có không gian xanh đã trở thành một vấn đề lớn vào 3 tháng hè khi mọi người tìm cách thoát khỏi cái nóng.

“Chúng tôi phải đối mặt với quá nhiều khó khăn khi bị chính quyền bỏ rơi. Tôi và mọi người sẽ đấu tranh cho những điều cảm thấy cần thiết. Dữ liệu từ cuộc nghiên cứu này sẽ là nền tảng cho việc đó”, Barber chia sẻ.