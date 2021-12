Nông dân lo thất thu vì 'thủ phủ' đào, mai nở hoa sớm

Hàng nghìn gốc đào, mai ở Nghệ An và Hà Tĩnh bung nở hoa sớm hơn dự kiến do thời tiết thất thường. Người dân lo lắng có thể mất đi thu nhập trong dịp Tết Nguyên đán so với các năm.

Hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng hàng nghìn gốc đào đá của người dân ở huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) đã bung hoa nở sớm hơn dự kiến khiến người trồng lo lắng. Theo người dân địa phương, các năm trước, đến đầu tháng 12 âm lịch đào mới ra nụ, nhưng năm nay từ đầu tháng 11 đã có hơn nửa số cây đào tại vườn bung hết hoa. Nhiều gốc đào cho hoa sớm đã có dấu hiệu tàn, rụng cánh chuẩn bị ra quả. "Các năm đào nở đúng dịp nên người dưới xuôi lên mua nhiều, có gốc bán được giá cả chục triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay do nắng ấm kéo dài, ít mưa nên đào nở sớm, chẳng hy vọng sẽ có người mua", anh Lầu Bá Lòng (xã Mường Lống), nói. Đào ở miền núi huyện Kỳ Sơn chủ yếu là đào đá, đào rừng nhiều năm tuổi được người dân mang về trồng ở vườn, rẫy. Loại đào này có hoa màu hồng nhạt nên được thương lái và người chơi ưa chuộng. Lãnh đạo UBND xã Mường Lống cho biết toàn xã có hơn 25 ha đào được trồng trong vườn nhà và trên nương rẫy. Mỗi dịp Tết, người dân địa phương bán ra khoảng 1.000 gốc, thu 400-500 triệu đồng. Tuy nhiên, việc đào nở sớm dù người dân đã có một số biện pháp kìm hoa nở nhưng không hiệu quả đã khiến họ mất đi nguồn thu nhập. Những gốc đào nhiều năm tuổi trong khuôn viên trường học ở xã Mường Lống. Ông Nguyễn Bá Cường, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Sơn, cho biết toàn huyện có khoảng 130 ha đào, tập trung nhiều ở các xã Mường Lống, Na Ngoi, Huồi Tụ… “Nắng ấm kéo dài cùng với việc người dân không áp dụng được các phương pháp kìm hãm nên đào nở rộ tự nhiên. Huyện cũng kêu gọi nhà đầu tư, định hướng phát triển cây đào và vùng du lịch nhưng do dịch nên chưa hiệu quả”, ông Cường nói. Trong khi đó, vùng trồng mai ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), người dân cũng đang trong tình cảnh tương tự khi hàng nghìn gốc mai rụng lá, nở rộ hoa sớm. Bà Nguyễn Thị Tuyên (44 tuổi, trú xóm Tân Thành, xã Kỳ Nam) nói gia đình có 70 gốc mai được trồng nhiều năm nay nhưng hiện có hơn 20 gốc đã đổ lá, nở rộ hoa. "Mai trồng tự nhiên nên chỉ dựa vào kinh nghiệm chăm sóc, không dùng chất kích thích. Việc hoa nở rộ coi như mất trắng công chăm cả năm", bà nói. Để ngăn hoa nở sớm, người dân đã tăng cường cắt bỏ những bông hoa đã nở, đắp gốc, tỉa cành, tưới nước ẩm... nhưng hiện tượng này không có nhiều hiệu quả. Nhọc nhằn trên cánh đồng muối lớn nhất miền Tây Nghề làm muối ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu có từ lâu đời, là vựa muối lớn nhất miền Tây nhưng sau dịch Covid-19 đã bị rớt giá một nửa khiến người làm nghề thất thu, lo lắng.