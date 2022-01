Nội y sắc đỏ giúp phụ nữ quyến rũ hơn

Chị em có thể sắm cho mình những món nội y màu đỏ ưng ý, chất lượng và hợp túi tiền trong chương trình “Sắc đỏ đón xuân” của thương hiệu Bon Bon.

Theo phong tục Á Đông, Tết là thời điểm khởi đầu cho một năm mới, nên sắc đỏ tượng trưng cho sự may mắn, vui vẻ, tạo ra nguồn năng lượng dồi dào. Màu đỏ xuất hiện trên tờ lịch mới, trên bao lì xì chuẩn bị mừng tuổi, trên những cánh hoa trang trí, trên tà áo dài treo trên mắc… Tất cả đều hướng tới một năm mới nhiều may mắn, bình an và thịnh vượng.

Trong thời trang, việc khoác lên mình những trang phục sắc đỏ không chỉ mang lại may mắn mà còn tạo ra nguồn cảm hứng tươi mới cùng năng lượng tích cực. Đối với nội y hay váy ngủ, màu đỏ thể hiện sự quyến rũ, tinh tế, giúp gợi lên cảm giác thăng hoa trong tình yêu.

Người phụ nữ lựa chọn nội y sắc đỏ thường bản lĩnh, chủ động và tự tin trước mọi thử thách.

Chính vì vậy, Bon Bon Underwear mang đến cho chị em phụ nữ chương trình “Sắc đỏ đón xuân” với nhiều ưu đãi hấp dẫn trong thời gian từ 21/1 đến 6/2. Đây cũng là lời chúc một năm mới nhiều may mắn, niềm vui và rực rỡ như sắc hoa đào ngày xuân dành cho hội chị em đã luôn tin yêu sản phẩm nội y Bon Bon.

Theo đó, khi mua nội y Bon Bon sắc đỏ, bạn sẽ được giảm trực tiếp đến 35%. Nếu mua các sản phẩm đầm ngủ và quần ngủ Bon Bon, khách hàng sẽ được giảm đến 40%.

Các sản phẩm Bon Bon nằm trong chương trình ưu đãi “Sắc đỏ đón xuân” đều có sắc đỏ hoặc gam màu tươi tắn, thích hợp để các nàng phối với trang phục cho ngày đầu năm mới thêm hứng khởi.

Những mẫu đầm ngủ Bon Bon có kiểu dáng tinh tế và chất vải mềm mịn, tạo cảm giác thoải mái.

Với tiêu chí chất lượng là trên hết, các sản phẩm nội y Bon Bon đều được chăm chút từ thiết kế cho đến chất liệu. Sản phẩm từ mẫu trơn cho đến ren hoa đều được may từ loại vải an toàn do tính chất đặc thù của sản phẩm nội y là tiếp xúc với vùng da nhạy cảm. Do đó, chọn nội y Bon Bon, nàng sẽ yên tâm rằng làn da của mình cũng được nâng niu, chăm sóc.

Không chỉ chú trọng chất liệu vải an toàn, mềm mại, Bon Bon Underwear cũng luôn cập nhật xu hướng thiết kế mới để các mẫu nội y hoàn thành tốt vai trò tôn dáng tối đa, giúp nàng thêm tự tin khi diện các loại trang phục khác nhau.