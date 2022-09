Nội thất The One đánh dấu sự chuyển mình của Hòa Phát

Việc chọn tên “Nội thất The One” thay cho “Nội thất Hòa Phát” hứa hẹn trở thành cú hích đưa thương hiệu vươn xa, ghi dấu trong lòng người tiêu dùng Việt.

Sau 8 tháng chuyển đổi thương hiệu, Nội thất The One ghi dấu trên thị trường với phong cách trẻ trung, hiện đại thông qua bộ nhận diện mới và ấn phẩm quảng cáo trên các kênh truyền thông số. Thương hiệu nhanh chóng tiếp cận nhiều người tiêu dùng mục tiêu, nhất là thế hệ trẻ.

Cách truyền thông trẻ trung

Các cuộc thi được phát động trên fanpage Nội thất The One đón nhận sự quan tâm và ủng hộ của hàng nghìn bạn trẻ. Nổi bật là cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc của con”, các bài viết chia sẻ thông tin, lời khuyên chọn mua và sử dụng đồ nội thất. Đồng thời, thương hiệu cũng triển khai chương trình truyền thông đa kênh và bán hàng trực tuyến.

Thông qua chiến lược khai thác nền tảng số, The One kỳ vọng đưa sản phẩm và thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng, bắt kịp xu hướng kinh doanh hiện đại.

Đại diện Nội thất The One trao giải cho người tham gia cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc của con”.

Tiếp nối chuỗi quảng cáo ấn tượng của Nội thất Hòa Phát, Nội thất The One vừa ra mắt TVC với phong cách rap battle trẻ trung. Đây là hình thức truyền thông được thế hệ trẻ ưa chuộng.

Khác với các TVC tiếp cận người dùng qua hình ảnh nghệ sĩ “gạo cội”, Nội thất The One khéo léo truyền tải thông điệp của thương hiệu qua âm nhạc, gợi mở nhu cầu về nội thất chuẩn phong cách trong văn phòng hiện đại, giúp cải thiện năng suất làm việc.

TVC sôi động của Nội thất The One ghi điểm với người dùng trẻ.

Gam màu nổi bật của TVC là sắc xanh kế thừa từ bộ nhận diện của Nội thất Hòa Phát, kết hợp màu vàng rực rỡ của ban mai. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với các TVC trước đó. Xanh - vàng cũng là sắc màu chủ đạo của thương hiệu mới với concept “Light from skyline - ánh sáng nơi bầu trời và đại dương”. Đây là sự giao thoa lúc bình minh, góp phần lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Bộ nhận diện mới của Nội thất The One với loạt biển hiệu cỡ lớn nền xanh - vàng được đặt tại các đại lý bán hàng, tạo nên làn gió mới cho thị trường nội thất Việt Nam.

Tiếp tục ghi điểm bằng sản phẩm

Nội thất The One chinh phục người tiêu dùng bằng sản phẩm mới, đa dạng, mang phong cách trẻ trung. Nổi bật là bộ sưu tập Leader hướng đến phân khúc trung - cao cấp với đường nét thiết kế khỏe khoắn, hiện đại.

Kế thừa thành quả của Nội thất Hòa Phát, Nội thất The One tiếp tục củng cố và mở rộng thị phần trong ngành hàng văn phòng, công trình. Sắp tới, thương hiệu đẩy mạnh và đi sâu vào mảng hàng gia đình, gia dụng và nội thất decor để tăng thị phần.

Chia sẻ về chiến lược chuyển đổi thương hiệu, bà Thu Hương - đại diện truyền thông Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất The One - cho biết: “Thay đổi khi thất bại là điều nên và cần làm. Tuy nhiên, thay đổi khi thành công không phải là điều mà doanh nghiệp nào cũng làm được”.

Thương hiệu lâu năm Hòa Phát “khoác áo mới” với tên gọi Nội thất The One và bộ nhận diện trẻ trung.

Bằng cách nội địa hóa sản phẩm nhập khẩu từ Malaysia, Trung Quốc, Nội thất Hòa Phát trở thành thương hiệu nội thất văn phòng hàng đầu Việt Nam. Điều này phần nào khẳng định doanh nghiệp Việt có sức bật không kém so với nhà cung cấp khu vực.

Tiếp nối thành tích của Nội thất Hòa Phát, Nội thất The One vừa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022 do người tiêu dùng bình chọn - đánh dấu chặng đường hơn 20 năm công ty đạt chứng nhận. Đồng thời, nhãn hàng vào top 10 “Thương hiệu xanh trong cách mạng công nghiệp 4.0”, bổ sung vào bộ sưu tập giải thưởng danh giá trước đó như top 10 Thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương (2020), Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam (2020-2022)…

Thời gian tới, không chỉ giữ vững vị trí top đầu trong ngành nội thất văn phòng, Nội Thất The One kỳ vọng mang sản phẩm "Made in Vietnam" chiếm lĩnh thị trường trong khu vực và trên thế giới.

Bộ nhận diện sáng tạo cùng chiến lược, tầm nhìn mới hứa hẹn trở thành động lực để Nội thất The One không ngừng sáng tạo, chinh phục người dùng, đưa sản phẩm Việt vươn xa trên thị trường quốc tế.