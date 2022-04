Nội thất The One và mục tiêu 'đồng hành cùng phát triển' suốt 27 năm

Đầu năm nay, Nội thất Hòa Phát chính thức đổi tên thành Nội thất The One, tiếp tục nối dài hành trình gần 3 thập kỷ hoạt động bền bỉ tại thị trường Việt Nam.

Gần 30 năm qua, Nội thất Hòa Phát không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, phát triển và trở thành một trong những thương hiệu nội thất “quốc dân" được ưa chuộng tại Việt Nam. Đóng góp vào thành công ấy là đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, tài năng và trách nhiệm đã cùng đồng hành trong từng chặng đường phát triển của công ty.

Tiếp nối giá trị của Nội thất Hòa Phát, The One sẽ đầu tư cho nguồn nhân lực nhiệt huyết và tài năng của công ty.

Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại được kế thừa từ Nội thất Hòa Phát, nhiều cán bộ công nhân viên đã đồng hành và làm việc tại công ty từ những ngày đầu thành lập. Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, công ty luôn hỗ trợ và chăm sóc nhân viên để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Anh Nguyễn Vương Tùng - nhân viên phòng bán hàng miền Bắc - chia sẻ: “Ở Nội thất Hòa Phát (nay là Nội thất The One), chúng tôi luôn được tạo điều kiện để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp. Việc đổi tên thành Nội thất The One sẽ là động lực để chúng tôi cống hiến nhiều hơn nữa trong tương lai, góp phần cùng công ty chinh phục những thị trường mới”.

Không chỉ xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, Nội thất The One đặt mục tiêu luôn là người đồng hành tin cậy của các đối tác, đại lý, đúng với slogan của thương hiệu mới: “Bừng sáng không gian, dẫn đầu cùng bạn”. Bên cạnh việc tiếp tục đưa ra các chính sách kinh doanh phù hợp, phân bổ các đơn hàng lớn và hỗ trợ tối đa trong quá trình đấu thầu của các đại lý, Nội thất The One hỗ trợ đổi mới toàn bộ hệ thống nhận diện và bày bán tại cửa hàng. Việc này giúp tạo ra giá trị hợp tác vững bền giữa thương hiệu và hệ thống đại lý phủ khắp ba miền.

Nội thất The One kỳ vọng, với thiết kế cửa hàng mới, mỗi khách hàng sẽ có những trải nghiệm tốt về sản phẩm và chất lượng dịch vụ mỗi khi bước vào các cửa hàng đại lý chính thức của thương hiệu.

Nội thất The One từng bước hỗ trợ các đại lý thay đổi thiết kế nhằm tối ưu trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Là đơn vị nội thất tiên phong tại thị trường Việt Nam, Nội thất Hòa Phát - nay đổi tên thành Nội thất The One - luôn chú trọng việc nghiên cứu và sản xuất ra các sản phẩm tối ưu cho vóc dáng tiêu chuẩn của người Việt.

Với chất lượng bền vững cùng danh mục sản phẩm đa dạng phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, các sản phẩm không chỉ len lỏi trong nhiều khoảnh khắc đời sống mà còn được sử dụng tại các dự án quy mô lớn. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công ty luôn nỗ lực duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất các trang thiết bị như giường tầng, tủ y tế… phục vụ đắc lực cho công tác chống dịch.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Nội thất The One đến từ các nước phát triển trên thế giới.

Trong tương lai, bên cạnh việc kế thừa dây chuyền sản xuất hiện đại, trang thiết bị tiên tiến từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Italy… của Nội thất Hòa Phát, Nội thất The One sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Việc này nhằm góp phần mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, bằng việc kiến tạo nên những không gian sống và làm việc hiện đại, tiện ích, từng bước chinh phục thị trường quốc tế.