Nổi tiếng vì có ngoại hình giống The Rock

Huyến luyện viên quyền anh Antonio Muratore, 54 tuổi, lực lưỡng và hói đầu, chia sẻ với New York Post rằng anh thường xuyên được người hâm mộ của The Rock xin chụp ảnh, chữ ký vì có ngoại hình giống với siêu sao Fast and Furious. "Tôi sống khá kín đáo và không thích bị chú ý nhiều, nhưng tôi không bao giờ mệt mỏi vì vẻ ngoài của mình đã khiến cho mọi người vui vẻ", Muratore nói. Ảnh: @antoniomuratore/@therock.