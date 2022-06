Nóng đỉnh điểm, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu ở Hà Nội tăng cao

Khoảng 2-3 ngày gần đây, bà N.T.H. (72 tuổi, trú tại Hà Nội) có dấu hiệu ăn uống kém dần do thời tiết nắng nóng. Không chỉ thức ăn, lượng nước được bà nạp vào mỗi ngày cũng thường xuyên ở mức rất thấp. Điều đáng nói hơn là người phụ nữ này có tiền sử đái tháo đường và đang phải điều trị bằng thuốc.

Do thấy tình trạng bà H. mệt mỏi, phải nằm nghỉ nhiều, gia đình đã quyết định cho bệnh nhân nhập viện.

Tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Hà Nội), bà H. bắt đầu lơ ngơ, gọi hỏi đáp ứng chậm. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bà bị tăng áp lực thẩm thấu, đường máu đã cao vượt ngưỡng đo của máy.

Một trường hợp khác là ông T.V.K. (75 tuổi, ngụ Hà Nội) có dấu hiệu yếu tay chân, nói khó, cầm nắm đồ vật không chắc vào buổi sáng. Do thời tiết khắc nghiệt, gia đình lên kế hoạch sẽ đưa ông nhập viện vào buổi chiều cùng ngày.

Người đàn ông này có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường. Khi nhập viện, do đã quá thời gian vàng của tai biến, bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê, phải đặt ống nội khí quản và điều trị hồi sức.

Trên thực tế, đây chỉ là 2 trong nhiều người đang phải chịu ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe do điều kiện thời tiết khắc nghiệt những ngày qua.

Trao đổi với Zing sáng 22/6, bác sĩ Trần Đình Thắng, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, cho hay cơ sở này đang điều trị cho 38 bệnh nhân.

“Gần như mọi năm, trong những ngày nắng nóng như hiện nay, nhất là đầu đợt nắng, số lượng người bệnh phải nhập viện cấp cứu đều tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3, so với thông thường, bác sĩ này thông tin.

Bác sĩ Thắng chia sẻ ở những ngày trước đó, mỗi ngày, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Lão khoa Trung ương chỉ phải tiếp nhận trung bình khoảng 10 ca/ngày. Tuy nhiên, cách đây 3 ngày, số bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu đã lên tới 30 trường hợp. Trong đó, hơn một nửa trường hợp là ca nặng, cần can thiệp cứu cứu hồi sức.

Chuyên gia thông tin: “Các bệnh nhân nhập viện thường trong tình trạng nặng với những bệnh thường gặp là đột quỵ, viêm phổi, rối loạn điện giải,...”.

Cũng ở tình trạng tương tự, tại Bệnh viện Hữu nghị, bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết đơn vị này thông thường tiếp nhận khoảng 20-25 bệnh nhân. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, khi nhiệt độ tăng cao, con số này lên tới 30-35 ca.

“Dù không phải hoàn toàn đến từ nguyên nhân thời tiết, đây cũng là một trong những yếu tố có ảnh hưởng tới việc số lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu tăng”, ông nói.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, khoa Nhi và đơn nguyên sơ sinh, cho biết hơn một tháng trở lại đây, số lượng bệnh nhi đến khám, điều trị tại khoa tăng đột biến, khoảng 150-200% so với 2 tháng trước.

Phần lớn trẻ nhập viện đều mắc các bệnh lý đường hô hấp như sốt cao, ho, khò khè, khó thở, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, tiêu chảy, tay chân miệng, sốt xuất huyết,… thậm chí co giật.

Nhiều bé mới 2-3 tháng tuổi đã bị ho, viêm phổi nặng phải thở oxy. Nguyên nhân chính gây bệnh là do virus hợp bào hô hấp (RSV). Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu virus RSV nên các bác sĩ chủ yếu giảm các biến chứng cho bệnh nhi.

Hiện, trẻ quay trở lại trường học, thay đổi môi trường, thói quen nên dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Nếu trẻ ở phòng lạnh, điều hòa quá lâu, không khí khô sẽ khiến niêm mạc mũi dễ tổn thương, virus dễ xâm nhập.

Bác sĩ Nguyễn Hương Giang, khoa Cấp cứu Nội - Nhi, cho hay lượng trẻ bị sốt, nôn, nhiễm khuẩn tiêu hoá, tay chân miệng, cúm A,… vào viện tăng. Trong đó, 90% bé đã mắc Covid-19. Các triệu chứng của bệnh nhi đều tách biệt với Covid-19.

Trung bình một ngày, khoa tiếp nhận 20-25 bệnh nhi, tăng so với thời gian trước. Trẻ cần nhập viện để điều trị chiếm khoảng 60%.

Liên quan việc tự bảo vệ sức khỏe trong kiểu hình thời tiết khắc nghiệt ở Hà Nội hiện nay, bác sĩ Trần Đình Thắng nhấn mạnh người dân cần tránh thay đổi môi trường quá nhiều.

“Khi sử dụng điều hòa, nếu muốn ra ngoài, chúng ta nên tắt điều hòa đi để cơ thể thích nghi với nhiệt độ mới. Tương tự trong các trường hợp trước và sau khi tắm”, vị chuyên gia giải thích.

Ngoài ra, mùa hè là thời điểm một số bệnh truyền nhiễm, liên quan virus như sốt xuất huyết tăng cao. Mặt khác, việc sử dụng điều hòa trong mùa hè, môi trường kín cũng tạo điều kiện cho vi sinh vật gây bệnh phát triển.

Do đó, bác sĩ Thắng khuyến cáo người dân nên cố gắng giữ môi trường thông thoáng, bố trí thời gian mở cửa và sử dụng thêm quạt thay cho điều hòa.

“Môi trường, không gian mở, thông thoáng sẽ giúp hạn chế mật độ vi khuẩn. Đồng thời, gió sẽ giúp phát tán chúng ta xung quanh, giảm nguy cơ mắc bệnh”, ông giải thích.

Vị chuyên gia gợi ý người dân có thể mở cửa vào buổi sáng để tạo không gian thông thoáng, sử dụng quạt để đưa gió vào nhà. Buổi chiều, khi nắng nóng đỉnh điểm, chúng ta sử dụng điều hòa ở nhiệt độ vừa phải và quay lại dùng quạt vào buổi tối.

Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, tình trạng mất nước, điện giải sẽ tăng lên so với thông thường. Đặc biệt với người cao tuổi, cảm nhận khát sẽ giảm đi khiến họ không bổ sung nước, từ đó dẫn đến rối loạn điện giải.

Do đó, bác sĩ Thắng cho rằng mọi người cần chú ý bổ sung đủ nước mỗi ngày, tối thiểu khoảng 2-2,5 lít. Với người cao tuổi, gia đình cũng nên chú ý để bổ sung.

“Với người làm việc ngoài trời, mồ hôi nhiều, chúng ta có thể bổ sung nước và điện giải đơn giản với oresol”, vị chuyên gia nói.

Chiều 21/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến lúc 13h là 35-38 độ C. Một số nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Tại Hà Nội, trạm quan trắc ở Sơn Tây ghi nhận mức nhiệt 39,3 độ C - cao nhất cả nước. Trong khi đó, trạm Láng quan trắc được 38,3 độ C, cao hơn 1-2 độ C so với nhiều khu vực lân cận như Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang...

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết những ngày qua, Hà Nội được đánh giá là khu vực có nhiệt độ cao nhất cả nước với mức nhiệt cao nhất ở nhiều nơi trên 39 độ C, có nơi 39,6 độ C.

"Nắng nóng ở Bắc Bộ nhiều khả năng dịu dần từ ngày 22/6 khi một số nơi có mức nhiệt cao nhất dưới 35 độ C. Trong khi đó, thời tiết miền Trung sẽ dễ chịu hơn kể từ ngày 23/6", ông Lâm cho biết.