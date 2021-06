Nỗi thất vọng tuyển Anh

Trận hòa thất vọng trước Scotland khiến tuyển Anh rơi mặt nạ sau khi được tung hô lên mây từ chiến thắng trước Croatia trong ngày khai màn.

Lần đầu tiên tại kỳ Euro 2020, những khán giá trót quên theo dõi một trận đấu sẽ không phải hối tiếc. "Đại chiến" Anh-Scotland chỉ nóng trên các mặt báo hoặc quán bia tại hai quốc gia này, chứ tuyệt đối không phải sân cỏ.

Trận cầu tại Wembley có thể xem là 90 phút tẻ nhạt nhất tính từ đầu Euro tới giờ, nơi cầu thủ hai đội chơi một trận đấu với chất lượng chuyên môn thất vọng với những khán giả trung lập.

Tuyển Anh lại gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Thất vọng Tam Sư

Một đội tuyển được định giá tới 1,14 tỷ bảng sau cùng chỉ hòa Scotland 0-0 trên sân nhà Wembley, và chỉ tung ra nổi 1 cú sút trúng đích trong cả trận. Đó liệu có phải là sản phẩm được thổi phồng từ truyền thông?

Có thể, khi những ngôi sao đắt giá nhất của Anh đều đã gây thất vọng tràn trề. Harry Kane, được định giá 108 triệu bảng, chỉ tung ra đúng 2 cú sút. Bóng không đi trúng đích lần nào. Trung phong này chỉ chuyền bóng vỏn vẹn 11 với tỷ lệ chính xác 64%, chỉ cao hơn thủ môn Pickford trước khi bị thay ra vào phút 74.

Raheem Sterling, 81 triệu bảng, thậm chí không tung ra nổi cú sút nào. Ấn tượng lớn nhất về ngôi sao này là nỗi băn khoăn vì sao anh được chơi trọn vẹn cả trận, khi HLV có quyền thay 5 người và mới chỉ sử dụng 2.

Tuyển Anh nhiều khả năng vẫn sẽ đi tiếp, nhưng những thất vọng là không thể tránh khỏi. Ảnh: Reuters.

Kalvin Philipps, người được truyền thông Anh tung lên mây sau trận thắng 1-0 trước Croatia với danh xưng "Pirlo vùng Yorkshire" hay "là tổng hòa của cả hàng tiền vệ AC Milan thời đỉnh cao", cũng chẳng làm được gì ở trận đấu này ngoài việc tranh chấp võ biền ở khu vực giữa sân.

Vấn đề của tuyển Anh là gì? Họ chơi kém, hay khả năng chỉ có vậy? Không ai có thể trả lời, nhưng chắc chắn, năng lực thực sự của Anh đã được thổi phồng, như suốt gần 30 năm qua.

Chiến thắng 1-0 trước Croatia hẳn là một kết quả tốt, nhưng đã đủ để người Anh hô hào về việc "đưa bóng đá trở về nhà"?

Truyền thông Italy sau khi chứng kiến 2 chiến thắng toàn diện của đội nhà để bước vào vòng 1/8 của Euro 2020 vẫn khá dè dặt. Gazzetta dello Sport chỉ ví von "Các bạn khiến chúng tôi mơ mộng" ở trang nhất, Corriere dello Sport chọn cách biểu hiện nhẹ nhàng: "Điên cuồng cùng niềm vui".

Báo chí Hà Lan (tờ Volksrant) thậm chí mỉa mai: "Thứ bóng đá kém cỏi vẫn mang về thắng lợi cho ĐTQG", sau khi "Cơn lốc màu da cam" lọt vào vòng knock-out.

Tuyển Anh sau khi thắng Croatia đã đón nhận những tung hô khó tin từ truyền thông nước này, trực tiếp kéo theo cuộc lên đồng từ mạng xã hội. Họ tin tuyển Anh sẽ vô địch Euro, và đó sẽ là một kịch bản trong mơ khi Wembley là SVĐ tổ chức trận chung kết.

Ảo tưởng như vậy nhưng đây thực tế không phải điều mới mẻ. Truyền thông xứ sở sương mù từ trước tới giờ nổi tiếng về độ lá cải và làm hại cầu thủ.

Những CĐV Anh trong thời gian dài sống với những thông tin thổi phồng độc hại như thế đã ảo tưởng đến mức sau: Một cuộc khảo sát của Motor Research cho biết 31% số CĐV Anh được hỏi tin rằng mình có đủ năng lực để thi đấu cho đội tuyển nước này.

Luka Modric, thủ quân của Croatia, trước khi đấu với Anh đã nhận định thẳng: "Các cầu thủ thì không quá ngạo mạn nhưng những người xung quanh họ, một số nhà báo và bình luận viên thì khác". Modric hiển nhiên không nói quá.

Truyền thông đã chọn thổi phòng mọi thứ liên quan tới "Tam sư", và mọi thứ kéo dài quá lâu để tất cả tin đó là sự thật. Khi tất cả đổ bể, bởi những trận cầu thất vọng như trước Scotland, truyền thông Anh lại làm điều họ giỏi nhất: phóng đại.

Daily Mail đã đưa kết quả hòa 0-0 của tuyển Anh trước Scotland lên mặt trang chủ cùng dòng tít "Một lũ rời rạc" (What a bunch of drips). The Sun thì chọn cách thể hiện: "Tam Sư bị la ó trong trận cầu đinh tẻ nhạt". Express cũng chọn cách thể hiện giống The Sun nhưng không quên nhấn mạnh: "Southgate cần một Wayne Rooney".

Trên sóng truyền hình, Graeme Souness chỉ trích: "Các anh nhìn đi, họ chuyền bóng còn chẳng có mục đích. Bóng đá làm sao 'về nhà' với đội hình này được".

Tuyển Anh cần gì?

"Tam sư" dĩ nhiên không cần Rooney. Công bằng thì nhân sự của tuyển Anh không tệ. Họ có những nhân tố đã chơi tại chung kết Champions League mùa vừa rồi, và đã khẳng định được năng lực (Mount, Foden, Stones...).

Vấn đề lớn nhất của tuyển Anh xem ra là HLV trưởng Gareth Southgate. Nhà cầm quân này không chọn cách đưa tuyển Anh thi đấu theo mô hình Man City, hoặc Chelsea, nhằm tận dụng sự quen thuộc có sẵn từ nhóm các cầu thủ ở CLB này để xây dựng hệ thống.

Southgate đang khiến tuyển Anh gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Ông đưa Anh đá với sơ đồ 4-2-3-1 với cặp tiền vệ Declan Rice - Kalvin Philipps khá lệch pha so với những ngôi sao tuyến trên. Trước Croatia, bộ đôi tiền vệ này đã bộc lộ không ít vấn đề, song chiến thắng cùng những tung hô trà dư tửu hậu khiến không mấy ai để ý.

Chelsea đá 3-4-2-1 để vô địch Champions League, còn Man City đá 4-3-3 với số 9 rưỡi chơi cao nhất. Đây đều là hai hệ thống có những sự ưu việt nhất định mà những đội tuyển chơi hay nhất tại Euro tính tới lúc này, như Italy, Hà Lan, Bỉ, Pháp, đều đang sử dụng. Southgate bỏ qua hai sơ đồ này để hướng Anh chơi theo cách ông muốn, và giờ bị Scotland cầm hòa.

Một cách khác để người Anh giảm bớt chỉ trích tới đội tuyển quốc gia: Hãy thử giảm mục tiêu. Thay vì mơ vô địch, nếu Anh giảm chỉ tiêu xuống chỉ tới việc lọt vào tứ kết, họ có thể sẽ dễ đá hơn. Tâm lý thoải mái có thể tạo ra nhiều điều.

Dĩ nhiên, người Anh không phải dân tộc có thể hạ bớt kỳ vọng và cái tôi để hướng tới những mục tiêu xa hơn. Điều này đã được kiểm chứng, không chỉ trong bóng đá.

"Lặp lại sự dối trá đủ lâu và nó sẽ trở thành sự thật", hãy cứ để người Anh tin rằng đội tuyển của họ thực sự hùng mạnh và có thể mơ vô địch Euro. Dù sao đó cũng là màu sắc riêng biệt của túc cầu giáo.

Video Anh - Scotland: Cú đánh đầu dội cột John Stones suýt trở thành người hùng của tuyển Anh với cú đánh đầu đưa bóng dội cột khung thành Scotland trong trận hòa không bàn thắng ở lượt trận thứ hai bảng D Euro 2020.

Trận đấu kết thúc với 2 cú sút trúng đích. Đồ họa: Minh Phúc.